路易威登奢華工藝展登台 草間彌生無限派對箱上千萬

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的2023年度Crafting Dreams典藏工藝展自即日起至4月23日止，於台北松山文創園區展開，首度薈萃各方面的精湛工藝，結合經典硬箱、Objets Nomades生活藝術風格傢俱、Les Petits Nomades家居擺飾系列、珍稀皮革臻品、高級珠寶暨腕表系列，共展出超過四百多件作品，體現品牌核心精神與引以為傲的造夢工藝技術。章廣辰、謝欣穎、林柏宏三位明星特地出席，亮點聚焦Louis Vuitton × Yayoi Kusama草間彌生合作系列。

謝欣穎表示自己一走進展場就被彩繪著草間彌生藍色南瓜的硬箱吸引，不像其他色彩鮮豔的作品，藍色的南瓜給她平靜感，而參觀之後更覺得每件作品不只細節精緻、也很耐用，讓她非常驚艷。林柏宏則是被工藝的細緻度震撼到，認為設計則充滿趣味，除雲朵沙發、蛋形椅等家具，還有桌球球台等，自己最喜歡有裝飾LV圖案木紋內裝的書桌硬箱。章廣辰除了看中寵物提箱可以裝自己的貓之外，笑認喜歡所有可以裝酒的硬箱。

走進展場即是以日本藝術家草間彌生為靈感的繽紛圓點專區，展示著飾有色彩鮮艷的彩繪圖點硬箱塔、Infinity Party Trunk派對硬箱，以及象徵療癒的南瓜圖案硬箱；其中Infinity Party派對硬箱結合品牌傳統酒箱與藝術家標誌性彩色波點及鏡面圓球元素，採用有機玻璃板打造出閃耀的Disco Ball和移動吧台，全球限量編號30組。

第二個寬闊的展間有品牌工匠現場展示硬箱製作工藝，窗景為路易威登創立於1859年的Asnières故居工坊，還和2023春夏系列女裝秀上模特兒拎出場的Maison De Famille硬箱呼應，小提箱微型還原磚牆圖案與彩色玻璃浮雕細節。另一亮點為今年於米蘭設計週（Salone del Mobile）首度發表的澳洲工業設計大師Marc Newson創作的Cabinet of Curiosities硬箱，也首次於台灣亮相，箱子內建19格立方體收納空間，可自由組合擺設方式，共可有超過上千種變化，並提供兩款顏色選擇。第三間展間色調轉為粉嫩可愛，除了最受歡迎的吉祥物Vivienne，還有專為一歲以下嬰孩推出的衣帽箱，以1857年推出的衣櫃箱為靈感，配合今年全新上市的童裝系列推出。

此次生活藝術傢俱系列共展出全球14位頂級設計師的傢俱創作，現場最吸睛的無疑是包覆經典帆布的乒乓球桌，中央桌球網更是以鏤空雕刻蕾絲效果的Monogram圖案皮革製成。備受歡迎的巴西設計師Campana Brothers的雲朵沙發和蛋形椅亦推出多款全新配色。內配各式聖路易水晶杯的雞尾酒香今年換上湖水綠新內裝色，還有原來台灣客戶訂製的硬箱邊桌COURRIER LOZINE CARRE GAUCHE，因箱形大受歡迎而成為常態推出的款式，今年換上全新放大版EPI皮革。