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隋棠女神氣場全開 名表上手、秀無上限爆棚仙氣

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
隋棠今日手上配戴了30.5毫米的Centrix晶萃系列高科技陶瓷自動腕表白色S款，飄逸而氣質。記者／沈昱嘉拍攝
隋棠今日手上配戴了30.5毫米的Centrix晶萃系列高科技陶瓷自動腕表白色S款，飄逸而氣質。記者／沈昱嘉拍攝

瑞士鐘表品牌雷達（RADO）今日發表2023新品Centrix晶萃系列腕表，表款從經典設計小改款，整體輪廓更為圓潤，尺寸也略為增大、並升級為鈦合金抗磁機芯。活動上並邀請美型女神隋棠出席，氣質演繹Centrix晶萃的空靈唯美氣質。

隋棠今日出席活動時身穿一襲半透薄紗式洋裝，由於活動場地滿布白色鵝卵石、仙人掌和植栽裝置，讓隋棠大呼很有度假氛圍。對於今日手上配戴的白色款、30.5毫米Centrix晶萃自動腕表，隋棠並表示表款最讓她驚豔之處在於雖然風格看起來柔美，但因為使用了精鋼與陶瓷，讓表款具有耐刮、抗過敏的特質，不僅不怕小孩刮到、也不怕刮到小孩，更可以帶著表款去旅行、開會、冒險。隨著五月將來臨的母親節，由於老公正在國外帶小孩、像是半個母親，當被問到要送什麼禮物給老公時，隋棠則大力推薦了雷達的庫克船長系列，並表示男女都能配戴。

分為S（30毫米）與L（39.5毫米）兩種尺寸的Centrix晶萃系列腕表，其主視覺不禁令人聯想到科幻經典《沙丘》（Dune），在漫天紛飛的黃沙中，白色的絲綢、時間、細砂與夢想，正無限展開、時而在耳邊低語、傾訴。輕巧的30.5毫米自動腕表成為本系列的主力款式：白色、巧克力色、黑色的三款Centrix晶萃系列高科技陶瓷自動腕表全數使用了Rado的R852自動上鍊機芯，機芯具備48小時動力儲存、抗磁的Nivachron™鈦合金游絲，以及對於精準度的五方位調校測試，同時30.5毫米的放射狀太陽紋面盤上再鑲嵌以12顆鑽石時標總重約0.038克拉，像是《沙丘》中飄浮在空氣中的珍貴「香料」、閃耀驚心，訂價約在85,600元至80,100元不等。

同樣的30.5毫米，另有一款Centrix晶萃系列高科技陶瓷石英腕表，其動力則以Rado R078石英機芯驅策時間，由於具備PreciDrive和HeavyDrive 技術，機芯可自動偵測意外、突發的動作或撞擊以進行修正，讓表款的運作更為精確；同時黑色漆面表盤上再鑲嵌了四顆鑽石時標，像是無邊無際的星河中的定錨點，指引星際旅人回家的座標方位。

但如果是追求大表徑的配戴者，Centrix晶萃系列亦提供了高科技陶瓷39.5毫米自動腕表：四款腕表分別擁有棕色太陽紋面盤搭配12顆鑽石時標、巧克力色漆面搭配4顆鑽石時標、黑色漆面搭配四顆鑽石時標，以及黑色太陽紋面盤四種設計，唯全數運用了動力儲存可達80小時、搭配抗磁Nivachron™鈦合金游絲的Rado R763自動上鍊機芯，訂價則自56,700元至85,600元不等。

隋棠今日出席RADO新品記者會，大秀無上限空靈仙氣。記者／沈昱嘉拍攝
隋棠今日出席RADO新品記者會，大秀無上限空靈仙氣。記者／沈昱嘉拍攝
Centrix晶萃系列高科技陶瓷自動腕表白色S款，30.5毫米、玫瑰金色PVD精鋼、時間與日期顯示、12顆鑽石時標、放射狀太陽紋修飾，85,000元。圖／RADO提供
Centrix晶萃系列高科技陶瓷自動腕表白色S款，30.5毫米、玫瑰金色PVD精鋼、時間與日期顯示、12顆鑽石時標、放射狀太陽紋修飾，85,000元。圖／RADO提供
Centrix晶萃系列高科技陶瓷自動腕表黑色S款，30.5毫米、精鋼、時間與日期顯示、鑲嵌12顆鑽石時標、放射狀太陽紋面盤，80,100元。圖／RADO提供
Centrix晶萃系列高科技陶瓷自動腕表黑色S款，30.5毫米、精鋼、時間與日期顯示、鑲嵌12顆鑽石時標、放射狀太陽紋面盤，80,100元。圖／RADO提供
Centrix晶萃系列高科技陶瓷自動女表巧克力色款，85,600元。圖／RADO提供
Centrix晶萃系列高科技陶瓷自動女表巧克力色款，85,600元。圖／RADO提供
除了原本手上配戴的Centrix晶萃系列高科技陶瓷自動腕表白色S款，隋棠同時也推薦了巧克力色款式，表款風格甜美誘人。記者／沈昱嘉拍攝
除了原本手上配戴的Centrix晶萃系列高科技陶瓷自動腕表白色S款，隋棠同時也推薦了巧克力色款式，表款風格甜美誘人。記者／沈昱嘉拍攝
Centrix晶萃系列高科技陶瓷自動腕表巧克力色S款，30.5毫米、玫瑰金色PVD塗層、精鋼、時間與日期顯示、鑲嵌12顆鑽石時標約0.038克拉、放射狀太陽紋面盤修飾，85,600元。圖／RADO提供
Centrix晶萃系列高科技陶瓷自動腕表巧克力色S款，30.5毫米、玫瑰金色PVD塗層、精鋼、時間與日期顯示、鑲嵌12顆鑽石時標約0.038克拉、放射狀太陽紋面盤修飾，85,600元。圖／RADO提供
隋棠今日手上配戴了30.5毫米的Centrix晶萃系列高科技陶瓷自動腕表白色S款，飄逸而氣質。記者／沈昱嘉拍攝
隋棠今日手上配戴了30.5毫米的Centrix晶萃系列高科技陶瓷自動腕表白色S款，飄逸而氣質。記者／沈昱嘉拍攝
Centrix晶萃系列高科技陶瓷自動男表黑色款，39.5毫米、精鋼、R763自動上鍊機芯、時間與日期顯示、銀色船錨標誌，56,700元。圖／RADO提供
Centrix晶萃系列高科技陶瓷自動男表黑色款，39.5毫米、精鋼、R763自動上鍊機芯、時間與日期顯示、銀色船錨標誌，56,700元。圖／RADO提供
Centrix晶萃系列在整體輪廓更為圓潤之後，機芯也升級為抗磁鈦合金游絲，柔美於外、堅毅於內。圖／RADO提供
Centrix晶萃系列在整體輪廓更為圓潤之後，機芯也升級為抗磁鈦合金游絲，柔美於外、堅毅於內。圖／RADO提供
Centrix晶萃系列高科技陶瓷自動男表巧克力色款，39.5毫米、精鋼PVD玫瑰金色、R763自動上鍊機芯、時間與日期顯示、玫瑰金色船錨標誌，85,600元。圖／RADO提供
Centrix晶萃系列高科技陶瓷自動男表巧克力色款，39.5毫米、精鋼PVD玫瑰金色、R763自動上鍊機芯、時間與日期顯示、玫瑰金色船錨標誌，85,600元。圖／RADO提供

腕表 隋棠

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