宏碁雙系列新品登場 Swift Go輕薄美型 Predator Helios Neo為電競玩家帶來新選擇

看準疫後民眾對高效能筆電機種的強烈需求，宏碁宣布推出全新Swift Go輕薄系列，以及Predator Helios Neo電競系列筆電，外型皆以嶄新的潮流風格打造，其中，Swift Go系列搭載第13代Intel Core H系列處理器，通過Intel Evo平台認證，共推出14、16吋規格，外型輕巧纖薄，配備屏佔比高達90%的四面窄邊框16:10 OLED高解析螢幕，並擁有12.5小時長效續航電力，針對線上學習、會議需求，Swift Go也加強了視訊影音功能，並升級了散熱系統，讓使用者隨時隨地維持高性能和可靠性。

而首次亮相的Predator Helios Neo 16則為電競玩家與有影像處理需求的用戶帶來親民新選擇，搭載最高第13代Intel Core i7-13700 HX處理器、NVIDIA GeForce RTX 4060/4050顯示卡，並配備NVIDIA DLSS 3新一代AI人工智慧演算法，以及165Hz IPS WQXGA高刷新顯示器。除了採用全新升級的第5代AeroBlade 3D金屬雙風扇搭配液態金屬散熱膏的散熱解決方案，黑色陽極氧化金屬上蓋更隱藏了4種神秘的鐳射蝕刻密碼，等待玩家來解碼。

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