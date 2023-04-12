6大人氣演員齊聚Loro Piana 林依晨少女感短髮清新亮相

義大利精品Loro Piana向來以低調奢華聞名，為了與年輕世代的質客溝通，品牌首度與明星聯名合作，攜手韓國知名演員玄彬合作推出亞太區限定版，玄彬也親自參與靈感發想與設計，Loro Piana x 玄彬攜手合作膠囊系列今日起發售，台灣僅在台北Bellavita的「The Iconic White Sole期間限定店」（4/12-4/25）以及Loro Piana官網買得到。

玄彬昨天抵達東京銀座Loro Piana專賣店為個人參與設計的系列站台，店外有玄彬大批粉絲興奮迎接掀起銀座一陣玄彬旋風。Loro Piana x 玄彬特別系列，今現身台北Bellavita的The Iconic White Sole期間限定店，雖然沒有玄彬身影，但也一口氣邀來林依晨、林予晞、溫貞菱、瘦子、鳳小岳、施柏宇等台灣六位人氣演員陣容站台，一起示範這系列服飾穿上身的自在與優雅。

林依晨為產後復出的新戲《不夠善良的我們》剪了一頭清新短髮充滿少女感，也與賀軍翔再度合作且兩人還有火熱床戲，林依晨說到「這是我首次嘗試銳利、直面人心的角色，一開始和賀軍翔對戲，就是很親密的床戲，兩人的熟悉感就像回到18年前合作《愛情合約》的感覺。」

而林依晨談到認識Loro Piana的契機，是她30歲時老公送她一件Loro Piana可雙面穿的外套，她說「Loro Piana質感、不花俏與重視細節的特性，讓這件外套就算過了多年還是可以重複穿」。而自己穿搭造型最重視「最上面戴的、最下面穿的」環節。

而瘦子被問到穿搭技巧、率性指出，「平常穿搭沒啥技巧，越簡單越好，我不想花太多時間去想要穿什麼，越日常、實用、好搭的服飾就是最好的。」

鳳小岳也以寸頭新髮型現身，剛好搭配玄彬聯名系列的棒球帽與莫卡辛鞋，示範出Loro Piana的休閒風尚。喜歡走路的鳳小岳說，「我是個只要能動就動，有樓梯走就走樓梯的人，挑鞋款舒適度最重要，其次才是外觀。」剛出版第三本攝影書的林予晞以一身自然米色系褲裝現身，她笑說「像玄彬這種內外兼修的男人，對他參與設計的系列會感到很好奇。」