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路易威登奢華工藝展登台 草間彌生無限派對箱上千萬

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
（由左至右）章廣辰、謝欣穎、林柏宏出席「路易威登Crafting Dreams典藏工藝展」。記者吳致碩／攝影
（由左至右）章廣辰、謝欣穎、林柏宏出席「路易威登Crafting Dreams典藏工藝展」。記者吳致碩／攝影

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的2023年度Crafting Dreams典藏工藝展自即日起至4月23日止，於台北松山文創園區展開，首度薈萃各方面的精湛工藝，結合經典硬箱、Objets Nomades生活藝術風格傢俱、Les Petits Nomades家居擺飾系列、珍稀皮革臻品、高級珠寶暨腕表系列，共展出超過四百多件作品，體現品牌核心精神與引以為傲的造夢工藝技術。章廣辰、謝欣穎、林柏宏三位明星特地出席，亮點聚焦Louis Vuitton × Yayoi Kusama草間彌生合作系列。

謝欣穎表示自己一走進展場就被彩繪著草間彌生藍色南瓜的硬箱吸引，不像其他色彩鮮豔的作品，藍色的南瓜給她平靜感，而參觀之後更覺得每件作品不只細節精緻、也很耐用，讓她非常驚艷。林柏宏則是被工藝的細緻度震撼到，認為設計則充滿趣味，除雲朵沙發、蛋形椅等家具，還有桌球球台等，自己最喜歡有裝飾LV圖案木紋內裝的書桌硬箱。章廣辰除了看中寵物提箱可以裝自己的貓之外，笑認喜歡所有可以裝酒的硬箱。

走進展場即是以日本藝術家草間彌生為靈感的繽紛圓點專區，展示著飾有色彩鮮艷的彩繪圖點硬箱塔、Infinity Party Trunk派對硬箱，以及象徵療癒的南瓜圖案硬箱；其中Infinity Party派對硬箱結合品牌傳統酒箱與藝術家標誌性彩色波點及鏡面圓球元素，採用有機玻璃板打造出閃耀的Disco Ball和移動吧台，全球限量編號30組。

第二個寬闊的展間有品牌工匠現場展示硬箱製作工藝，窗景為路易威登創立於1859年的Asnières故居工坊，還和2023春夏系列女裝秀上模特兒拎出場的Maison De Famille硬箱呼應，小提箱微型還原磚牆圖案與彩色玻璃浮雕細節。另一亮點為今年於米蘭設計週（Salone del Mobile）首度發表的澳洲工業設計大師Marc Newson創作的Cabinet of Curiosities硬箱，也首次於台灣亮相，箱子內建19格立方體收納空間，可自由組合擺設方式，共可有超過上千種變化，並提供兩款顏色選擇。第三間展間色調轉為粉嫩可愛，除了最受歡迎的吉祥物Vivienne，還有專為一歲以下嬰孩推出的衣帽箱，以1857年推出的衣櫃箱為靈感，配合今年全新上市的童裝系列推出。

此次生活藝術傢俱系列共展出全球14位頂級設計師的傢俱創作，現場最吸睛的無疑是包覆經典帆布的乒乓球桌，中央桌球網更是以鏤空雕刻蕾絲效果的Monogram圖案皮革製成。備受歡迎的巴西設計師Campana Brothers的雲朵沙發和蛋形椅亦推出多款全新配色。內配各式聖路易水晶杯的雞尾酒香今年換上湖水綠新內裝色，還有原來台灣客戶訂製的硬箱邊桌COURRIER LOZINE CARRE GAUCHE，因箱形大受歡迎而成為常態推出的款式，今年換上全新放大版EPI皮革。

珍稀皮革包款則全新曝光三款色調：以凡爾賽花園盛開的繡球花為靈感的藍色繡球花（Bleu Hortensia）、刻畫凡爾賽花園百花盛放情景的皇家花園（Royal Garden）、以及渲染丹寧（Diffusion Denim）等。

Louis Vuitton × Yayoi Kusama草間彌生彩色圓點迷你硬箱塔，74萬5,000元。圖／路易威登提供
Louis Vuitton × Yayoi Kusama草間彌生彩色圓點迷你硬箱塔，74萬5,000元。圖／路易威登提供
Louis Vuitton × Yayoi Kusama草間彌生圓餅手提包BOÎTE CHAPEAU 30，32萬元。圖／路易威登提供
Louis Vuitton × Yayoi Kusama草間彌生圓餅手提包BOÎTE CHAPEAU 30，32萬元。圖／路易威登提供
（由左至右）章廣辰、謝欣穎、林柏宏出席「路易威登Crafting Dreams典藏工藝展」。記者吳致碩／攝影
（由左至右）章廣辰、謝欣穎、林柏宏出席「路易威登Crafting Dreams典藏工藝展」。記者吳致碩／攝影
LV X草間彌生南瓜硬箱MALLE COURRIER LOZINE 110，267萬元。圖／路易威登提供
LV X草間彌生南瓜硬箱MALLE COURRIER LOZINE 110，267萬元。圖／路易威登提供
Louis Vuitton × Yayoi Kusama草間彌生合作系列Infinity Party派對硬箱，結合品牌傳統酒箱與藝術家標誌性彩色波點及鏡面圓球元素，採用有機玻璃板打造出閃耀的Disco Ball和移動吧台，可以收納酒和調酒工具，1,290萬元。圖／路易威登提供
Louis Vuitton × Yayoi Kusama草間彌生合作系列Infinity Party派對硬箱，結合品牌傳統酒箱與藝術家標誌性彩色波點及鏡面圓球元素，採用有機玻璃板打造出閃耀的Disco Ball和移動吧台，可以收納酒和調酒工具，1,290萬元。圖／路易威登提供
章廣辰出席路易威登Crafting Dreams典藏工藝展。記者吳致碩／攝影
章廣辰出席路易威登Crafting Dreams典藏工藝展。記者吳致碩／攝影
LV X草間彌生南瓜硬箱LV X YK COTTEVILLE 40，53萬5,000元。圖／路易威登提供
LV X草間彌生南瓜硬箱LV X YK COTTEVILLE 40，53萬5,000元。圖／路易威登提供
林柏宏出席路易威登Crafting Dreams典藏工藝展。記者吳致碩／攝影
林柏宏出席路易威登Crafting Dreams典藏工藝展。記者吳致碩／攝影
Epi皮革硬箱COURRIER LOZINE CARRE GAUCHE，可作為邊桌使用，裝飾加大的Epi皮革圖案，216萬元。圖／路易威登提供
Epi皮革硬箱COURRIER LOZINE CARRE GAUCHE，可作為邊桌使用，裝飾加大的Epi皮革圖案，216萬元。圖／路易威登提供
Twist Mini鱷魚皮手提包，飾面以凡爾賽花園繡球花為靈感，繡球花在夏季呈現淡藍色的光澤，72萬元。圖／路易威登提供
Twist Mini鱷魚皮手提包，飾面以凡爾賽花園繡球花為靈感，繡球花在夏季呈現淡藍色的光澤，72萬元。圖／路易威登提供
花瓶硬箱VASE CANNES，36萬元。圖／路易威登提供
花瓶硬箱VASE CANNES，36萬元。圖／路易威登提供
與同時代最具影響力的設計師Marc Newson 的全新合作的CABINET OF CURIOSITIES X MARC NEWSON VVN，可自行調整位置的內箱共可變化出超過上千種的內部組合方式，810萬元。圖／路易威登提供
與同時代最具影響力的設計師Marc Newson 的全新合作的CABINET OF CURIOSITIES X MARC NEWSON VVN，可自行調整位置的內箱共可變化出超過上千種的內部組合方式，810萬元。圖／路易威登提供
私密收納盒硬箱SECRET BOX，Malle Souvenir硬箱配有18個精美抽屜可記錄從出生到成人的成長歲月，145萬元。圖／路易威登提供
私密收納盒硬箱SECRET BOX，Malle Souvenir硬箱配有18個精美抽屜可記錄從出生到成人的成長歲月，145萬元。圖／路易威登提供
Capucines Mini鱷魚皮包，鱷魚皮革飾面為靈感來自凡爾賽花園（Gardens of Versailles），在寧靜的風景中可以欣賞到花園裡的多種顏色，105萬元。圖／路易威登提供
Capucines Mini鱷魚皮包，鱷魚皮革飾面為靈感來自凡爾賽花園（Gardens of Versailles），在寧靜的風景中可以欣賞到花園裡的多種顏色，105萬元。圖／路易威登提供
（由左至右）章廣辰、謝欣穎、林柏宏出席「路易威登Crafting Dreams典藏工藝展」。記者吳致碩／攝影
（由左至右）章廣辰、謝欣穎、林柏宏出席「路易威登Crafting Dreams典藏工藝展」。記者吳致碩／攝影
寵物硬箱MALLE CHIEN，116萬元。圖／路易威登提供
寵物硬箱MALLE CHIEN，116萬元。圖／路易威登提供
謝欣穎出席路易威登Crafting Dreams典藏工藝展。記者吳致碩／攝影
謝欣穎出席路易威登Crafting Dreams典藏工藝展。記者吳致碩／攝影
PING-PONG TABLE CANVAS家用尺寸乒乓球桌，包覆經典Monogram或Damier帆布，遊戲表面飾有路易威登Heritage條紋和可客製化首字母，穿孔皮革網以打造蕾絲效果的Monogram圖案，配可完美容納10個路易威登球的皮革肩帶和兩個裝有四個定制球拍的抽屜，亦提供專業尺寸款；272萬元。圖／路易威登提供
PING-PONG TABLE CANVAS家用尺寸乒乓球桌，包覆經典Monogram或Damier帆布，遊戲表面飾有路易威登Heritage條紋和可客製化首字母，穿孔皮革網以打造蕾絲效果的Monogram圖案，配可完美容納10個路易威登球的皮革肩帶和兩個裝有四個定制球拍的抽屜，亦提供專業尺寸款；272萬元。圖／路易威登提供

草間彌生

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