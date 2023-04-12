快訊

台版柬埔寨首腦等4人遭聲押禁見 已查扣數百萬元犯罪所得

大陸對我貿易壁壘調查 經濟部回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Loro Piana玄彬系列來了！男神聊設計也談心中的避風港

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Loro Piana品牌大使玄彬，親自參與設計推出聯名系列。圖／Loro Piana提供
Loro Piana品牌大使玄彬，親自參與設計推出聯名系列。圖／Loro Piana提供

2021年受任為Loro Piana韓國品牌大使的玄彬，不僅私服常穿Loro Piana服飾，現在更近一步與品牌推出聯名系列。Loro Piana x 玄彬亞太區限定版，也是向來風格低調的Loro Piana首度與明星聯名合作，玄彬除了親自參與靈感發想與設計，也在聯名系列發售日前一天，4/11親自抵達東京銀座Loro Piana專賣店站台宣傳，吸引門外大批粉絲圍觀，掀起銀座一波的玄彬旋風。

玄彬表示「這系列的誕生源自於我和Loro Piana同樣熱愛大自然與戶外生活，大自然也是我的避風港，與自然親近有助我更好地完成工作。」玄彬也親自到Loro Piana米蘭總公司和工廠，並在此期間和團隊開會，一起合作開發出這項聯名系列。但就算是參訪品牌工廠的畫面，只要玄彬一上鏡，也拍出有如時尚畫報般的帥氣。

Loro Piana x 玄彬亞太區限定版包括品牌標誌性的莫卡辛鞋與棒球帽，玄彬特別挑選Loro Piana品牌標誌中的歐洲山毛櫸樹作為設計圖騰，分別繡於男、女棒球帽上，以及呈現在經典White Sole白底鞋系列的吊飾上。

Loro Piana x 玄彬攜手合作膠囊系列4/12起僅在亞太區限定發售，包括香港海港城、澳門銀河、新加坡濱海灣金沙酒店，與台北Bellavita的「The Iconic White Sole期間限定店」（4/12-4/25）以及Loro Piana官網。

玄彬前往東京銀座Loro Piana專賣店為個人參與設計的系列宣傳。圖／Loro Piana提供
玄彬前往東京銀座Loro Piana專賣店為個人參與設計的系列宣傳。圖／Loro Piana提供
玄彬與日本男星窪塚洋介。圖／Loro Piana提供
玄彬與日本男星窪塚洋介。圖／Loro Piana提供
玄彬參觀Loro Piana義大利Roccapietra工廠。圖／Loro Piana提供
玄彬參觀Loro Piana義大利Roccapietra工廠。圖／Loro Piana提供
玄彬參觀Loro Piana義大利Roccapietra工廠。圖／Loro Piana提供
玄彬參觀Loro Piana義大利Roccapietra工廠。圖／Loro Piana提供
玄彬參觀Loro Piana義大利Roccapietra工廠。圖／Loro Piana提供
玄彬參觀Loro Piana義大利Roccapietra工廠。圖／Loro Piana提供
玄彬參觀Loro Piana米蘭總部。圖／Loro Piana提供
玄彬參觀Loro Piana米蘭總部。圖／Loro Piana提供
玄彬參觀Loro Piana米蘭總部。圖／Loro Piana提供
玄彬參觀Loro Piana米蘭總部。圖／Loro Piana提供
Loro Piana x 玄彬攜手合作亞太區限定特別版。圖／Loro Piana提供
Loro Piana x 玄彬攜手合作亞太區限定特別版。圖／Loro Piana提供
Loro Piana x 玄彬合作亞太區限定特別版，台北期間限定店位於Bellavita（4/12-4/25）。圖／Loro Piana提供
Loro Piana x 玄彬合作亞太區限定特別版，台北期間限定店位於Bellavita（4/12-4/25）。圖／Loro Piana提供
Loro Piana x 玄彬合作亞太區限定特別版。圖／Loro Piana提供
Loro Piana x 玄彬合作亞太區限定特別版。圖／Loro Piana提供

品牌 標誌

延伸閱讀

6大人氣演員齊聚Loro Piana 林依晨少女感短髮清新亮相

陸男神新劇樣貌網驚瘦脫相「如骷髏」　本尊曬最新照回應了

孫藝真「發福孕照」流出　肉肉的粉絲仍讚：還是很美

美炸！孫藝真、玄彬結婚一周年　隱藏版婚紗照曝光

相關新聞

「米其林指南」4月新入選 高雄廖記米糕、古家海鮮入列

《米其林指南》今天公布4月新入選餐廳，共有7家位於台北與高雄的餐廳進入《臺北、臺中、臺南&高雄米其林指南》新入選名單，分...

家樂福「家速配」周年慶推9大優惠 滿199元免運送到家

看準民眾對快物流的強烈需求，家樂福從去年4月起推出「家速配」服務，主打高效率1小時內到貨，攜手國內兩大外送服務物流平台將...

Loro Piana玄彬系列來了！男神聊設計也談心中的避風港

2021年受任為Loro Piana韓國品牌大使的玄彬，不僅私服常穿Loro Piana服飾，現在更近一步與品牌推出聯名...

超美粉嫩配色報到！CHARLES & KEITH、S’AIME MINI新包包好欠買

迎接櫻花盛開的季節到來，新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH也準備好因應的系列配件，讓經典袋包和鞋款，分別換上了芭比粉、櫻花粉或是桃粉色，呈現出美不勝收的視覺效果，不管哪一款都好欠買！

宏碁雙系列新品登場 Swift Go輕薄美型 Predator Helios Neo為電競玩家帶來新選擇

看準疫後民眾對高效能筆電機種的強烈需求，宏碁宣布推出全新Swift Go輕薄系列，以及Predator Helios N...

一上班就「帶貨」！陳坤Burberry風衣帥照秒圈粉

繼昨日外電WWD率先披露後，英倫時尚品牌Burberry正式宣布，將邀請中國男演員陳坤成為品牌最新形象大使，並發表兩款最...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦