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極罕126.92克拉鑽石原石現身！De Beers詠嘆自然奇蹟美

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
名模李曉涵現場配戴上Enchanted Lotus高級珠寶，巧秀蓮花般的脫俗仙氣。圖／De Beers提供
名模李曉涵現場配戴上Enchanted Lotus高級珠寶，巧秀蓮花般的脫俗仙氣。圖／De Beers提供

大自然之所以令人感動，除了有山川河谷岩峰峻嶺的壯闊之美，更有天然寶石的璀璨奪目、絕世無二。De Beers Jewellers今日於台北101精品店發表全新Natural Works of Art系列頂級珠寶，全數合計超過70件作品、總價約25億；同時亮點再有一顆126.92克拉的鑽石原石，重現造物主奇蹟般的鬼斧神工。

本次展出的Natural Works of Art系列頂級珠寶系列中，每一顆鑽石均自出De Beers分布於波札那、加拿大、納米比亞和南非的自有鑽石礦區所開採，最吸睛的首推一款出自波札那礦區、鑲嵌10.33克拉的梨形切割美鑽為主石的Adonis Rose Petal高級珠寶鑽石戒指，以繁複的鑲嵌工藝、呈現出宛如大馬士革玫瑰的柔美、芬芳。

最大亮點則屬一顆126.92克拉的鑽石原石，除了出自De Beers自有鑽石礦區產出，目前專家推出將可切割為一顆約DE TYPE2a等級的40克拉梨形主鑽，並先行於全世界巡迴展覽。

而如果對於喜愛彩鑽的藏家，則另有一只Toi et Moi高級珠寶彩鑽戒指與DB Classic高級珠寶粉紅鑽戒指不容錯過。Toi et Moi為法文、中譯則為「你和我」，這件高級珠寶彩鑽戒指鑲嵌了一顆1.1克拉梨形切割艷彩藍鑽與一顆1.04克拉梨形切割艷彩紫粉紅鑽，不僅兩顆彩鑽皆為「艷彩（Fancy Vivid）」等級，更透出色彩的奇趣對比，同時戒指還可一拆為二，帶來豐富的配戴樂趣，也像情侶間的依存、但也展現出彼此的鮮明存在。值得一提的是，本次De Beers更帶來至少五款主石1克拉以上的粉紅鑽珠寶，另有罕見的綠鑽珠寶亦有2款，滿足藏家對彩鑽、珍稀寶石的渴求。

同時De Beers再從大自然的曼妙昆蟲得到啟迪，帶來Portraits of Nature與Enchanted Lotus等多個系列，其中象徵不斷蛻變、輕盈脫俗的Portraits of Nature系列白金蝴蝶這次將停駐在女士身上的耳畔、手指與胸前，並鑲嵌上帶粉紅色的褐鑽，珠寶並滿足多重配戴的自由可能；另外Enchanted Lotus系列則重現了出淤泥不染、婷婷玉立的蓮花之美，帶來可轉換式高級珠寶吊墜項鍊、雞尾酒戒指與開放式鑽石戒指等多重風格單品。

本次展出已由即日起於De Beers台北101精品店，地址為台北101購物中心2樓，可預約專屬鑑賞服務，展期並將持續至5月14日（日）為止。

本次展出並有一顆重達126.92克拉的天然鑽石原石，出自De Beers自有礦石產區、極為罕見。圖／De Beers提供
本次展出並有一顆重達126.92克拉的天然鑽石原石，出自De Beers自有礦石產區、極為罕見。圖／De Beers提供
Toi Et Moi高級珠寶梨形切割藍鑽與粉紅鑽戒指，中央主鑽為一顆1.1克拉梨形切割艷彩藍鑽與一顆1.04克拉梨形切割艷彩紫粉鑽，鑽石總重5.64克拉，18K白金，1億8,495萬元。圖／De Beers提供
Toi Et Moi高級珠寶梨形切割藍鑽與粉紅鑽戒指，中央主鑽為一顆1.1克拉梨形切割艷彩藍鑽與一顆1.04克拉梨形切割艷彩紫粉鑽，鑽石總重5.64克拉，18K白金，1億8,495萬元。圖／De Beers提供
本次展出包含5件1克拉以上粉紅鑽、2款綠鑽珠寶與多款黃鑽耳環，滿足藏家對珍稀彩色鑽石的渴求。圖／De Beers提供
本次展出包含5件1克拉以上粉紅鑽、2款綠鑽珠寶與多款黃鑽耳環，滿足藏家對珍稀彩色鑽石的渴求。圖／De Beers提供
Adonis Rose Petal高級珠寶梨形鑽石戒指，主石鑲嵌10.33克拉梨形切割白鑽 ，鑽石總重17,79克拉，鉑金，8,995萬元。圖／De Beers提供
Adonis Rose Petal高級珠寶梨形鑽石戒指，主石鑲嵌10.33克拉梨形切割白鑽 ，鑽石總重17,79克拉，鉑金，8,995萬元。圖／De Beers提供
Aura高級珠寶橢圓形切割綠鑽戒指，鉑金、主石為1.42克拉橢圓形切割艷彩綠鑽，6,860萬元。圖／De Beers提供
Aura高級珠寶橢圓形切割綠鑽戒指，鉑金、主石為1.42克拉橢圓形切割艷彩綠鑽，6,860萬元。圖／De Beers提供
Battersea Light高級珠寶祖母綠式切割鑽石戒指，主石鑲嵌9.09克拉祖母綠切割鑽石，18K白金，6,450萬元。圖／De Beers提供
Battersea Light高級珠寶祖母綠式切割鑽石戒指，主石鑲嵌9.09克拉祖母綠切割鑽石，18K白金，6,450萬元。圖／De Beers提供
DB Classic高級珠寶枕形切割粉紅鑽戒指，玫瑰金、2.04 克拉枕形切割濃彩粉紅鑽，1億1,755萬元。圖／De Beers提供
DB Classic高級珠寶枕形切割粉紅鑽戒指，玫瑰金、2.04 克拉枕形切割濃彩粉紅鑽，1億1,755萬元。圖／De Beers提供
名模張敏紅於現場配戴演繹Portraits of Nature系列butterfly高級珠寶。圖／De Beers提供
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珠寶 鑽石 戒指

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