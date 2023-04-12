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宏碁雙系列新品登場 Swift Go輕薄美型 Predator Helios Neo為電競玩家帶來新選擇

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Acer Swift Go推出14、16吋規格，升級OLED螢幕，外型輕巧纖薄。記者吳致碩／攝影
Acer Swift Go推出14、16吋規格，升級OLED螢幕，外型輕巧纖薄。記者吳致碩／攝影

看準疫後民眾對高效能筆電機種的強烈需求，宏碁宣布推出全新Swift Go輕薄系列，以及Predator Helios Neo電競系列筆電，外型皆以嶄新的潮流風格打造，其中，Swift Go系列搭載第13代Intel Core H系列處理器，通過Intel Evo平台認證，共推出14、16吋規格，外型輕巧纖薄，配備屏佔比高達90%的四面窄邊框16:10 OLED高解析螢幕，並擁有12.5小時長效續航電力，針對線上學習、會議需求，Swift Go也加強了視訊影音功能，並升級了散熱系統，讓使用者隨時隨地維持高性能和可靠性。

而首次亮相的Predator Helios Neo 16則為電競玩家與有影像處理需求的用戶帶來親民新選擇，搭載最高第13代Intel Core i7-13700 HX處理器、NVIDIA GeForce RTX 4060/4050顯示卡，並配備NVIDIA DLSS 3新一代AI人工智慧演算法，以及165Hz IPS WQXGA高刷新顯示器。除了採用全新升級的第5代AeroBlade 3D金屬雙風扇搭配液態金屬散熱膏的散熱解決方案，黑色陽極氧化金屬上蓋更隱藏了4種神秘的鐳射蝕刻密碼，等待玩家來解碼。

迎接全民普發6,000元商機，Acer Swift Go 14定價37,900元，上市優惠現折5,000元，特價32,900元，活動網站登錄並綁定Acer LINE官方帳號再送LINE Points 1,000點；Predator Helios Neo定價62,900元，上市優惠現折10,000元，特價只要52,900元就能入手，綁定登錄再送LINE Points 2,000點，還可抽市價萬元Acer Store官方商城購物券

4月15日起，宏碁更推出新品上市通路體驗活動，包括高雄建國商圈、台南彩虹3C、台北光華新天地、中壢NOVA、新竹NOVA、台中NOVA，現場買任一款Acer筆電或桌機，憑發票及產品外盒，就送市價699元的Acer「Go Green」抗菌隨身包，每台筆電限換1次，送完為止；購買Acer筆電/桌機搭載第13代Intel Core處理器新品，再加碼抽渴望會館渡假村住宿券

全新電競系列Predator Helios Neo為電競玩家帶來新選擇。記者吳致碩／攝影
全新電競系列Predator Helios Neo為電競玩家帶來新選擇。記者吳致碩／攝影
Acer Swift Go 14定價37,900元，上市優惠現折5,000元，特價32,900元還可享LINE Points回饋；Swift Go 16定價40,900元，預計4月底開賣。記者吳致碩／攝影
Acer Swift Go 14定價37,900元，上市優惠現折5,000元，特價32,900元還可享LINE Points回饋；Swift Go 16定價40,900元，預計4月底開賣。記者吳致碩／攝影
Predator Helios Neo 16黑色陽極氧化金屬上蓋隱藏了4種神秘的鐳射蝕刻密碼，等待玩家來解碼。記者吳致碩／攝影
Predator Helios Neo 16黑色陽極氧化金屬上蓋隱藏了4種神秘的鐳射蝕刻密碼，等待玩家來解碼。記者吳致碩／攝影

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