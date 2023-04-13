酷航推促銷飛新加坡最低2488元 飛東南亞線也增班

酷航推出夏季限時促銷，在指定出發日期「台北 - 新加坡」單程最低2488元起。另外，有鑑於台灣遊客轉向深度體驗當地活動，酷航計畫增加飛往東南亞各國航班，包括飛往印尼浮潛聖地的美娜多，從一周三班提高到四班；飛往富有石灰岩群山及碧綠茂盛熱帶雨林的蘭卡威，則從每周四班增加到七班。

酷航指出，針對近半年航點銷售進行統計，解封後台灣旅客熱門旅遊國家，日本、泰國與韓國始終名列前茅，東南亞國家也有攀升趨勢，近五成民眾選擇印尼、馬來西亞的小島當解封後的「第一站」，如印尼龍目島、世界面積最大的佛教建築日惹，以及水肺潛水的朝聖地美娜多。

此外，馬來西亞的美里更同時擁有四座國家公園，可體驗最原始的森林地貌，台灣遊客旅遊目從原本蜻蜓點水的拍照打卡，轉而偏向深度體驗當地活動。因此，酷航計畫增加飛往東南亞各國航班，例如飛往印尼浮潛聖地的美娜多從一周三班提高到四班，飛往富有石灰岩群山及碧綠茂盛熱帶雨林的蘭卡威從每週四班增加到七班。

除了短程航班，另提供許多長程航點選擇，旅客得以實惠價格前往目的地，如澳洲、雅典和柏林等。酷航一周提供21班班機飛往新加坡，透過台北至新加坡每天3班的綿密航班銜接，提供乘客最實惠便捷的搭機選擇。