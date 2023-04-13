喝水好幫手 膳魔師首款電熱水壺超時尚 Bongcom瞬熱飲水機智慧加分

在保溫杯瓶、鍋具市場佔有一席之地的THERMOS膳魔師，宣布首度進軍小家電市場，推出英倫時尚風格小家電系列新品，以單身、小家庭需求為主打，為個人家電帶來兼具功能性的質感風格選擇。近期百貨母親節檔期陸續開跑，膳魔師也預告將於4月27日至5月14日推出母親節限定單品8折，以及組合價優惠，搭配同色系燜燒罐、保溫瓶、保溫杯，一次滿足色彩控需求。

首款家電新品主打小家庭必備的「不銹鋼電熱水壺」，壺身、壺蓋、壺嘴皆採用SUS304不銹鋼材質，擁有瑪瑙藍、奶昔白2種英倫風外觀，1.7L超大容量，壺體配備「蒸氣式導管」以及「英國Strix溫控器」，前者能快速傳遞沸點，讓加熱更迅速，後者則可精準控溫，煮沸即自動斷電，兼顧便利與使用安全；貼心設計「多孔式出水口」，避免熱水傾倒時瞬間迸出，還有「大口徑分離式壺蓋」，方便消費者拆卸清洗；使用分離式360度旋轉電源底座，一鍵按壓輕鬆加熱，壺身還有透明水窗可一目了然當前水位。