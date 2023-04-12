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香檳控必須讀 台灣第一位香檳大師萊特34則問答

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
《香檳大師萊特跟你聊香檳：深入香檳的文化、歷史、品飲、風土、釀造與奇聞趣事》是萊特（右）所帶來 34 堂香檳課。圖／La Vie提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
《香檳大師萊特跟你聊香檳：深入香檳的文化、歷史、品飲、風土、釀造與奇聞趣事》是萊特（右）所帶來 34 堂香檳課。圖／La Vie提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

該用什麼杯子喝香檳？為什麼香檳需要轉瓶？什麼是現在正夯的小農香檳？香檳的法定葡萄品種其實有 7 種？…在《香檳大師萊特跟你聊香檳：深入香檳的文化、歷史、品飲、風土、釀造與奇聞趣事》一書中，台灣第一位香檳大師萊特（林才右）以深入淺出的方式，用4個章節的篇幅，整理出34則香檳知識，形同34堂香檳課，引領讀者進入香檳的世界。

林才右畢業於巴黎藍帶葡萄酒管理學院，獲得日本酒侍酒研究會唎酒師認證，同時也是第一位獲頒「香檳大師」榮譽的台灣人。林才右表示：「這本書收錄了在品香檳活動上常被問到、真的與香檳有關，且值得好好說明一番的問題，也是愛喝香檳的你一定要知道的故事。」

書中每一篇文章都是由提問出發，再由林才右透過一一解答，猶如一堂又一堂的香檳課，雖知識含金量滿點，卻不冷僻生澀，在各種生活小故事的穿插下，讀起來興味盎然。誠如酒類專家王鵬在序言中所言：「萊特的香檳專業經歷、身為講師的才氣，還有時尚達人的風雅，在這本書裡展現無遺。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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