超級可愛！康是美推「SNOOPY趣哪兒！」20款商品加價購

SNOOPY粉絲快衝！康是美全店行銷活動將於4月14日起開跑，由美國PEANUTS／花生漫畫SNOOPY領軍，以「SNOOPY趣哪兒！」為主題，加上好友Woodstock，分3波段限量推出20款居家生活、戶外用品，包含可愛吸睛的「SNOOPY快樂寵物小屋」、居家必備的「SNOOPY不只是洗衣袋」、亮眼實用的「SNOOPY造型拍拍燈」等，4月14日至6月15日於康是美門市、eShop網購消費金額滿388元，即可以299元至1,799元不等的金額加購，單筆發票上限6件，商品數量有限、售完為止。

第一波主題「享樂生活」將於4月14日起展開，以生活融合享樂概念，設計出每個細節都講究的商品，包括「SNOOPY摺疊收納盒」、「SNOOPY不只是洗衣袋」、「SNOOPY快樂寵物小屋」、「SNOOPY點心盤三件組」、「SNOOPY三層收納推車」、「SNOOPY造型拍拍燈」、「SNOOPY抱枕＋雙枕套」等。

第二波主題「戶外野趣」於4月26日起啟動，以大地色、綠色、藍色做搭配，展現野趣氛圍，推出「SNOOPY手提斜背包」、「SNOOPY寵物外出提袋」、「SNOOPY 20吋雙層行李箱」、「SNOOPY造型玩偶毯」、「SNOOPY百變收納籃」、「SNOOPY造型冰壩杯」、「SNOOPY造型自動傘」等。

第三波主題「經典玩味」將於5月5日起推出，以經典不敗的率性黑、時尚灰兩色，搭配SNOOPY棒球系列雙色配色，展現潮流風格和玩味童趣，推出「SNOOPY後背包」、「SNOOPY側背包」、「SNOOPY票卡零錢包」等。