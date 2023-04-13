快訊

不想回台灣！靜宜女大生為愛赴緬 強調很開心、沒被控制自由

台中高中霸凌憾事…校長記大過拔除職務、前學務主任送教評會 校方這麼說

新冠降級、改類後有差嗎？指揮中心下午宣布降級改類時間

全家便利商店「FamiPoint」點數新登場！推超商首發「肖像商品點數加價購線上支付」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店推出超商首發「熱門肖像商品點數加價購線上支付」新功能，打破過往超人氣肖像集點商品只能在實體店舖結帳的限制。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出超商首發「熱門肖像商品點數加價購線上支付」新功能，打破過往超人氣肖像集點商品只能在實體店舖結帳的限制。圖／全家便利商店提供

超商點數用途越來越多元，全家便利商店深耕會員經濟，於今年1月底會員數領先同業突破1,600萬大關，全年點數發行量破紀錄達485億點，為打造最便利的跨產業生活服務平台，即日起全家便利商店會員點數新品牌「FamiPoint」正式登場，隨著點數新年度於4月起跑，宣布FamiPoint兩大聰明新招，一為「熱門肖像商品點數加價購線上支付」新上線，二為「累點神器全盈+PAY」在10萬特店累點無上限、全家便利商店店內再翻倍，助攻會員變身FamiPoint達人。

2022年全家便利商店FamiPoint發行量創下新高，年增近3成，高達485億點，且因FamiPoint實用性高、運用方式多元，更成為市場中高度活躍的會員點數，也進而促成跨界交換點數的活動蓬勃。根據統計，去年透過點數交換而取得的FamiPoint高達50億點，相較去年呈倍數成長；轉出點數同樣熱絡，以獨家合作的LINE WEBTOON代幣線上閱讀漫畫最熱門，其次為CATCHPLAY+、KKTV等影音串流平台的會籍。

「FamiPoint」新品牌登場之際，4月適逢累點新年度起跑，全家便利商店針對會員最愛用的「點數加價購」兑點服務，推出超商App首見的全新功能「熱門肖像商品線上支付」，會員可直接在App中選購並以全盈+PAY或My FamiPay完成線上付款，不需特地到店舖櫃檯結帳。

以往加購集點商品須到店內預購付款，貨到時再次到店領取，不僅需到店多趟耗時又費力，稍晚一步甚至可能售完撲空，現在打開全家便利商店App「兑點趣」專區，無論是超夯的超級瑪利歐、間諜家族安妮雅等超人氣肖像商品，或是實用又可愛的生活家電等，只要是「預購店取」類型商品，透過「設定取貨店舖及到店時間」並「選擇線上支付」簡單2步驟，即完成線上預購付款，待商品到店後再至指定全家便利商店店舖領取即可，不需專程至店內預購。

FamiPoint更自3月開放「公費代收點數折抵」服務，包含汽機車牌照稅、房屋稅、綜合所得稅等14項生活繳費項目，皆可使用FamiPoint折抵；全家便利商店店內商品更可於「點數免費換」專區兌換，並直接匯入隨買跨店取「我的商品」，即可於任一全家便利商店店舖領取。此外，FamiPoint點數亦可捐贈點數予公益團體，筆筆捐點無上限，讓會員透過全家便利商店App共同實踐「便利永續你也+1」的ESG精神，讓每一點發揮最大效益。

此外，全盈+PAY致力打造無所不在的便利金融支付，更擁有將全家便利商店FamiPoint帶著走的特性，在全家便利商店以外的10萬特店通路消費同時可累積FamiPoint，包含屈臣氏、大戶屋、bb.q CHICKEN、寵物公園、可不可熟成紅茶、鼎王麻辣鍋、WeMo、台灣大車隊等，涵蓋零售、餐飲、交通、生活、百貨、美妝、電商平台等消費場景，不僅串起會員的食衣住行育樂，更有筆筆回饋無上限的特點，消費金額越高、回饋FamiPoint點數就越多；在全家便利商店使用全盈+PAY付款，再享FamiPoint點數回饋翻倍，每消費1元可累積2點。

全盈+PAY化身FamiPoint累點神器，台灣大車隊、屈臣氏、可不可等全台10萬特店均能消費累積FamiPoint點數無上限。圖／全家便利商店提供
全盈+PAY化身FamiPoint累點神器，台灣大車隊、屈臣氏、可不可等全台10萬特店均能消費累積FamiPoint點數無上限。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員點數新品牌「FamiPoint」登場，更針對會員最愛用的「點數加價購」兑點服務，推出超商App首見的全新功能「熱門肖像商品線上支付」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員點數新品牌「FamiPoint」登場，更針對會員最愛用的「點數加價購」兑點服務，推出超商App首見的全新功能「熱門肖像商品線上支付」。圖／全家便利商店提供
打開全家便利商店App「兑點趣」專區，無論是超夯的超級瑪利歐、間諜家族安妮雅等超人氣肖像商品等「預購店取」類型商品，只要輕鬆2步驟線上付款免到店，讓會員隨時隨地都能結帳。圖／全家便利商店提供
打開全家便利商店App「兑點趣」專區，無論是超夯的超級瑪利歐、間諜家族安妮雅等超人氣肖像商品等「預購店取」類型商品，只要輕鬆2步驟線上付款免到店，讓會員隨時隨地都能結帳。圖／全家便利商店提供
全家便利商店領先同業突破1,600萬大關，2022年度會員點數發行量更突破485億點，即日起全家便利商店會員點數新品牌「FamiPoint」新登場。圖／全家便利商店提供
全家便利商店領先同業突破1,600萬大關，2022年度會員點數發行量更突破485億點，即日起全家便利商店會員點數新品牌「FamiPoint」新登場。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員點數新品牌「FamiPoint」登場，更針對會員最愛用的「點數加價購」兑點服務，推出超商App首見的全新功能「熱門肖像商品線上支付」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員點數新品牌「FamiPoint」登場，更針對會員最愛用的「點數加價購」兑點服務，推出超商App首見的全新功能「熱門肖像商品線上支付」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店點數新品牌「FamiPoint」登場，會員可搭配「全盈+PAY」享有跨通路10萬特店消費累點、全家便利商店店內消費點數翻倍的雙重回饋，更有筆筆回饋無上限的特點。圖／全家便利商店提供
全家便利商店點數新品牌「FamiPoint」登場，會員可搭配「全盈+PAY」享有跨通路10萬特店消費累點、全家便利商店店內消費點數翻倍的雙重回饋，更有筆筆回饋無上限的特點。圖／全家便利商店提供

便利商店 超商

延伸閱讀

全家便利商店「清爽系美食」迎夏！3款涼麵好評再回歸

全家「仙人掌霜淇淋」是這味！網曬照分享口感像「一水果」，網不解：跟仙人掌什麼關係？

全家便利商店推「SPY X FAMILY間諜家家酒、瑪利歐」集點加價購

霜淇淋買1送1開跑！ 他結帳「加一句」 意外爽吃全家霜淇淋「擎天巨塔」

相關新聞

全家便利商店「FamiPoint」點數新登場！推超商首發「肖像商品點數加價購線上支付」

超商點數用途越來越多元，全家便利商店深耕會員經濟，於今年1月底會員數領先同業突破1,600萬大關，全年點數發行量破紀錄達...

母親節買大家電享超狂優惠 LG滿額直接送韓國雙人機票

每年母親節檔期，正是購買高單價家電的最佳時機之一，迎接溫馨的母親節，同時搶攻普發6,000元商機，家電品牌紛紛推出優惠活...

藍綠兩市長聯手行銷台南鳳梨 84噸中午就搶購一空

台南鳳梨4月進入盛產季節，台南市長黃偉哲上午與市府農業局，率領台南山上區農會團隊、12家台南農會及25位青農北上板橋區農...

真的假的？在PALLADIUM添購行頭可抽東京來回機票、還送旅遊基金

因應旅遊熱潮，街頭潮履王者的PALLADIUM不僅有能應付突變天氣的橘標防水系列靴款，還延續品牌精神，打造兩款原創BAROUDEUR雙層戰術後背包、金屬色超薄連帽夾克外套、斗篷，為全球旅人備妥一系列機能潮流兼具的旅行裝備。

井柏然名「草」有主了！高級「灰」精品細節藏這超低調

於今年三月參加日內瓦舉辦的「鐘表與奇蹟」（Watches & Wonders）展會後，萬寶龍（Montblanc）再度宣...

雄獅推關島包機「海陸空」三療癒系玩法 走訪網美必拍、秘境探險景點

看好海島渡假旅遊逐漸受到旅客青睞，雄獅旅遊（2731）即日起至6月24日攜手星宇航空（2646）獨家關島包機22架次，主...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦