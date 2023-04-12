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6大人氣演員齊聚Loro Piana 林依晨少女感短髮清新亮相

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
林依晨為復出的新戲《不夠善良的我們》剪了一頭清新短髮。圖／Loro Piana提供
林依晨為復出的新戲《不夠善良的我們》剪了一頭清新短髮。圖／Loro Piana提供

義大利精品Loro Piana向來以低調奢華聞名，為了與年輕世代的質客溝通，品牌首度與明星聯名合作，攜手韓國知名演員玄彬合作推出亞太區限定版，玄彬也親自參與靈感發想與設計，Loro Piana x 玄彬攜手合作膠囊系列今日起發售，台灣僅在台北Bellavita的「The Iconic White Sole期間限定店」（4/12-4/25）以及Loro Piana官網買得到。

玄彬昨天抵達東京銀座Loro Piana專賣店為個人參與設計的系列站台，店外有玄彬大批粉絲興奮迎接掀起銀座一陣玄彬旋風。Loro Piana x 玄彬特別系列，今現身台北Bellavita的The Iconic White Sole期間限定店，雖然沒有玄彬身影，但也一口氣邀來林依晨、林予晞、溫貞菱、瘦子、鳳小岳、施柏宇等台灣六位人氣演員陣容站台，一起示範這系列服飾穿上身的自在與優雅。

林依晨為產後復出的新戲《不夠善良的我們》剪了一頭清新短髮充滿少女感，也與賀軍翔再度合作且兩人還有火熱床戲，林依晨說到「這是我首次嘗試銳利、直面人心的角色，一開始和賀軍翔對戲，就是很親密的床戲，兩人的熟悉感就像回到18年前合作《愛情合約》的感覺。」

而林依晨談到認識Loro Piana的契機，是她30歲時老公送她一件Loro Piana可雙面穿的外套，她說「Loro Piana質感、不花俏與重視細節的特性，讓這件外套就算過了多年還是可以重複穿」。而自己穿搭造型最重視「最上面戴的、最下面穿的」環節。

而瘦子被問到穿搭技巧、率性指出，「平常穿搭沒啥技巧，越簡單越好，我不想花太多時間去想要穿什麼，越日常、實用、好搭的服飾就是最好的。」

鳳小岳也以寸頭新髮型現身，剛好搭配玄彬聯名系列的棒球帽與莫卡辛鞋，示範出Loro Piana的休閒風尚。喜歡走路的鳳小岳說，「我是個只要能動就動，有樓梯走就走樓梯的人，挑鞋款舒適度最重要，其次才是外觀。」剛出版第三本攝影書的林予晞以一身自然米色系褲裝現身，她笑說「像玄彬這種內外兼修的男人，對他參與設計的系列會感到很好奇。」

Loro Piana x 玄彬膠囊系列僅在亞太區限定販售，全新特別版包括品牌標誌性的Summer Walk莫卡辛鞋與棒球帽，創作靈感源於大自然，玄彬特別挑選Loro Piana品牌標誌中的歐洲山毛櫸樹作為設計圖騰，分別繡於男、女棒球帽上，以及呈現在經典White Sole白底鞋系列的吊飾上。

玄彬前往東京銀座Loro Piana專賣店為個人參與設計的系列宣傳。圖／Loro Piana提供
玄彬前往東京銀座Loro Piana專賣店為個人參與設計的系列宣傳。圖／Loro Piana提供
瘦子鍾愛日常實穿的造型。圖／Loro Piana提供
瘦子鍾愛日常實穿的造型。圖／Loro Piana提供
鳳小岳寸頭新造型戴上Loro Piana玄彬系列棒球帽正合適。圖／Loro Piana提供
鳳小岳寸頭新造型戴上Loro Piana玄彬系列棒球帽正合適。圖／Loro Piana提供
林予晞以自身喜愛的自然米色系褲裝造型亮相。圖／Loro Piana提供
林予晞以自身喜愛的自然米色系褲裝造型亮相。圖／Loro Piana提供
溫貞菱穿上大地色系飄逸洋裝。圖／Loro Piana提供
溫貞菱穿上大地色系飄逸洋裝。圖／Loro Piana提供
施柏宇穿搭中，他個人最愛腳上的Loro Piana玄彬系列鞋履。圖／Loro Piana提供
施柏宇穿搭中，他個人最愛腳上的Loro Piana玄彬系列鞋履。圖／Loro Piana提供

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