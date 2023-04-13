普發6千到手 Acer筆電雙新機現折＋回饋最高省1.2萬元

普發6,000元到手，趕快計畫一下要買什麼最實際！宏碁除了宣布推出雙系列筆電新品，更加碼自即日起至5月14日，只要購買指定Acer筆記型電腦、桌上型電腦，於活動網站登錄並完成「Acer × Predator LINE官方帳號」綁定，即贈LINE Points最高2,000點，每週再抽Acer Store官方商城萬元購物券。

看準疫後民眾對高效能筆電機種的強烈需求，宏碁同時擴大行動商務、電競娛樂使用需求雙產品線，其中Swift Go系列搭載第13代Intel Core H系列處理器，通過Intel Evo平台認證，共推出14、16吋規格，外型輕巧纖薄，配備屏佔比高達90%的四面窄邊框16:10 OLED高解析螢幕，並擁有12.5小時長效續航電力，針對線上學習、會議需求加入抑制雜訊、降噪等功能，並升級了散熱系統，讓使用者輕鬆攜帶、順暢連線。

而Predator Helios Neo 16則為電競玩家與有影像處理需求的用戶帶來親民新選擇，搭載最高第13代Intel Core i7-13700 HX處理器、NVIDIA GeForce RTX 4060/4050顯示卡，並配備NVIDIA DLSS 3新一代AI人工智慧演算法，以及165Hz IPS WQXGA高刷新顯示器。除了採用全新升級的第5代AeroBlade 3D金屬雙風扇搭配液態金屬散熱膏的散熱解決方案，黑色陽極氧化金屬上蓋更隱藏了4種神秘的鐳射蝕刻密碼，等待玩家來解碼。