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花漾鮮肉看了好療癒！當紅OZONE新照曝光 用香味勾人

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
大勢男團OZONE為嬌蘭拍攝「花草水語淡香水 - 盛採限定版」情境照。圖／嬌蘭提供
大勢男團OZONE為嬌蘭拍攝「花草水語淡香水 - 盛採限定版」情境照。圖／嬌蘭提供

近期大勢男團OZONE，剛發新專輯以及準備出道演唱會的行程，而他們又有最新形象照曝光，為嬌蘭拍攝「花草水語淡香水 - 盛採限定版」情境照，在照片中，化身帥氣迷人的花漾男孩，彷彿透過照片都能聞到香味，看了一整個心情都變好。團員們的兩人合照，還展現出Bromance的青春活力。

OZONE六位團員一起入照，根本就是大勢男團的照片風格，而兩人合照中，分別展現出好感情，也用香水來勾引大家，照片一出，讓粉絲們都尖叫，直呼又拍出帥氣的新高度。

嬌蘭推出的花草水語淡香水-盛採限定版，共推出三款格拉斯玫瑰與黑醋栗淡香水 盛採限定版、馬佐拉柑橘與羅勒淡香水 盛採限定版與卡拉布里亞橙花與花蜜淡香水 盛採限定版，香氛原料都是從符合道德的、經評估後的農田中精選而出的珍稀之物。

即日起至只要到全台嬌蘭櫃台出示「OZONE X花草水語淡香水」系列相關貼文或截圖，並完成試香體驗，就可以得到OAO專屬的「花草水語香氛三件禮」，送完為主。

佳辰（左）、哲言與嬌蘭「花草水語 格拉斯玫瑰與黑醋栗淡香水 盛採限定版」。圖／嬌蘭提供
佳辰（左）、哲言與嬌蘭「花草水語 格拉斯玫瑰與黑醋栗淡香水 盛採限定版」。圖／嬌蘭提供
嬌蘭推出「花草水語淡香水 - 盛採限定版」。圖／嬌蘭提供
嬌蘭推出「花草水語淡香水 - 盛採限定版」。圖／嬌蘭提供
文廷（左）、子翔與嬌蘭「花草水語 馬佐拉柑橘與羅勒淡香水 盛採限定版」。圖／嬌蘭提供
文廷（左）、子翔與嬌蘭「花草水語 馬佐拉柑橘與羅勒淡香水 盛採限定版」。圖／嬌蘭提供
煥鈞（左）、祖安與嬌蘭「花草水語 卡拉布里亞橙花與花蜜淡香水 盛採限定版」。圖／嬌蘭提供
煥鈞（左）、祖安與嬌蘭「花草水語 卡拉布里亞橙花與花蜜淡香水 盛採限定版」。圖／嬌蘭提供

柑橘

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