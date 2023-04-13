跟著金鍾仁、崔然竣去旅行？精品登機箱台北台中搶先賣

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聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
韓星金鍾仁KAI、崔然竣（YEONJUN）不約而同選用了GUCCI與義大利老牌FPM（Fabbrica Pelletterie Milano）聯名的登機行李箱，成為風格旅行的隨身「旅伴」。圖／翻攝自 IG（合成圖）
韓星金鍾仁KAI、崔然竣（YEONJUN）不約而同選用了GUCCI與義大利老牌FPM（Fabbrica Pelletterie Milano）聯名的登機行李箱，成為風格旅行的隨身「旅伴」。圖／翻攝自 IG（合成圖）

國境之門從去年開啟，至今「下一趟要去哪裡旅行？」已經成為每個人生活中的最大樂趣之一，而一「卡」有形的行李箱更是旅行的最佳伴手，例如像是韓星金鍾仁KAI、日星上杉柊平與韓星崔然竣（YEONJUN）便不約而同選用了GUCCI與義大利老牌FPM（Fabbrica Pelletterie Milano）聯名的登機行李箱，成為最潮旅行之選。

其中KAI金鍾仁是在機場時選用一個Gucci Valigeria棕色GG緹花登機箱，並在上方多夾掛了一個手提托特包，展現輕快行動力；韓星崔然竣（YEONJUN）則穿上一襲短褲並挑上了Gucci Valigeria銀色GG提把登機箱，金屬打造的登機箱但在把手觸有著GUCCI經典的GG提把，整體堅固又有辨識度；最後日星上杉柊平則是在飯店陽台小歇的同時，將Gucci Valigeria棕色GG緹花登機箱放在室內，鏡頭由室內朝向室外，宛如一趟旅行的時尚拍攝，氣質感點。

這系列行李箱是由GUCCI與有「米蘭的皮具工廠 」之稱的義大利老牌FPM（Fabbrica Pelletterie Milano）共同製作，以堅固的金屬為本體，但巧妙融入GUCCI的綠紅綠、棕色或黑色的GG緹花，其中登機箱皆為11萬5,200元；另有Gucci Valigeria黑色GG緹花化妝箱與Gucci Valigeria銀色GG提把化妝箱，訂價則為78,200元。

同時GUCCI再為喜愛創作獨特風格的消費者推出「大號GUCCI紅龍造型行李貼」，可隨意貼黏在行李箱任一角落；全系列並已從即日起開始，在台北101與台中新光三越的GUCCI專門店、搶先開賣。

Gucci Valigeria黑色GG緹花登機箱，11萬5,200元。圖／GUCCI提供
Gucci Valigeria黑色GG緹花登機箱，11萬5,200元。圖／GUCCI提供
日星上杉柊平是在飯店陽台小歇的同時，將Gucci Valigeria棕色GG緹花登機箱放在室內，鏡頭由室內朝向室外，宛如一趟旅行的時尚拍攝。圖／翻攝自 IG @ shuheiuesugi8
日星上杉柊平是在飯店陽台小歇的同時，將Gucci Valigeria棕色GG緹花登機箱放在室內，鏡頭由室內朝向室外，宛如一趟旅行的時尚拍攝。圖／翻攝自 IG @ shuheiuesugi8
Gucci Valigeria GG緹花手提間肩背包，76,100元。圖／GUCCI提供
Gucci Valigeria GG緹花手提間肩背包，76,100元。圖／GUCCI提供
Gucci Valigeria銀色GG提把登機箱，11萬5,200元。圖／GUCCI提供
Gucci Valigeria銀色GG提把登機箱，11萬5,200元。圖／GUCCI提供
Gucci Valigeria棕色GG緹花化妝箱，78,200元，內裡並附夾層、方便分類收納。圖／GUCCI提供
Gucci Valigeria棕色GG緹花化妝箱，78,200元，內裡並附夾層、方便分類收納。圖／GUCCI提供

Gucci 義大利

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