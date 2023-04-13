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Blackpink Lisa、Rosé和Jennie都在穿！最夯復古小白鞋妳一定要認識

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Blackpink成員Lisa、Jennie和Rosé都愛穿的AUTRY小白鞋，現在台灣也買得到了。圖／摘自instagram
Blackpink成員Lisa、Jennie和Rosé都愛穿的AUTRY小白鞋，現在台灣也買得到了。圖／摘自instagram

南韓天團Blackpink成員的一舉一動都會引起粉絲的關注，所穿著的服飾、配件就會成為熱門單品。而在4位成員中，包括了Lisa、Jennie和Rosé都愛穿的AUTRY小白鞋更是成為了當前最夯鞋款，有鑑於此， 質感電商平台THE SPAACE也引進來台販售，讓消費者能跟自己偶像穿搭同款。

1982年在美國成立的AUTRY，最初以網球鞋聞名，隨後還推出了跑鞋、有氧鞋等一系列運動鞋款。鞋身上的美國國旗印記是品牌經典標誌，復古簡約外型使AUTRY鞋款能夠融入日常穿搭之中，打造獨特的美式風格，因而受到消費者歡迎。正因為百搭的特色，不少時尚名人私下造型也開始選穿AUTRY小白鞋，從宋慧喬到Blackpink Lisa、Rosé和Jennie等人，都是忠實粉絲。THE SPAACE本次引進AUTRY最新系列共六款，靈感來自80年代的復古風格，並以摩登語彙重新詮釋。分別以經典皮革以及麂皮製成，搭配Logo壓紋後鞋片，打造雋永輪廓。除了基本黑、白拼接款外， 更替有Lisa穿的天藍色系鞋，絕對能成為夏日造型亮點。

Blackpink成員Rosé也是AUTRY小白鞋忠實粉絲。圖／摘自instagram
Blackpink成員Rosé也是AUTRY小白鞋忠實粉絲。圖／摘自instagram

呼應春季氛圍，New Balance也讓經典的574及XC-72系列鞋款，換上新配色；同時邀請陳語安、游宇潼演繹NB ESSENTIALS系列服飾新品。這一New Balance以基礎百搭、著感舒適為宗旨，打造NB ESSENTIALS系列新品，採用中性色布料製成，並以綻放花朵圖騰貫穿整體設計。經典的574鞋，除了延續復古外型，還利用朱褐色、橄欖綠點綴於鞋舌和後鞋騙上，搭配米灰色鞋身，充分展現獨特魅力。

THE SPAACE引進AUTRY最新系列共六款，靈感來自80年代的復古風格，並以摩登語彙重新詮釋。圖／THE SPAACE提供
THE SPAACE引進AUTRY最新系列共六款，靈感來自80年代的復古風格，並以摩登語彙重新詮釋。圖／THE SPAACE提供

游宇潼受邀演繹NB ESSENTIALS系列服飾新品，以及新配色XC-72鞋。圖／New Balance提供
游宇潼受邀演繹NB ESSENTIALS系列服飾新品，以及新配色XC-72鞋。圖／New Balance提供

陳語安受邀演繹NB ESSENTIALS系列服飾新品，以及新配色經典574鞋。圖／New Balance提供
陳語安受邀演繹NB ESSENTIALS系列服飾新品，以及新配色經典574鞋。圖／New Balance提供

New Balance 574鞋，2,880元。圖／New Balance提供
New Balance 574鞋，2,880元。圖／New Balance提供

Blackpink成員Lisa穿的天藍色系AUTRY Medalist皮革休閒鞋，6,280元。圖／THE SPAACE提供
Blackpink成員Lisa穿的天藍色系AUTRY Medalist皮革休閒鞋，6,280元。圖／THE SPAACE提供

美國 粉絲 電商 BLACKPINK

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