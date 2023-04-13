邊吃邊冒險！沉浸式餐飲「謎探樂園」限時快閃4天

過去曾經推出「拆解夜市」、「洄瀾麵屋」、「第酒航廈」等特殊餐飲體驗的「恆隆行」概念店「zonezone」，本季與Bottless × Bottle pop × Nena團隊攜手，以新美式創意料理為主軸，並且加入「沉浸式故事」的冒險元素，推出全新活動「謎探樂園」。賓客需要一邊用餐，一邊破解任務、找尋道具，同時逐步選擇出自己專屬的故事與料理，為料理時光帶來全新的感受。

恆隆行所打造的「zonezone」，不斷以期間限定的方式與不同的餐飲團隊合作，聯名打造出各具特色的主題餐會。此次的「謎探樂園」活動中，由chef Eric操刀，以旗下的三間餐廳Bottless、Bottle pop、Nena的特色為基礎，依照劇情走向，推出一連串的特色原創餐點、甜點與特色調飲。

不同於傳統的用餐型態，參與「謎探樂園」的用餐賓客，會先得到一本空白的故事書，接著每一道料理都會搭配一張故事卡，卡片將會交代出各式各樣的劇情、情境或解謎線索，故事的主人也會獲得不同的道具。隨著劇情的推展，賓客也需要適時做出決定，依據不同的選擇，就會產生相異的故事情節，連帶也會提供不同的料理。因此在餐期中，民眾可能需要起身去探索場地，才能找到謎語的解答，也可能跟同桌鄰居擁有不同的料理組合，更添趣味性。

全套的菜單採6道式設計，並有一份茶點、一份佐餐飲品。擔任開場的「蛋中蛋」，是在花俏的蛋殼模具中，裝盛雪蟹、柚子卡士達、紫蘇、青蘋果等食材，藉由明亮酸感與海鮮的組合，為故事揭開序幕。另外在故事的進行中，也會依照不同的決定獲得不同的料理。例如在某次的選擇中，有人會獲得「漢堡與薯條」，此款料理是在小型漢堡中夾入牛肩肉漢堡排與特製佐料，同時搭配內部塞入培根、淋上醬汁的育空馬鈴薯，另外也有人因答案不同，而獲得「玉米熱狗」。

在故事的進行中，有人會進入城堡，有人會探索地底；有人得到飛天魔毯，也有人擁有太空火箭。而在料理中，就有人獲得紅色海鮮飯，有人則獲得綠色海鮮飯，飲品也有所不同。同時餐期中，賓客也可透過QRcode聽取語音故事，亦可見到臉戴面具、散發神秘氣息的工作人員穿梭在餐桌之間，創造出冒險故事的沉浸感。