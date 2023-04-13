新加坡品牌「FLASH COFFEE」不到兩年就退出台灣市場！3大原因揭為何快閃離場

【撰文＝王福闓】

來自新加坡的FLASHCOFFEE創立於2020年1月，2021年8月末台展店，卻在2023年3月31日黯然退出台灣。

愚人節前夕，號稱為新加坡版瑞幸咖啡的閃電咖啡（FLASH COFFEE），結束了在台灣的發展之路，登台時曾誇下海口一年要開50家店，但那時我其實就很難看好，這樣的模式能夠在台灣走下去，畢竟瑞幸咖啡的挫敗，就活生生地在眼前。

圖/Flash Coffee Taiwan臉書官方粉絲團

2023年3月1日FLASH COFFEE無預警發出公告說明僅營業到當日，在台所有店鋪同日結束營業。

一、瑞幸、FLASH COFFEE補貼模式 並不適合競爭的台灣咖啡市場

「瑞幸咖啡模式」就是在初期階段投入大量資源展店搶佔市占率，再透過補貼及消費者來提升整體獲利，但是台灣這兩年正面臨整體咖啡市場的大爆發時期，星巴克、路易莎及cama持續穩定展店，其他連鎖品牌也都在尋找合適的開店機會，並且超商及超市、量販店幾乎全部提供現煮咖啡，消費者可以說是隨處都能買咖啡。

二、陌生品牌因消費者認知度不足 難以寄望從外送或App店取獲利

但最大的問題還是過度寄望外送、App店取的經營模式，要是真的走這條路不是不行，那就應該把店的規模開得更小、好好經營線上及外送的口碑，但問題是當消費者對品牌還很陌生時，為什麼要捨棄可以好好在店裡，坐下來喝咖啡的機會，甚至就算是要叫外送，以現在兩大外送平台上現有的選擇來說，消費者寧可選自己熟悉或喜歡的，而並非是相對陌生的品牌。

同時八方雲集接手的丹堤咖啡卻也在大舉關店，持續汰弱留強並將獲利的直營店將全數轉為加盟店，甚至像是不少獨立咖啡店，以及老字號但經營不善的品牌加盟店，其實也都一直都在關店或停業，這點從專門經營咖啡二手用具的社團中，就特別能觀察出來，幾乎每周都有咖啡店因為結束營業，而全面拋售相關用品。

三、品牌和口味仍是競爭核心關鍵

再回到閃電咖啡品牌本身的問題，以我之前常去的古亭店來說，前有星巴克、後有路易莎、再加上麥當勞咖啡、附近至少5家超商及5家在地咖啡店，中間好幾次特別前往嘗鮮，幾乎都會看到品牌在買一送一或是新品優惠，但也經常是門可羅雀，即便有外送或外帶的訂單，但也相對助益有限，而真正的問題其實還是品類及口味。

說實在，創意咖啡其實並不少見，但是能成為常銷品的確不容易，加入東南亞特產棕櫚糖的拿鐵、泰式奶茶等等東南亞元素的特色咖啡，嘗鮮一下還行，但是就經常喝咖啡的人來說，在減糖趨勢及使用時機來說，要真想喝甜的就去買加料的手搖飲，但要是為了提神或是解渴，那更是難重複選擇這樣重口味的咖啡。

不過，這幾年國際餐飲業在台灣水土不服的例子很多，有時是當下的經營模式問題，有的則是消費者的口味偏好，或許哪天當消費者又想念起這樣特殊的口味，以及品牌也能提供更符合需求的服務方式時，仍然有機會捲土重來。

【本文獲王福闓授權刊登，原文標題：《台灣咖啡市場持續洗牌，汰劣留強持續發生》】

【本文為作者意見，不代表本媒體立場】

審稿編輯：林玉婷

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