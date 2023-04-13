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普發6千到手 Acer筆電雙新機現折＋回饋最高省1.2萬元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Acer Swift Go 14定價37,900元，上市優惠現折5,000元，特價32,900元，活動網站登錄並綁定Acer LINE官方帳號再送LINE Points 1,000點。記者吳致碩／攝影
Acer Swift Go 14定價37,900元，上市優惠現折5,000元，特價32,900元，活動網站登錄並綁定Acer LINE官方帳號再送LINE Points 1,000點。記者吳致碩／攝影

普發6,000元到手，趕快計畫一下要買什麼最實際！宏碁除了宣布推出雙系列筆電新品，更加碼自即日起至5月14日，只要購買指定Acer筆記型電腦、桌上型電腦，於活動網站登錄並完成「Acer × Predator LINE官方帳號」綁定，即贈LINE Points最高2,000點，每週再抽Acer Store官方商城萬元購物券。

看準疫後民眾對高效能筆電機種的強烈需求，宏碁同時擴大行動商務、電競娛樂使用需求雙產品線，其中Swift Go系列搭載第13代Intel Core H系列處理器，通過Intel Evo平台認證，共推出14、16吋規格，外型輕巧纖薄，配備屏佔比高達90%的四面窄邊框16:10 OLED高解析螢幕，並擁有12.5小時長效續航電力，針對線上學習、會議需求加入抑制雜訊、降噪等功能，並升級了散熱系統，讓使用者輕鬆攜帶、順暢連線。

而Predator Helios Neo 16則為電競玩家與有影像處理需求的用戶帶來親民新選擇，搭載最高第13代Intel Core i7-13700 HX處理器、NVIDIA GeForce RTX 4060/4050顯示卡，並配備NVIDIA DLSS 3新一代AI人工智慧演算法，以及165Hz IPS WQXGA高刷新顯示器。除了採用全新升級的第5代AeroBlade 3D金屬雙風扇搭配液態金屬散熱膏的散熱解決方案，黑色陽極氧化金屬上蓋更隱藏了4種神秘的鐳射蝕刻密碼，等待玩家來解碼。

宏碁於直營服務中心同步舉辦舊換新活動，包括「電腦免費健診」享受保養清潔服務及電腦定期保養建議；「SSD/ADT升級加購優惠」，SSD優惠升級，OS免安裝費，以及ADT加價購，延伸保固優惠限時8折價等好康，還有「舊機/電池回收挺環保」不分品牌回收，提供硬碟拆還讓你更放心。

普發6,000元到手，宏碁宣布推出雙系列筆電新品搶商機。圖／宏碁提供
普發6,000元到手，宏碁宣布推出雙系列筆電新品搶商機。圖／宏碁提供
Predator Helios Neo定價62,900元，上市優惠現折10,000元，特價只要52,900元就能入手，綁定登錄再送LINE Points 2,000點。記者吳致碩／攝影
Predator Helios Neo定價62,900元，上市優惠現折10,000元，特價只要52,900元就能入手，綁定登錄再送LINE Points 2,000點。記者吳致碩／攝影

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