World Class世界冠軍訪台 用蘇格登醇金13年調出新風味

來自挪威的2022年World Class世界頂尖調酒大賽冠軍Adrián Michalčík，受帝亞吉歐之邀，展開為期10天的亞洲之旅，這次在台北特別以蘇格登醇金13年台灣獨獻版為主角，以「WATER / AIR / FIRE / EARTH」為主題，帶來嶄新的風味體驗，並與台灣在地調酒師互相切磋及勉勵。

由帝亞吉歐所主辦的World Class世界頂尖調酒大賽，是全世界最具代表性的調酒比賽，有「調酒界的奧斯卡」的美譽。自2009年開始，World Class的足跡踏遍60多個國家，培訓超過400,000名調酒師，持續發掘世界上的調酒師新星。

2022年獲得世界冠軍的Adrián Michalčík曾是一名職業曲棍球運動員，目前於挪威奧斯陸Amerikalinjen精品酒店屢獲殊榮的Pier 42酒吧擔任調酒總監，十分熱愛調酒的工作的Adrián，尤其專精以威士忌為基底的設計，並且深度著墨於餐點與調酒之間的搭配。

首次來到台灣的Adrián，對於台灣食材風土滋味十分驚艷，在品嚐過獨獻台灣的蘇格登醇金13年之後，形容這支酒款是迷人且細緻的黃金寶藏，對於其貴腐甜白酒桶所帶出的多重層次、穿透力十足的迷人果香感到驚艷。

「WATER」主題的創作理念，來自於蘇格登LOGO當中經典的鮭魚悠遊於純淨水質，此款調飲以「天地之水」為創作靈感，以蘇格登醇金13年、青蘋果利口酒、接骨木利口酒、干雪利酒、茉莉花茶，帶來花草般清新感受。

「AIR」主題走的是草本調，以用紫蘇浸泡的蘇格登醇金13年、氣泡酒、香草、蜂蜜、桉樹、鷹嘴豆與龍舌蘭糖漿，在紫蘇香氣中展現出輕盈甜美的草本風貌。

「FIRE」主題是這次風格最為強烈的一款調酒，以蘇格登醇金13年、以烤紅椒浸泡的苦艾酒、雪莉酒、香甜酒、香蕉糖漿、液體煙燻，呈現出濃郁的煙燻風個與辛辣感，令人愛不釋手。