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超美粉嫩配色報到！CHARLES & KEITH、S’AIME MINI新包包好欠買

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
CHARLES & KEITH春季系列以簡單、乾淨線條設計加上大面積色塊，打造青春洋溢氛圍，透過不同層次粉色妝點經典袋包跟鞋履。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH春季系列以簡單、乾淨線條設計加上大面積色塊，打造青春洋溢氛圍，透過不同層次粉色妝點經典袋包跟鞋履。圖／CHARLES & KEITH提供

迎接櫻花盛開的季節到來，新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH也準備好因應的系列配件，讓經典袋包和鞋款，分別換上了芭比粉、櫻花粉或是桃粉色，呈現出美不勝收的視覺效果，不管哪一款都好欠買！

CHARLES & KEITH春季系列以簡單、乾淨線條設計加上大面積色塊，打造青春洋溢氛圍，透過不同層次粉色妝點經典袋包跟鞋履，讓女孩們一眼就會愛上。系列中招牌斜背小方包有著橘粉色的外觀，點綴抽鬚毛邊的菱格紋，營造出溫柔特質；經典Koa方釦肩背包換上亮眼芭比粉新衣；而櫻花粉的絎縫鍊條小方包搭配上銀色鍊條及金屬釦，甜美與個性都具備。另外，系列鞋款則披上清新櫻花粉，厚底瑪莉珍鞋圓潤的微方鞋楦時髦好穿，而芭比粉的方釦厚底穆勒鞋，七公分厚底粗跟讓身形視覺比例更完美。

女包品牌S’AIME延續了「小廢包」熱潮，發展出S’AIME MINI支線，更在日前成立實體門市。圖／S’AIME提供
女包品牌S’AIME延續了「小廢包」熱潮，發展出S’AIME MINI支線，更在日前成立實體門市。圖／S’AIME提供

而時尚女包品牌S’AIME則是延續了「小廢包」熱潮，發展出S’AIME MINI支線，更在日前成立實體門市，整間店以淺粉色系為主，同時陳列滿滿迷你包款，打造出女生們心中的夢幻更衣間。為滿足消費者搭配需求，S’AIME MINI開幕即一口氣推出多款小廢包，把S’AIME熱銷的「雲朵包」、「劍橋包」、「巧克力包」都等比例變迷你，並都增加桃粉色選擇，將經典款式濃縮可愛再升級。 除了熱銷商品外，S’AIME MINI也針對不同容量需求消費者，推出千鳥格紋「斜背迷你包」以及在掀蓋處設計了方鏡，便於隨時補妝的「化妝盒迷你包」，搭配與實用性兼具。

S’AIME MINI巧克力鍊條迷你包，880元。圖／S’AIME提供
S’AIME MINI巧克力鍊條迷你包，880元。圖／S’AIME提供

S’AIME MINI雲朵鍊條迷你包，1,080元。圖／S’AIME提供
S’AIME MINI雲朵鍊條迷你包，1,080元。圖／S’AIME提供

CHARLES & KEITH Petra幾何肩背包，1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH Petra幾何肩背包，1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供

S’AIME MINI英倫雙釦手提劍橋迷你包，1,280元。圖／S’AIME提供
S’AIME MINI英倫雙釦手提劍橋迷你包，1,280元。圖／S’AIME提供

S’AIME MINI推出在掀蓋處設計了方鏡，便於隨時補妝的「化妝盒迷你包」，搭配與實用性兼具。圖／S’AIME提供
S’AIME MINI推出在掀蓋處設計了方鏡，便於隨時補妝的「化妝盒迷你包」，搭配與實用性兼具。圖／S’AIME提供

CHARLES & KEITH Eudora絎縫鍊條小方包，1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH Eudora絎縫鍊條小方包，1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH方釦厚底穆勒鞋2,390元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH方釦厚底穆勒鞋2,390元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH厚底瑪莉珍鞋，2,590元。 圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH厚底瑪莉珍鞋，2,590元。 圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH Koa方釦肩背包，2,590元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH Koa方釦肩背包，2,590元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH Bronte斜背小方包，1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH Bronte斜背小方包，1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供

櫻花

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