快訊

霧煞煞！大陸2單位公布禁航區時間不一致 交通部解答原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Lisa代言寶格麗疊戴超有型 手上這戒指竟耗時2年開發

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
寶格麗全球品牌代言人Lisa演繹寶格麗B.zero1與BVLGARI BVLGARI系列珠寶。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人Lisa演繹寶格麗B.zero1與BVLGARI BVLGARI系列珠寶。圖／寶格麗提供

義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI），向來勇於大膽創新，經典設計隨時代蛻變、引領時代趨勢。2023年，旗下最經典的兩大中性設計B.zero1與BVLGARI BVLGARI推出全新魅力單品。B.zero1的經典設計源自於羅馬經典的建築美學，5件全新創作延續該系列創新與先驅精神，以閃爍玫瑰金與極具風格的黑陶瓷為經典注入新意。6款全新的BVLGARI BVLGARI珠寶單品，則以自由的創意重新演繹多樣化的現代風格。

B.zero1共推出四款18K玫瑰金飾以密鑲鑽石的全新單品，兩款墜飾項鍊、雙環戒指與手環。為了致敬經典B.zero1的招牌設計，新品以鉚釘添加大膽的衝突視覺，在為品牌1980年代珠寶賦予全新風貌之餘，雙重標誌也彰顯了寶格麗的雋永創作巧思。其中B.zero1 Rock Chain項鍊立體的金屬鍊帶共鑲嵌超過600顆鑽石，結合出寶格麗珠寶的無限創意和精湛工藝。黑色陶瓷的B.zero1戒指以魅力黑色演繹鉚釘的搖滾風格，寶格麗更歷經長達兩年的時間開發，終於首次在向來無法鑲嵌鑽石的陶瓷上結合鑽石，是絕無僅有的典藏版本。

6款全新的BVLGARI BVLGARI珠寶單品，則是分別以黃K金、玫瑰金和白K金演繹新款的手環與戒指，極簡輪廓並佐以羅馬大寫字母雋刻的BVLGARI標誌，不同的金色層次，更能混搭多樣造型，呼應了年輕族群的形象投射，輕鬆自在展現自我個性。

寶格麗全球品牌代言人Lisa演繹寶格麗B.zero1與BVLGARI BVLGARI系列珠寶。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人Lisa演繹寶格麗B.zero1與BVLGARI BVLGARI系列珠寶。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人Lisa演繹寶格麗B.zero1與BVLGARI BVLGARI系列珠寶。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人Lisa演繹寶格麗B.zero1與BVLGARI BVLGARI系列珠寶。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 Rock系列黑陶瓷三環鑽石戒指，約20萬3,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 Rock系列黑陶瓷三環鑽石戒指，約20萬3,500元。圖／寶格麗提供
（由左至右）BVLGARI BVLGARI系列黃K金戒指，約35,300元；BVLGARI BVLGARI系列玫瑰金戒指 ，約35,300元；BVLGARI BVLGARI系列白K金戒指，約38,000元。圖／寶格麗提供
（由左至右）BVLGARI BVLGARI系列黃K金戒指，約35,300元；BVLGARI BVLGARI系列玫瑰金戒指 ，約35,300元；BVLGARI BVLGARI系列白K金戒指，約38,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 Rock Chain系列玫瑰金鑽石項鍊，約192萬7,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 Rock Chain系列玫瑰金鑽石項鍊，約192萬7,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI系列白K金戒指，約38,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI系列白K金戒指，約38,000元。圖／寶格麗提供
（由左至右）BVLGARI BVLGARI系列玫瑰金鑲鑽手環，價格店洽；BVLGARI B.zero1 Rock系列玫瑰金鑽石手環，59萬7,000元。圖／寶格麗提供
（由左至右）BVLGARI BVLGARI系列玫瑰金鑲鑽手環，價格店洽；BVLGARI B.zero1 Rock系列玫瑰金鑽石手環，59萬7,000元。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人Lisa演繹寶格麗B.zero1與BVLGARI BVLGARI系列珠寶。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人Lisa演繹寶格麗B.zero1與BVLGARI BVLGARI系列珠寶。圖／寶格麗提供

珠寶 鑽石

延伸閱讀

酒桶形珠寶太美艷！鏤空、幾何輪廓巧秀輕奢空靈美

從伴舞到國際巨星！LISA用10年華麗變身　獻聲太陽「史詩級合作」4月底揭曉

Lisa牽住Jisoo的手狂奔太Man！機場內照樣用「手掌開花」應援　還不忘分享手上「亮點」

人間芭比生日快樂！寶格麗Divas' Dream限定項鍊獻LISA

相關新聞

花漾鮮肉看了好療癒！當紅OZONE新照曝光 用香味勾人

近期大勢男團OZONE，剛發新專輯以及準備出道演唱會的行程，而他們又有最新形象照曝光，為嬌蘭拍攝「花草水語淡香水 - 盛...

阿根廷「安地斯．台階酒莊」換新裝 全新年份正式抵台

阿根廷「安地斯．台階酒莊」2023 年正式換上全新包裝視覺與命名，全新的環繞式標籤從正面360度延伸至背面，展現安地斯山...

Lisa代言寶格麗疊戴超有型 手上這戒指竟耗時2年開發

義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI），向來勇於大膽創新，經典設計隨時代蛻變、引領時代趨勢。2023年，旗下最經典的兩大...

World Class世界冠軍訪台 用蘇格登醇金13年調出新風味

來自挪威的2022年World Class世界頂尖調酒大賽冠軍Adrián Michalčík，受帝亞吉歐之邀，展開為期...

跟著金鍾仁、崔然竣去旅行？精品登機箱台北台中搶先賣

國境之門從去年開啟，至今「下一趟要去哪裡旅行？」已經成為每個人生活中的最大樂趣之一，而一「卡」有形的行李箱更是旅行的最佳...

喝水好幫手 膳魔師首款電熱水壺超時尚 Bongcom瞬熱飲水機智慧加分

在保溫杯瓶、鍋具市場佔有一席之地的THERMOS膳魔師，宣布首度進軍小家電市場，推出英倫時尚風格小家電系列新品，以單身、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦