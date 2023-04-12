Loro Piana玄彬系列來了！男神聊設計也談心中的避風港

2021年受任為Loro Piana韓國品牌大使的玄彬，不僅私服常穿Loro Piana服飾，現在更近一步與品牌推出聯名系列。Loro Piana x 玄彬亞太區限定版，也是向來風格低調的Loro Piana首度與明星聯名合作，玄彬除了親自參與靈感發想與設計，也在聯名系列發售日前一天，4/11親自抵達東京銀座Loro Piana專賣店站台宣傳，吸引門外大批粉絲圍觀，掀起銀座一波的玄彬旋風。

玄彬表示「這系列的誕生源自於我和Loro Piana同樣熱愛大自然與戶外生活，大自然也是我的避風港，與自然親近有助我更好地完成工作。」玄彬也親自到Loro Piana米蘭總公司和工廠，並在此期間和團隊開會，一起合作開發出這項聯名系列。但就算是參訪品牌工廠的畫面，只要玄彬一上鏡，也拍出有如時尚畫報般的帥氣。

Loro Piana x 玄彬亞太區限定版包括品牌標誌性的莫卡辛鞋與棒球帽，玄彬特別挑選Loro Piana品牌標誌中的歐洲山毛櫸樹作為設計圖騰，分別繡於男、女棒球帽上，以及呈現在經典White Sole白底鞋系列的吊飾上。