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母親節買大家電享超狂優惠 LG滿額直接送韓國雙人機票

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LG Styler蒸氣電子衣櫥，除菌除臭除濕一機三除，輕鬆解決衣物護理煩惱。圖／LG提供
LG Styler蒸氣電子衣櫥，除菌除臭除濕一機三除，輕鬆解決衣物護理煩惱。圖／LG提供

每年母親節檔期，正是購買高單價家電的最佳時機之一，迎接溫馨的母親節，同時搶攻普發6,000元商機，家電品牌紛紛推出優惠活動，讓想換機的民眾除了可以直接特惠價入手之外，還有買就送、豪華滿額贈禮，快把握機會一次享受多重優惠。

即日起至5月31日期間，LG推出全系列商品優惠，於全通路購買LG全方位衣物護理專家指定商品，隨貨送指定好禮，兌換再享全家商品卡最高2,000元；即日起至4月30日購買LG DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調指定型號，還可直接兌換送LG NeoChef智慧變頻微波爐。購買LG A9 TS蒸氣濕拖無線吸塵器指定型號，隨貨贈集塵袋2盒；LG PuriCare 360°空氣清淨機HEPA 13版指定型號，登錄成功即可兌換HEPA 13三合一高效率濾網4顆。於LG官方線上商城購買LG InstaView敲敲看門中門冰箱指定型號，登錄成功即可兌換LG原廠濾心3年份共6支；買LG QuadWash Steam四方洗蒸氣洗碗機指定型號，隨貨送LG x Finish潔淨光亮套組禮盒1盒，登錄成功再送1盒。活動期間購買LG智慧家電，單筆發票總金額滿新台幣30萬元，完成線上登錄並審核通過，不用抽直接送韓國首爾雙人來回機票，新居落成或是老屋翻新添購家電，一次買齊超划算。

母親節檔期BOSCH也祭出多項優惠，新品6系列獨立式沸石洗碗機享9折優惠，7合1微波蒸烤爐及洗脫烘等熱銷單品及明星商品洗乾衣機合購組享8折起，蒸烤爐搭配咖啡機組合還現折42,000元。活動期間單筆消費滿60,000元就送價值10,980元的Neoflam雙鍋刀具組，達最高門檻還可獲得價值69,900元的BOSCH獨立式上冷藏下冷凍冰箱。此外，去年推出即受到好評的BOSCH成家方案活動延長再加碼，推出「成家方案2.0升級版」，即日起至8月31日止，凡購買BOSCH感應爐或烤箱任2台，即可獲得最高價值12,000元的 7-ELEVEN電子商品卡，BOSCH會員於本活動購買指定產品，並完成兌換申請流程也可享「會員成家禮」7-ELEVEN電子商品卡 3,000元贈品乙份。

台灣惠而浦推出「惠而浦 歡樂美一夏」買家電、送家電通路贈禮活動，即日起至2023年6月25日，消費者至通路購買「W Collection系列滾筒洗衣機、W Collection系列滾筒乾衣機」指定洗乾衣機任2件，或「W Collection 840公升對開門冰箱」，即可獲得市價3,400元的惠而浦20L微電腦微波爐WMWE200B及Affresh槽洗錠1包。凡消費者至通路購買「W Collection系列蒸氣洗滾筒洗脫烘」或「Space Essential系列對開門冰箱」即可獲得市價3,300元的惠而浦20L微電腦微波爐WMWE200S。

BOSCH台中旗艦品牌體驗中心近日重新盛大開幕，現場擁有全台唯一BOSCH洗碗機及烤箱拆解展示。圖／BOSCH
BOSCH台中旗艦品牌體驗中心近日重新盛大開幕，現場擁有全台唯一BOSCH洗碗機及烤箱拆解展示。圖／BOSCH
LG QuadWash Steam四方洗蒸氣洗碗機，超廣角螺旋洗臂多角度高壓噴射水流，深層洗滌各個角落與縫隙，搭配100℃高溫蒸氣有效去污圖／LG提供
LG QuadWash Steam四方洗蒸氣洗碗機，超廣角螺旋洗臂多角度高壓噴射水流，深層洗滌各個角落與縫隙，搭配100℃高溫蒸氣有效去污圖／LG提供
活動期間購買台灣惠而浦旗下W Collection、Space Essential系列洗脫烘、對開冰箱、洗/乾衣機等市場熱銷明星商品，即贈價值3,000元以上家電。圖／台灣惠而浦提供
活動期間購買台灣惠而浦旗下W Collection、Space Essential系列洗脫烘、對開冰箱、洗/乾衣機等市場熱銷明星商品，即贈價值3,000元以上家電。圖／台灣惠而浦提供

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