一上班就「帶貨」！陳坤Burberry風衣帥照秒圈粉

繼昨日外電WWD率先披露後，英倫時尚品牌Burberry正式宣布，將邀請中國男演員陳坤成為品牌最新形象大使，並發表兩款最新形象視覺。

Burberry近兩年動作頻繁，陸續宣布了NewJeans成員Danielle、南韓女星全智賢、南韓球星孫興慜、泰國男星瓦奇拉維特奇瓦雷（Bright Vachirawit）成為品牌代言人，本次陳坤如將成為品牌大使，則象徵Burberry重新站穩在亞洲市場、也補齊重要經濟市場的一塊重要拼圖。

過往曾演出包含《雲水謠》、《畫皮》、《龍門飛甲》等電影的陳坤，並曾獲大眾電影百花獎、中國電影金雞獎等肯定。消息公布後，陳坤也閃電展現了「帶貨力」，由於Burberry釋出兩張陳坤穿上品牌經典米色Trench風衣視覺，除了在陳坤官方IG上火速吸讚，並有女粉絲留言「捨不得買的風衣，看到你穿，我也想買一件女款的了」，並有來自德國、韓國、日本...全世界各地粉絲愛心狂刷一排。