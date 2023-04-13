花漾鮮肉看了好療癒！當紅OZONE新照曝光 用香味勾人

近期大勢男團OZONE，剛發新專輯以及準備出道演唱會的行程，而他們又有最新形象照曝光，為嬌蘭拍攝「花草水語淡香水 - 盛採限定版」情境照，在照片中，化身帥氣迷人的花漾男孩，彷彿透過照片都能聞到香味，看了一整個心情都變好。團員們的兩人合照，還展現出Bromance的青春活力。

OZONE六位團員一起入照，根本就是大勢男團的照片風格，而兩人合照中，分別展現出好感情，也用香水來勾引大家，照片一出，讓粉絲們都尖叫，直呼又拍出帥氣的新高度。

嬌蘭推出的花草水語淡香水-盛採限定版，共推出三款格拉斯玫瑰與黑醋栗淡香水 盛採限定版、馬佐拉柑橘與羅勒淡香水 盛採限定版與卡拉布里亞橙花與花蜜淡香水 盛採限定版，香氛原料都是從符合道德的、經評估後的農田中精選而出的珍稀之物。