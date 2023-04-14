華南金控攜手聯合數位文創！學生觀賞烏克蘭聯合芭蕾舞團享優惠

聯合數位文創主辦烏克蘭聯合芭蕾舞團《戰時輓歌》將於今年4月29及30兩日首次來台演出，為觀眾獻上《吉賽兒》、《唐吉軻德》、《舞姬》等舞劇選粹。華南金控參與「築夢種子計畫」公益活動，提供舞蹈、表演藝術等相關科系在校學生購票補助優惠。

烏克蘭聯合芭蕾舞團是台灣睽違三年首個抵台演出的國際芭蕾大團，《戰時輓歌》為知名編舞家拉特曼斯基以烏克蘭傳統樂曲為基調，致敬烏克蘭人民樂觀及堅毅精神的最新力作。特邀世界頂尖舞團的烏克蘭舞星，包括前馬林斯基首席Anastasia Matvienko與Denis Matvienko，以及英國國家芭蕾的Katya Khaniukova等人加入客席陣容，為國人帶來最精采的芭蕾盛宴。

為鼓勵青年學子欣賞國際芭蕾舞蹈演出，提升國際視野及適才適性之發展，呼應SDGs之教育品質目標，華南金控與聯合數位文創推出學生觀賞烏克蘭聯合芭蕾舞團之購票優惠，針對舞蹈、表演藝術等相關科系在校學生，憑學生證即可以700元的優惠價格購買2,000元票區之票券。期待透過降低青年學子觀演門檻，讓多元藝術向下扎根，創造國際文化交流，實現企業藝文教育使命。築夢種子計畫購票請洽服務專線02-2649-1689#1（週一至週五 09:30-17:00），名額有限，售完為止。