真的假的？在PALLADIUM添購行頭可抽東京來回機票、還送旅遊基金

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聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
因應旅遊熱潮，PALLADIUM不僅有橘標防水系列新靴款，還打造兩款BAROUDEUR雙層戰術後背包、春夏服飾，為旅人備妥一系列機能潮流兼具的旅行裝備。圖／PALLADIUM提供
因應旅遊熱潮，PALLADIUM不僅有橘標防水系列新靴款，還打造兩款BAROUDEUR雙層戰術後背包、春夏服飾，為旅人備妥一系列機能潮流兼具的旅行裝備。圖／PALLADIUM提供

因應旅遊熱潮，街頭潮履王者的PALLADIUM不僅有能應付突變天氣的橘標防水系列靴款，還延續品牌精神，打造兩款原創BAROUDEUR雙層戰術後背包、金屬色超薄連帽夾克外套、斗篷，為全球旅人備妥一系列機能潮流兼具的旅行裝備。

繼推出可輕易收納的TRAVEL PACK旅行概念系列鞋款，得到消費者熱烈迴響後，PALLADIUM面對即將到來的梅雨季，還有國人出遊的熱潮，呈現橘標防水系列新配色靴款、雙層戰術後背包，以及一系列可輕鬆穿梭城市與戶外的機能服飾，讓每個人都找到適合自己的機能與潮流兼具裝備。招牌的TRAVEL LITE+系列、OFF-GRID LO輪胎潮鞋，這季考量到女性搭配需求，推出「奶茶色」新款，讓人耳目一新。其次，PALLADIUM還為旅行者量身設計BAROUDEUR雙層戰術後背包，有著22公升雙層全開式收納大空間，還提供雙肩背帶、上提帶、側提帶、行李拉桿彈性固定帶的四種背帶方式，搭配支撐性佳的重磅軍用帆布材質、輕盈防刮尼龍包面等兩種材質，隨時打包就能出門。

PALLADIUM BAROUDEUR NYL雙層戰術後背包，2,590元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM BAROUDEUR NYL雙層戰術後背包，2,590元。圖／PALLADIUM提供

不僅如此，PALLADIUM全新春夏服飾系列亦可輕鬆與鞋、包搭配出個人丰采。熱壓貼合技術製成的金屬色連帽夾克、斗篷，利用具有金屬光澤超薄科技面料配上大Logo布章、磁吸式快穿扣設計，機能性不在話下。值得一提的是PALLADIUM於4月14日起舉辦為期一個月的風格季優惠活動，在這期間至門市消費，不限金額登錄發票有機會抽到東京雙人來回機票、萬元購物金；以及購物滿額結帳出示2023年住宿交通旅遊憑證，限時加碼最高享12%贊助金回饋折抵。

PALLADIUM橘標防水OFF-GRID LO WP+輪胎潮鞋，3,180元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM橘標防水OFF-GRID LO WP+輪胎潮鞋，3,180元。圖／PALLADIUM提供

無獨有偶，PORTER INTERNATIONAL本月除了上市新PUNK系列包款，也逢品牌生日月，因此提供了購物滿8,000元即贈PORTER輕量雨傘，入手最新推出的PUNK系列任一商品即贈限量搖滾貼紙組，隨心在個人物品上貼出屬於自己的特色！

PALLADIUM女款金屬色超薄連帽夾克斗篷，4,990元。 圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM女款金屬色超薄連帽夾克斗篷，4,990元。 圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM BAROUDEUR CVS雙層戰術後背包，2,890元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM BAROUDEUR CVS雙層戰術後背包，2,890元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM男款金屬色超薄連帽夾克外套，4,990元。 圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM男款金屬色超薄連帽夾克外套，4,990元。 圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM橘標防水TRAVEL LITE+系列PAMPA靴， 3,780元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM橘標防水TRAVEL LITE+系列PAMPA靴， 3,780元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM BAROUDEUR CVS雙層戰術後背包，2,890元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM BAROUDEUR CVS雙層戰術後背包，2,890元。圖／PALLADIUM提供

PORTER INTERNATIONAL生日慶優惠好禮，入手最新推出的PUNK系列任一商品即贈限量搖滾貼紙組。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL生日慶優惠好禮，入手最新推出的PUNK系列任一商品即贈限量搖滾貼紙組。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

PORTER INTERNATIONAL生日慶優惠好禮，購物滿8,000元即贈輕量雨傘。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL生日慶優惠好禮，購物滿8,000元即贈輕量雨傘。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

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