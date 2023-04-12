超美粉嫩配色報到！CHARLES & KEITH、S’AIME MINI新包包好欠買
迎接櫻花盛開的季節到來，新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH也準備好因應的系列配件，讓經典袋包和鞋款，分別換上了芭比粉、櫻花粉或是桃粉色，呈現出美不勝收的視覺效果，不管哪一款都好欠買！
CHARLES & KEITH春季系列以簡單、乾淨線條設計加上大面積色塊，打造青春洋溢氛圍，透過不同層次粉色妝點經典袋包跟鞋履，讓女孩們一眼就會愛上。系列中招牌斜背小方包有著橘粉色的外觀，點綴抽鬚毛邊的菱格紋，營造出溫柔特質；經典Koa方釦肩背包換上亮眼芭比粉新衣；而櫻花粉的絎縫鍊條小方包搭配上銀色鍊條及金屬釦，甜美與個性都具備。另外，系列鞋款則披上清新櫻花粉，厚底瑪莉珍鞋圓潤的微方鞋楦時髦好穿，而芭比粉的方釦厚底穆勒鞋，七公分厚底粗跟讓身形視覺比例更完美。
而時尚女包品牌S’AIME則是延續了「小廢包」熱潮，發展出S’AIME MINI支線，更在日前成立實體門市，整間店以淺粉色系為主，同時陳列滿滿迷你包款，打造出女生們心中的夢幻更衣間。為滿足消費者搭配需求，S’AIME MINI開幕即一口氣推出多款小廢包，把S’AIME熱銷的「雲朵包」、「劍橋包」、「巧克力包」都等比例變迷你，並都增加桃粉色選擇，將經典款式濃縮可愛再升級。 除了熱銷商品外，S’AIME MINI也針對不同容量需求消費者，推出千鳥格紋「斜背迷你包」以及在掀蓋處設計了方鏡，便於隨時補妝的「化妝盒迷你包」，搭配與實用性兼具。
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