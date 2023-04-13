藍綠兩市長聯手行銷台南鳳梨 84噸中午就搶購一空

台南鳳梨4月進入盛產季節，台南市長黃偉哲上午與市府農業局，率領台南山上區農會團隊、12家台南農會及25位青農北上板橋區農會，行銷台南優質的台農16號甜蜜蜜鳳梨，84公噸鳳梨搶購銷售一空，銷售成果斐然。黃偉哲感謝北部消費者的大力相挺，也希望讓更多消費者都能品嘗到優質的台南鳳梨。

黃偉哲特別感謝大台北地區的農會，以及親自蒞臨現場的新北市長侯友宜熱情支持台南鳳梨，也表示未來會到更多城市進行交流推廣，讓全台更多消費者能夠品嘗到台南的優質農產品。今天的台南鳳梨展售活動，短短一個上午運來的84噸鳳梨全數銷售一空；立委郭國文也到現場支持台南鳳梨。

黃偉哲表示，幾天前台南才封箱了一貨櫃的鳳梨果丁、果泥前往日本，讓日本消費者品嘗台南鳳梨的甜蜜滋味，今天很開心可以率領團隊來到新北市，除了推廣台南鳳梨給大台北地區的消費者，也讓產地與消費地可以有很好的農業交流。

台南鳳梨重要產地的山上區農會表示，台南市政府從2019年起每年都會與農會一同前往大台北地區行銷台南鳳梨，銷售成績更是一年比一年好，代表台南鳳梨的品質受到消費者肯定，透過產地與消費地之間的銷售合作，不僅達到產銷平衡、提高農民收益，也讓消費者也吃得安心。