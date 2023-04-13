星宇航空新加坡線6月起A350執飛 洛杉磯線增班每日飛航

星宇航空6月1日起全面由A350執飛「台北 - 新加坡」航線，即日起開放訂位，頭等艙旅客可享「專屬客服」，專屬客服人員會致電購票旅客了解搭機需求。此外，「台北 - 洛杉磯」航線4月26日開航，6月起增班為每日飛航。

星宇航空指出，星宇航空新加坡航線載客率穩定，其中商務旅客占比高，為擴大整體運能及提升服務品質，調整新加坡航線機型，更完整提供A350機型四艙等服務，讓往返台北及新加坡旅客有更多選擇。

星宇航空表示，待洛杉磯航線4月26日開航後，也能讓選擇搭乘星宇航空在台北轉機至美國的新加坡旅客，享受A350精緻的飛行體驗。

星宇航空說，A350共有頭等艙4席、26席商務艙、36席豪華經濟艙及240席經濟艙座位。頭等艙旅客可享「頭等艙專屬客服」，購票旅客將由專屬客服人員親自致電了解搭機需求；頭等艙、商務艙均配置個人拉門，保有飛行休息時隱私空間，並可讓旅客單獨進出走道。

商務艙備有24吋4K大螢幕，且有全平躺電動座椅，座椅同時配備零重力（Zero G）模式及氣壓按摩，使旅客自然放鬆享受旅程。

「台北 - 新加坡」航線也新增豪華經濟艙，星宇航空說，豪華經濟艙備有4K 15.6吋螢幕，前後椅距高達40吋，同時配置人體工學腳踏板，可大幅提升腿部伸展舒適度。椅背不僅設有杯架，還提供複合式插座，並同時支援藍芽無線音源傳輸，可使旅客以個人藍芽無線耳機連線。此外，豪華經濟艙也備有六向可調節式皮革頭枕，兩側除了可輕鬆內折，也可輕易調節上下範圍。

機上餐點方面，在新加坡航線頭等艙，提供新加坡風味辣椒軟殼蟹、海南雞飯及蔬食料理；網路預選餐點則可享受胡同達拉斯Prime牛小排。

商務艙餐點提供米其林一星Longtail 亞洲當代料理及新加坡美食套餐，包括海南雞、肉骨茶及雞肉沙嗲，甜點選用南洋特色甜點；豪華經濟艙餐點則提供與胡同攜手打造的豪華版醬燒豬五花、醬燒牛五花套餐。