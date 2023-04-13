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限量300盒！momo週期購 X Kiehl’s「Beauty Box美妝禮盒」4月15日開搶

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
看準初夏換季保養需求，momo週期購將攜手來自美國的經典保養潮牌Kiehl’s契爾氏，於4月15日推出「Beauty Box美妝禮盒」，限量300盒售完為止。圖／momo購物網提供
看準初夏換季保養需求，momo週期購將攜手來自美國的經典保養潮牌Kiehl’s契爾氏，於4月15日推出「Beauty Box美妝禮盒」，限量300盒售完為止。圖／momo購物網提供

看準初夏換季保養需求，momo購物網週期購宣布將攜手來自美國的經典保養潮牌Kiehl’s契爾氏，於4月15日限量推出「Beauty Box美妝禮盒」，集結全球熱銷超過50年的明星霸主「金盞花系列化妝水」、水嫩護膚首選「冰河保濕系列機能水／潔面慕斯」、逼粉刺神器「亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜／雙頭面膜刷」等5大口碑必敗保養好物，為躁動的夏日肌重拾健康光采；momo購物網更獨家祭出Kiehl’s契爾氏訂製款「天然原木餐具」，只要1,888元即可一盒入手價值近4,000元的明星商品組合，限量300盒售完為止。

本期momo週期購「Beauty Box美妝禮盒」網羅5大Kiehl’s契爾氏口碑推薦夯品，一盒助攻初階洗顏、保濕滋養、深層潔膚等多重需求，包括鎮定補水的金盞花植物精華化妝水、冰河保濕機能水，獨家天然開採自巴西的亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜、經典雙頭面膜刷，選用來自南極冰河醣蛋白的冰河保濕無油潔面慕斯等，更加碼momo購物網獨家Kiehl’s契爾氏訂製款天然原木餐具，讓保養控晉升時尚環保潮人。

momo週期購以零壓力、最便利的自動補貨服務風靡全台，自今年1月至今銷售年增突破5成，購買人數更較去年同期成長逾79%，從美妝清潔保養、保健補給、3C、家電、生鮮美食、家居用品、婦幼到寵物等各類商品皆能一指下單直送到家。看準國外吹起的美妝盒風潮，momo週期購亦集結時下話題美妝商品推出「Beauty Box美妝禮盒」，引領美妝控走在時尚尖端。

「Beauty Box美妝禮盒」採訂閱制，以3個月為一期，每3個月配送一盒，下一盒配送時間為今年7月。momo購物網將於每期訂單成立前，貼心提醒是否續購並通知配送日期，若欲中止訂閱也無須繁雜手續，隨時皆可免費取消，亦可跳過其中一期。

momo週期購 Ｘ Kiehl’s契爾氏「Beauty Box美妝禮盒」4月15日限量開賣，內含雙頭面膜刷。圖／momo購物網提供
momo週期購 Ｘ Kiehl’s契爾氏「Beauty Box美妝禮盒」4月15日限量開賣，內含雙頭面膜刷。圖／momo購物網提供
momo週期購 Ｘ Kiehl’s契爾氏「Beauty Box美妝禮盒」4月15日限量開賣，內含冰河保濕機能水75ml。圖／momo購物網提供
momo週期購 Ｘ Kiehl’s契爾氏「Beauty Box美妝禮盒」4月15日限量開賣，內含冰河保濕機能水75ml。圖／momo購物網提供
momo週期購 Ｘ Kiehl’s契爾氏「Beauty Box美妝禮盒」4月15日限量開賣，內含獨家款Kiehl’s契爾氏訂製環保餐具組。圖／momo購物網提供
momo週期購 Ｘ Kiehl’s契爾氏「Beauty Box美妝禮盒」4月15日限量開賣，內含獨家款Kiehl’s契爾氏訂製環保餐具組。圖／momo購物網提供
momo週期購 Ｘ Kiehl’s契爾氏「Beauty Box美妝禮盒」4月15日限量開賣，內含亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜28ml＋14ml＋14ml。圖／momo購物網提供
momo週期購 Ｘ Kiehl’s契爾氏「Beauty Box美妝禮盒」4月15日限量開賣，內含亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜28ml＋14ml＋14ml。圖／momo購物網提供
momo週期購 Ｘ Kiehl’s契爾氏「Beauty Box美妝禮盒」4月15日限量開賣，內含冰河保濕無油潔面慕斯30ml兩入。圖／momo購物網提供
momo週期購 Ｘ Kiehl’s契爾氏「Beauty Box美妝禮盒」4月15日限量開賣，內含冰河保濕無油潔面慕斯30ml兩入。圖／momo購物網提供
momo週期購 Ｘ Kiehl’s契爾氏「Beauty Box美妝禮盒」4月15日限量開賣，內含金盞花植物精華化妝水125ml。圖／momo購物網提供
momo週期購 Ｘ Kiehl’s契爾氏「Beauty Box美妝禮盒」4月15日限量開賣，內含金盞花植物精華化妝水125ml。圖／momo購物網提供

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