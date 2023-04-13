Lisa代言寶格麗疊戴超有型 手上這戒指竟耗時2年開發

義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI），向來勇於大膽創新，經典設計隨時代蛻變、引領時代趨勢。2023年，旗下最經典的兩大中性設計B.zero1與BVLGARI BVLGARI推出全新魅力單品。B.zero1的經典設計源自於羅馬經典的建築美學，5件全新創作延續該系列創新與先驅精神，以閃爍玫瑰金與極具風格的黑陶瓷為經典注入新意。6款全新的BVLGARI BVLGARI珠寶單品，則以自由的創意重新演繹多樣化的現代風格。

B.zero1共推出四款18K玫瑰金飾以密鑲鑽石的全新單品，兩款墜飾項鍊、雙環戒指與手環。為了致敬經典B.zero1的招牌設計，新品以鉚釘添加大膽的衝突視覺，在為品牌1980年代珠寶賦予全新風貌之餘，雙重標誌也彰顯了寶格麗的雋永創作巧思。其中B.zero1 Rock Chain項鍊立體的金屬鍊帶共鑲嵌超過600顆鑽石，結合出寶格麗珠寶的無限創意和精湛工藝。黑色陶瓷的B.zero1戒指以魅力黑色演繹鉚釘的搖滾風格，寶格麗更歷經長達兩年的時間開發，終於首次在向來無法鑲嵌鑽石的陶瓷上結合鑽石，是絕無僅有的典藏版本。