跟著金鍾仁、崔然竣去旅行？精品登機箱台北台中搶先賣

國境之門從去年開啟，至今「下一趟要去哪裡旅行？」已經成為每個人生活中的最大樂趣之一，而一「卡」有形的行李箱更是旅行的最佳伴手，例如像是韓星金鍾仁KAI、日星上杉柊平與韓星崔然竣（YEONJUN）便不約而同選用了GUCCI與義大利老牌FPM（Fabbrica Pelletterie Milano）聯名的登機行李箱，成為最潮旅行之選。

其中KAI金鍾仁是在機場時選用一個Gucci Valigeria棕色GG緹花登機箱，並在上方多夾掛了一個手提托特包，展現輕快行動力；韓星崔然竣（YEONJUN）則穿上一襲短褲並挑上了Gucci Valigeria銀色GG提把登機箱，金屬打造的登機箱但在把手觸有著GUCCI經典的GG提把，整體堅固又有辨識度；最後日星上杉柊平則是在飯店陽台小歇的同時，將Gucci Valigeria棕色GG緹花登機箱放在室內，鏡頭由室內朝向室外，宛如一趟旅行的時尚拍攝，氣質感點。

這系列行李箱是由GUCCI與有「米蘭的皮具工廠 」之稱的義大利老牌FPM（Fabbrica Pelletterie Milano）共同製作，以堅固的金屬為本體，但巧妙融入GUCCI的綠紅綠、棕色或黑色的GG緹花，其中登機箱皆為11萬5,200元；另有Gucci Valigeria黑色GG緹花化妝箱與Gucci Valigeria銀色GG提把化妝箱，訂價則為78,200元。