隋棠女神氣場全開 名表上手、秀無上限爆棚仙氣

瑞士鐘表品牌雷達（RADO）今日發表2023新品Centrix晶萃系列腕表，表款從經典設計小改款，整體輪廓更為圓潤，尺寸也略為增大、並升級為鈦合金抗磁機芯。活動上並邀請美型女神隋棠出席，氣質演繹Centrix晶萃的空靈唯美氣質。

隋棠今日出席活動時身穿一襲半透薄紗式洋裝，由於活動場地滿布白色鵝卵石、仙人掌和植栽裝置，讓隋棠大呼很有度假氛圍。對於今日手上配戴的白色款、30.5毫米Centrix晶萃自動腕表，隋棠並表示表款最讓她驚豔之處在於雖然風格看起來柔美，但因為使用了精鋼與陶瓷，讓表款具有耐刮、抗過敏的特質，不僅不怕小孩刮到、也不怕刮到小孩，更可以帶著表款去旅行、開會、冒險。隨著五月將來臨的母親節，由於老公正在國外帶小孩、像是半個母親，當被問到要送什麼禮物給老公時，隋棠則大力推薦了雷達的庫克船長系列，並表示男女都能配戴。

分為S（30毫米）與L（39.5毫米）兩種尺寸的Centrix晶萃系列腕表，其主視覺不禁令人聯想到科幻經典《沙丘》（Dune），在漫天紛飛的黃沙中，白色的絲綢、時間、細砂與夢想，正無限展開、時而在耳邊低語、傾訴。輕巧的30.5毫米自動腕表成為本系列的主力款式：白色、巧克力色、黑色的三款Centrix晶萃系列高科技陶瓷自動腕表全數使用了Rado的R852自動上鍊機芯，機芯具備48小時動力儲存、抗磁的Nivachron™鈦合金游絲，以及對於精準度的五方位調校測試，同時30.5毫米的放射狀太陽紋面盤上再鑲嵌以12顆鑽石時標總重約0.038克拉，像是《沙丘》中飄浮在空氣中的珍貴「香料」、閃耀驚心，訂價約在85,600元至80,100元不等。

同樣的30.5毫米，另有一款Centrix晶萃系列高科技陶瓷石英腕表，其動力則以Rado R078石英機芯驅策時間，由於具備PreciDrive和HeavyDrive 技術，機芯可自動偵測意外、突發的動作或撞擊以進行修正，讓表款的運作更為精確；同時黑色漆面表盤上再鑲嵌了四顆鑽石時標，像是無邊無際的星河中的定錨點，指引星際旅人回家的座標方位。