全家便利商店「FamiPoint」點數新登場！推超商首發「肖像商品點數加價購線上支付」

超商點數用途越來越多元，全家便利商店深耕會員經濟，於今年1月底會員數領先同業突破1,600萬大關，全年點數發行量破紀錄達485億點，為打造最便利的跨產業生活服務平台，即日起全家便利商店會員點數新品牌「FamiPoint」正式登場，隨著點數新年度於4月起跑，宣布FamiPoint兩大聰明新招，一為「熱門肖像商品點數加價購線上支付」新上線，二為「累點神器全盈+PAY」在10萬特店累點無上限、全家便利商店店內再翻倍，助攻會員變身FamiPoint達人。

2022年全家便利商店FamiPoint發行量創下新高，年增近3成，高達485億點，且因FamiPoint實用性高、運用方式多元，更成為市場中高度活躍的會員點數，也進而促成跨界交換點數的活動蓬勃。根據統計，去年透過點數交換而取得的FamiPoint高達50億點，相較去年呈倍數成長；轉出點數同樣熱絡，以獨家合作的LINE WEBTOON代幣線上閱讀漫畫最熱門，其次為CATCHPLAY+、KKTV等影音串流平台的會籍。

「FamiPoint」新品牌登場之際，4月適逢累點新年度起跑，全家便利商店針對會員最愛用的「點數加價購」兑點服務，推出超商App首見的全新功能「熱門肖像商品線上支付」，會員可直接在App中選購並以全盈+PAY或My FamiPay完成線上付款，不需特地到店舖櫃檯結帳。

以往加購集點商品須到店內預購付款，貨到時再次到店領取，不僅需到店多趟耗時又費力，稍晚一步甚至可能售完撲空，現在打開全家便利商店App「兑點趣」專區，無論是超夯的超級瑪利歐、間諜家族安妮雅等超人氣肖像商品，或是實用又可愛的生活家電等，只要是「預購店取」類型商品，透過「設定取貨店舖及到店時間」並「選擇線上支付」簡單2步驟，即完成線上預購付款，待商品到店後再至指定全家便利商店店舖領取即可，不需專程至店內預購。

FamiPoint更自3月開放「公費代收點數折抵」服務，包含汽機車牌照稅、房屋稅、綜合所得稅等14項生活繳費項目，皆可使用FamiPoint折抵；全家便利商店店內商品更可於「點數免費換」專區兌換，並直接匯入隨買跨店取「我的商品」，即可於任一全家便利商店店舖領取。此外，FamiPoint點數亦可捐贈點數予公益團體，筆筆捐點無上限，讓會員透過全家便利商店App共同實踐「便利永續你也+1」的ESG精神，讓每一點發揮最大效益。