快訊

侯友宜、郭台銘不夠格？ 黃暐瀚曝「藍營最強人選」：可惜缺政治魅力

單方面讓利結束！國台辦：啟動台灣對大陸產品設限調查

一上班就「帶貨」！陳坤Burberry風衣帥照秒圈粉

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Burberry甫宣布，陳坤將加入品牌一員、成為最新形象大使。圖／Burberry提供
Burberry甫宣布，陳坤將加入品牌一員、成為最新形象大使。圖／Burberry提供

繼昨日外電WWD率先披露後，英倫時尚品牌Burberry正式宣布，將邀請中國男演員陳坤成為品牌最新形象大使，並發表兩款最新形象視覺。

Burberry近兩年動作頻繁，陸續宣布了NewJeans成員Danielle、南韓女星全智賢、南韓球星孫興慜、泰國男星瓦奇拉維特奇瓦雷（Bright Vachirawit）成為品牌代言人，本次陳坤如將成為品牌大使，則象徵Burberry重新站穩在亞洲市場、也補齊重要經濟市場的一塊重要拼圖。

過往曾演出包含《雲水謠》、《畫皮》、《龍門飛甲》等電影的陳坤，並曾獲大眾電影百花獎、中國電影金雞獎等肯定。消息公布後，陳坤也閃電展現了「帶貨力」，由於Burberry釋出兩張陳坤穿上品牌經典米色Trench風衣視覺，除了在陳坤官方IG上火速吸讚，並有女粉絲留言「捨不得買的風衣，看到你穿，我也想買一件女款的了」，並有來自德國、韓國、日本...全世界各地粉絲愛心狂刷一排。

值得一提的是，這也是Burberry新任創意總監Daniel Lee上任後公布的首位品牌形象大使，在下一次的時裝周現場，陳坤會否現身？將會與哪位Burberry家族成員同框留影？且待下一次倫敦時裝周來臨之際，讓時間給出明確答案。

穿上風衣的陳坤迅速展現「帶貨效益」，讓粉絲在其IG留言表示想購入女款的米色Trench風衣。圖／Burberry提供
穿上風衣的陳坤迅速展現「帶貨效益」，讓粉絲在其IG留言表示想購入女款的米色Trench風衣。圖／Burberry提供
陳坤過往曾演出包含《雲水謠》、《畫皮》、《龍門飛甲》等電影，並曾獲大眾電影百花獎、中國電影金雞獎等肯定。圖 / 翻攝自 IG @ pawo_chen（合成圖）
陳坤過往曾演出包含《雲水謠》、《畫皮》、《龍門飛甲》等電影，並曾獲大眾電影百花獎、中國電影金雞獎等肯定。圖 / 翻攝自 IG @ pawo_chen（合成圖）
有別於傳統的形象視覺，Burberry透過模特兒略帶誇張的表情、帶有粗糙顆粒影像的動物特寫，展現新一代的英式街頭風格。圖／Burberry提供（合成圖）
有別於傳統的形象視覺，Burberry透過模特兒略帶誇張的表情、帶有粗糙顆粒影像的動物特寫，展現新一代的英式街頭風格。圖／Burberry提供（合成圖）
Burberry品牌新任創意總監Daniel Lee上任後形象大幅變化，最傑出的一「手」包含模特兒人手一「卡」的保溫水壺包，大秀英倫幽默。圖／Burberry提供（合成圖）
Burberry品牌新任創意總監Daniel Lee上任後形象大幅變化，最傑出的一「手」包含模特兒人手一「卡」的保溫水壺包，大秀英倫幽默。圖／Burberry提供（合成圖）
Burberry中長款蜂蜜色Heritage Trench風衣肯辛頓版型，85,000元。圖／翻攝自Burberry官方網站
Burberry中長款蜂蜜色Heritage Trench風衣肯辛頓版型，85,000元。圖／翻攝自Burberry官方網站

品牌 Burberry 陳坤

延伸閱讀

陳坤將成Burberry新任代言人？或將同框南韓球星孫興慜

Energy睽違20年完整團體帥照曝光！不可能任務靠「它」來助攻完成

母子戀女星直播長相差很大！離婚又拉老公帶貨網友傻眼

曾格爾父親限期要求撤告否則提告 富商妻律師：希望趕快告

相關新聞

肯德基炸雞餐現省300！漢堡王送北海道機票、MacBook

隨著全民普發現金，「漢堡王」攜手百事可樂，於4月華堡日限時推出刮刮卡活動，有機會獲得北海道雙人來回機票、MACBOOK ...

一上班就「帶貨」！陳坤Burberry風衣帥照秒圈粉

繼昨日外電WWD率先披露後，英倫時尚品牌Burberry正式宣布，將邀請中國男演員陳坤成為品牌最新形象大使，並發表兩款最...

6大人氣演員齊聚Loro Piana 林依晨少女感短髮清新亮相

義大利精品Loro Piana向來以低調奢華聞名，為了與年輕世代的質客溝通，品牌首度與明星聯名合作，攜手韓國知名演員玄彬...

極罕126.92克拉鑽石原石現身！De Beers詠嘆自然奇蹟美

大自然之所以令人感動，除了有山川河谷岩峰峻嶺的壯闊之美，更有天然寶石的璀璨奪目、絕世無二。De Beers Jewell...

隋棠女神氣場全開 名表上手、秀無上限爆棚仙氣

瑞士鐘表品牌雷達（RADO）今日發表2023新品Centrix晶萃系列腕表，表款從經典設計小改款，整體輪廓更為圓潤，尺寸...

全家便利商店「清爽系美食」迎夏！3款涼麵好評再回歸

即將迎來連日高溫，讓人忍不住想來點清爽系美食增加食慾，全家便利商店瞄準高溫商機，即日起共有3款涼麵好評再回歸，囊括「日式...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦