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超級可愛！康是美推「SNOOPY趣哪兒！」20款商品加價購

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
康是美「SNOOPY趣哪兒！」加價購活動第一波將於4月14日至6月15日開跑，消費滿388元即可加購限量周邊商品。圖／康是美提供
康是美「SNOOPY趣哪兒！」加價購活動第一波將於4月14日至6月15日開跑，消費滿388元即可加購限量周邊商品。圖／康是美提供

SNOOPY粉絲快衝！康是美全店行銷活動將於4月14日起開跑，由美國PEANUTS／花生漫畫SNOOPY領軍，以「SNOOPY趣哪兒！」為主題，加上好友Woodstock，分3波段限量推出20款居家生活、戶外用品，包含可愛吸睛的「SNOOPY快樂寵物小屋」、居家必備的「SNOOPY不只是洗衣袋」、亮眼實用的「SNOOPY造型拍拍燈」等，4月14日至6月15日於康是美門市、eShop網購消費金額滿388元，即可以299元至1,799元不等的金額加購，單筆發票上限6件，商品數量有限、售完為止。

第一波主題「享樂生活」將於4月14日起展開，以生活融合享樂概念，設計出每個細節都講究的商品，包括「SNOOPY摺疊收納盒」、「SNOOPY不只是洗衣袋」、「SNOOPY快樂寵物小屋」、「SNOOPY點心盤三件組」、「SNOOPY三層收納推車」、「SNOOPY造型拍拍燈」、「SNOOPY抱枕＋雙枕套」等。

第二波主題「戶外野趣」於4月26日起啟動，以大地色、綠色、藍色做搭配，展現野趣氛圍，推出「SNOOPY手提斜背包」、「SNOOPY寵物外出提袋」、「SNOOPY 20吋雙層行李箱」、「SNOOPY造型玩偶毯」、「SNOOPY百變收納籃」、「SNOOPY造型冰壩杯」、「SNOOPY造型自動傘」等。

第三波主題「經典玩味」將於5月5日起推出，以經典不敗的率性黑、時尚灰兩色，搭配SNOOPY棒球系列雙色配色，展現潮流風格和玩味童趣，推出「SNOOPY後背包」、「SNOOPY側背包」、「SNOOPY票卡零錢包」等。

此外，5月6日至5月11日於康是美消費金額滿1,500元，即可以8元的優惠價加購「SNOOPY摺疊購物袋」（隨機不挑款），送完為止。這系列3款購物袋的設計靈感，源自於國立故宮博物院「清朗世寧畫瓶花 釉」作品中的牡丹，象徵高貴、典雅，將SNOOPY和故宮牡丹巧妙結合，藝術注入生活，讓購物袋不再是單純的日常用品，而是體現追求美感與環保概念的生活方式。

康是美「SNOOPY趣哪兒！」加價購活動第三波將於5月5日至6月15日開跑。圖／康是美提供
康是美「SNOOPY趣哪兒！」加價購活動第三波將於5月5日至6月15日開跑。圖／康是美提供
康是美「SNOOPY趣哪兒！」加價購活動第一波將於4月14日至6月15日開跑，「SNOOPY點心盤三件組」內含吐司盤、法國麵包盤、單柄盤，加購價399元。圖／康是美提供
康是美「SNOOPY趣哪兒！」加價購活動第一波將於4月14日至6月15日開跑，「SNOOPY點心盤三件組」內含吐司盤、法國麵包盤、單柄盤，加購價399元。圖／康是美提供
康是美「SNOOPY趣哪兒！」加價購活動第一波將於4月14日至6月15日開跑，「SNOOPY摺疊收納盒」前側雙門＋頂部開蓋雙開設計，是桌面小物收納法寶，加購價299元。圖／康是美提供
康是美「SNOOPY趣哪兒！」加價購活動第一波將於4月14日至6月15日開跑，「SNOOPY摺疊收納盒」前側雙門＋頂部開蓋雙開設計，是桌面小物收納法寶，加購價299元。圖／康是美提供
康是美「SNOOPY趣哪兒！」加價購活動第三波將於5月5日至6月15日開跑，「SNOOPY票卡零錢包」共有黑、灰兩款，每款加購價199元。圖／康是美提供
康是美「SNOOPY趣哪兒！」加價購活動第三波將於5月5日至6月15日開跑，「SNOOPY票卡零錢包」共有黑、灰兩款，每款加購價199元。圖／康是美提供
康是美「SNOOPY 趣哪兒！」加價購活動第二波將於4月26日至6月15日開跑，外出帶著SNOOPY展現野趣氛圍。圖／康是美提供
康是美「SNOOPY 趣哪兒！」加價購活動第二波將於4月26日至6月15日開跑，外出帶著SNOOPY展現野趣氛圍。圖／康是美提供
康是美「SNOOPY趣哪兒！」加價購活動第二波將於4月26日至6月15日開跑，「SNOOPY造型自動傘」加購價399元。圖／康是美提供
康是美「SNOOPY趣哪兒！」加價購活動第二波將於4月26日至6月15日開跑，「SNOOPY造型自動傘」加購價399元。圖／康是美提供
康是美「SNOOPY趣哪兒！」加價購活動第二波將於4月26日至6月15日開跑，「SNOOPY造型玩偶毯」加購價599元。圖／康是美提供
康是美「SNOOPY趣哪兒！」加價購活動第二波將於4月26日至6月15日開跑，「SNOOPY造型玩偶毯」加購價599元。圖／康是美提供
康是美「SNOOPY趣哪兒！」加價購活動第一波將於4月14日至6月15日開跑，「SNOOPY造型拍拍燈」加購價499元。圖／康是美提供
康是美「SNOOPY趣哪兒！」加價購活動第一波將於4月14日至6月15日開跑，「SNOOPY造型拍拍燈」加購價499元。圖／康是美提供
康是美「SNOOPY趣哪兒！」加價購活動第一波將於4月14日至6月15日開跑，「SNOOPY快樂寵物小屋」適用於中小型貓犬，加購價699元。圖／康是美提供
康是美「SNOOPY趣哪兒！」加價購活動第一波將於4月14日至6月15日開跑，「SNOOPY快樂寵物小屋」適用於中小型貓犬，加購價699元。圖／康是美提供
康是美「SNOOPY趣哪兒！」加價購活動第一波將於4月14日至6月15日開跑，「SNOOPY不只是洗衣袋」加購價349元。圖／康是美提供
康是美「SNOOPY趣哪兒！」加價購活動第一波將於4月14日至6月15日開跑，「SNOOPY不只是洗衣袋」加購價349元。圖／康是美提供
康是美「SNOOPY趣哪兒！」加價購活動第二波將於4月26日至6月15日開跑，「SNOOPY 20吋雙層行李箱」配備TSA海關密碼鎖、360度萬向輪、鋁合金拉桿，加購價1,799元。圖／康是美提供
康是美「SNOOPY趣哪兒！」加價購活動第二波將於4月26日至6月15日開跑，「SNOOPY 20吋雙層行李箱」配備TSA海關密碼鎖、360度萬向輪、鋁合金拉桿，加購價1,799元。圖／康是美提供
康是美「SNOOPY趣哪兒！」加價購活動第二波將於4月26日至6月15日開跑，「SNOOPY寵物外出提袋」加購價499元。圖／康是美提供
康是美「SNOOPY趣哪兒！」加價購活動第二波將於4月26日至6月15日開跑，「SNOOPY寵物外出提袋」加購價499元。圖／康是美提供
康是美「SNOOPY趣哪兒！」加價購活動第一波將於4月14日至6月15日開跑，「SNOOPY抱枕＋雙枕套」加購價399元。圖／康是美提供
康是美「SNOOPY趣哪兒！」加價購活動第一波將於4月14日至6月15日開跑，「SNOOPY抱枕＋雙枕套」加購價399元。圖／康是美提供
康是美「SNOOPY趣哪兒！」加價購活動第三波將於5月5日至6月15日開跑，「SNOOPY後背包」，共有黑、灰兩款，每款加購價699元。圖／康是美提供
康是美「SNOOPY趣哪兒！」加價購活動第三波將於5月5日至6月15日開跑，「SNOOPY後背包」，共有黑、灰兩款，每款加購價699元。圖／康是美提供
康是美「SNOOPY趣哪兒！」加價購活動第三波將於5月5日至6月15日開跑，「SNOOPY側背包」共有黑、灰兩款，每款加購價399元。圖／康是美提供
康是美「SNOOPY趣哪兒！」加價購活動第三波將於5月5日至6月15日開跑，「SNOOPY側背包」共有黑、灰兩款，每款加購價399元。圖／康是美提供
5月6日至5月11日於康是美消費滿1,500元，即可以8元加購「SNOOPY摺疊購物袋」，共3款隨機出貨，送完為止。圖／康是美提供
5月6日至5月11日於康是美消費滿1,500元，即可以8元加購「SNOOPY摺疊購物袋」，共3款隨機出貨，送完為止。圖／康是美提供
康是美「SNOOPY趣哪兒！」加價購活動第二波將於4月26日至6月15日開跑，「SNOOPY百變收納籃」加購價599元。圖／康是美提供
康是美「SNOOPY趣哪兒！」加價購活動第二波將於4月26日至6月15日開跑，「SNOOPY百變收納籃」加購價599元。圖／康是美提供
康是美「SNOOPY趣哪兒！」加價購活動第二波將於4月26日至6月15日開跑，「SNOOPY手提斜背包」加購價499元。圖／康是美提供
康是美「SNOOPY趣哪兒！」加價購活動第二波將於4月26日至6月15日開跑，「SNOOPY手提斜背包」加購價499元。圖／康是美提供
康是美「SNOOPY趣哪兒！」加價購活動第一波將於4月14日至6月15日開跑，「SNOOPY三層收納推車」加購價999元。圖／康是美提供
康是美「SNOOPY趣哪兒！」加價購活動第一波將於4月14日至6月15日開跑，「SNOOPY三層收納推車」加購價999元。圖／康是美提供
康是美「SNOOPY趣哪兒！」加價購活動第二波將於4月26日至6月15日開跑，「SNOOPY造型冰壩杯」，杯蓋可直飲、可插吸管，還有可愛SNOOPY公仔，加購價499元。圖／康是美提供
康是美「SNOOPY趣哪兒！」加價購活動第二波將於4月26日至6月15日開跑，「SNOOPY造型冰壩杯」，杯蓋可直飲、可插吸管，還有可愛SNOOPY公仔，加購價499元。圖／康是美提供

寵物 國立故宮博物院

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