井柏然名「草」有主了！高級「灰」精品細節藏這超低調

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聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
具有美麗的冰河紋理，是萬寶龍（Montblanc） 今年新款1858系列Iced Sea日期腕表的鮮明特色。圖／萬寶龍提供
具有美麗的冰河紋理，是萬寶龍（Montblanc） 今年新款1858系列Iced Sea日期腕表的鮮明特色。圖／萬寶龍提供

於今年三月參加日內瓦舉辦的「鐘表與奇蹟」（Watches & Wonders）展會後，萬寶龍（Montblanc）再度宣布，邀請中國男星井柏然出任品牌全球形象大使，並將與登山名家Nimsdai Purja、演員席尼墨菲（Cillian Murphy）等人，一同成為萬寶龍（Montblanc）的家族成員。

1989年出生、今年33歲的井柏然儼然是亞洲竄升中的人氣男星，除了2010年曾與郭書瑤在台灣推出過EP專輯，2015年也曾以古裝奇幻電影《捉妖記》攀上人氣高峰，並在2018與周冬雨拍攝《後來的我們》，其中「後來的我們什麼都有了，卻沒有了我們。」更成為經典金句、膾炙人口。

而本次隨著形象大使的新動態，萬寶龍（Montblanc）同時也發表了井柏然拍攝「The Library Spirit」（圖書館精神）的全新廣告視覺。只見井柏然配戴了萬寶龍（Montblanc）1858系列Iced Sea灰色表款、並搭配大師傑作（Meisterstück）系列皮件；而談到與萬寶龍的合作時，井柏然表示書寫對他非常重要，每一筆、每一劃都是啟發，「（書寫）記錄了我在當下對生活的真實感受。能夠成為MONTBLANC全球品牌大使，我感到非常榮幸。」

值得一提的是：井柏然手上的1858系列Iced Sea灰色表款正是2023年「鐘表與奇蹟」（Watches & Wonders）展會的年度新品，表款運用特殊的面盤工藝技法，創造出宛如冰川般的深刻紋路，再配上灰色外套與黑色皮件，同時呼應了萬寶龍在書寫、山岳上的兩大元素，優雅、斯文、低調而雋永。

萬寶龍（Montblanc）同時發表「The Library Spirit」（圖書館精神）的全新廣告視覺，其中井柏然並配戴萬寶龍年度新品、1858系列Iced Sea灰色表款與大師傑作（Meisterstück）系列皮件。圖／萬寶龍提供
萬寶龍（Montblanc）同時發表「The Library Spirit」（圖書館精神）的全新廣告視覺，其中井柏然並配戴萬寶龍年度新品、1858系列Iced Sea灰色表款與大師傑作（Meisterstück）系列皮件。圖／萬寶龍提供
井柏然除了曾在台灣推出過EP專輯，並演出多部暢銷電影，包含2018與周冬雨拍攝《後來的我們》，近年並廣受精品品牌青睞。圖 / 翻攝自 IG（合成圖）
井柏然除了曾在台灣推出過EP專輯，並演出多部暢銷電影，包含2018與周冬雨拍攝《後來的我們》，近年並廣受精品品牌青睞。圖 / 翻攝自 IG（合成圖）
萬寶龍（Montblanc）宣布邀請中國男星井柏然出任品牌全球形象大使，並將與登山名家Nimsdai Purja、演員席尼墨菲（Cillian Murphy）等人，一同成為品牌家族成員。圖／萬寶龍提供
萬寶龍（Montblanc）宣布邀請中國男星井柏然出任品牌全球形象大使，並將與登山名家Nimsdai Purja、演員席尼墨菲（Cillian Murphy）等人，一同成為品牌家族成員。圖／萬寶龍提供

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