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不可能老花眼了吧！LOEWE像素圖實驗系列簡直視力測驗

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
科技針織像素圖連帽衫，83,000元。圖／LOEWE提供
科技針織像素圖連帽衫，83,000元。圖／LOEWE提供

在觀看LOEWE 2023春夏女裝大秀時，有幾套服裝走出場時是不是也讓你忍不住扶了一下眼鏡、或瞬間以為網路收訊不良呢？ 2023春夏女裝主題是一場將意念清晰化、解構重組及前瞻思考的服裝設計實驗，著重於線條、顏色及形態等基礎本質，並透過扭曲變形的手法，展演出超立體的錯位剪裁，巧妙地將感染力加倍放大。像素圖實驗系列，正是這其中最令人過目難忘的話題單品。

以八位元遊戲的像素圖像為靈感的視覺元素，打造成看似2D的連帽衫、T 恤以及褲裝，數位科技透過詩意筆觸，開拓了觀感想像與衣服材質的創意界限，挑戰服裝從平面到立體，以工藝手法顛覆雙眼所見。服裝採用牛仔布及針織等柔潤材質製作，經典包款PUZZLE也被注入新意，單品的存在感被放大檢視，強烈刺激視覺感官別具風格。凡購買系列單品，即附同樣幽默玩味俏皮的限定包裝！

Puzzle Edge像素圖效果牛皮肩背提包，11萬5,000元。圖／LOEWE提供
Puzzle Edge像素圖效果牛皮肩背提包，11萬5,000元。圖／LOEWE提供
Anagram像素圖像T恤，20,000元。圖／LOEWE提供
Anagram像素圖像T恤，20,000元。圖／LOEWE提供
像素圖牛仔外套，53,000元。圖／LOEWE提供
像素圖牛仔外套，53,000元。圖／LOEWE提供
像素圖牛仔短裙，30,000元。圖／LOEWE提供
像素圖牛仔短裙，30,000元。圖／LOEWE提供
像素圖實驗系列限定包裝。圖／LOEWE提供
像素圖實驗系列限定包裝。圖／LOEWE提供
LOEWE 2023春夏女裝系列廣告形象中出現的像素圖實驗系列。圖／LOEWE提供
LOEWE 2023春夏女裝系列廣告形象中出現的像素圖實驗系列。圖／LOEWE提供
絲緞像素圖長褲，83,000元。圖／LOEWE提供
絲緞像素圖長褲，83,000元。圖／LOEWE提供
像素圖實驗系列。圖／LOEWE提供
像素圖實驗系列。圖／LOEWE提供
科技針織像素圖上衣，61,000元。圖／LOEWE提供
科技針織像素圖上衣，61,000元。圖／LOEWE提供

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