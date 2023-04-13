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酒桶形珠寶太美艷！鏤空、幾何輪廓巧秀輕奢空靈美
在幾何形狀中，非圓、非方的酒桶形，格外具有圓潤、修長的綜合魅力。瑞士鐘表品牌崑崙（CORUM）將自家酒桶型的金橋表款再延伸，推出一系列Golden Bridge珠寶，展現精緻、當代的設計風格。
所謂的「金橋」來自Corum垂直排列式機芯，以其線性排列的齒輪如同一座機械之橋，搭配酒桶型表殼，像是穿越時光，由過往去到遠方未來。而首款001號金橋腕表更從1980年起便在拉紹德封的國際鐘表博物館（Musée International d’Horlogerie）展出，轉眼40多年。
2023年的今年，Corum與德國珠寶製造商Baechtold合作，並推出Golden Bridge珠寶的Tonneau Snow酒桶形雪花鑲嵌、Tonneau Pavé 酒桶形密釘鑲嵌、Icon與Petite Tonneau小酒桶合共四個子系列，透過不同的寶石鑲嵌技法，並搭配鑽石，化為開放式手鐲、戒指、項鍊等單品；酒桶型的金橋腕表形狀，並以鏤空的形式、豐富了珠寶本身的視覺變化。
值得一提的是，金橋珠寶系列中使用的白鑽皆符合金伯利進程（Kimberley Process）與責任珠寶業委員會（Responsible Jewelry Council）的道德規範，同時黃金則同樣採用符合道德考量或回收再生之來源；鑽石皆採明亮式切割，成色為 F-G（白鑽），淨度則為VVS-VS。目前珠寶將採預訂制，可洽詢台北寶鴻堂、台中天文時創，或高雄寶島五福名店等CORUM授權經銷通路洽詢。
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