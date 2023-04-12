全家便利商店「清爽系美食」迎夏！3款涼麵好評再回歸

即將迎來連日高溫，讓人忍不住想來點清爽系美食增加食慾，全家便利商店瞄準高溫商機，即日起共有3款涼麵好評再回歸，囊括「日式蕎麥沾麵」、「椒麻香蔥涼拌麵」及「胡麻讚岐烏龍冷麵」，提供消費者在炎熱天氣中餐食最佳選擇；另推出購買指定冷藏雞胸肉可以20元優惠價加購光泉無加糖濃豆漿系列，於日常生活方便補充蛋白質。

涼麵已成便利商店鮮食標配之一，為回應消費者在高溫天氣的餐食需求，全家便利商店推薦消費者必嘗輕食套餐組合，包含春夏熱銷商品涼麵系列及健康輕盈好夥伴雞胸肉。涼麵系列推出3款麵體、醬汁各具特色，其中「日式蕎麥沾麵」選用日本蕎麥粉呈現道地美味，搭配正宗日本鰹魚、昆布結合的風味醬汁，配料選用海帶芽及蔥花，清爽解膩；「椒麻香蔥涼拌麵」使用波浪麵體提升口感，倒入香蔥醬油與花椒辣油雙醬包，讓人食慾大增；「胡麻讚岐烏龍冷麵」適合喜歡烏龍麵Q彈口感的消費者，淋上日式胡麻醬汁，香氣迷人，3款涼麵售價皆為62元。

即日起至5月16日涼麵系列更享有全家便利商店主副配優惠，主餐+1副餐省5元、主餐+2副餐省10元；4月19日起更將於全家便利商店會員App「隨買跨店取」推出62元涼麵6入優惠價320元優惠，限量5,000組，售完為止。

若想補充蛋白質，全家便利商店亦推薦搭配冷藏雞胸肉補足生活能量，共有多達6款不同口味的雞胸肉，包含泰式香檸嫩雞胸、鐵板黑胡椒嫩雞胸、秘香椒麻嫩雞胸、法式舒肥嫩雞胸、川味香麻嫩雞胸、鹹水雞胸等，即日起至5月2日更推出指定雞胸肉加20元可購買光泉無加糖濃豆漿、黑豆漿。

為提供消費者多元的購物管道，全家便利商店積極開拓「全+1商城」、「全家行動購」及「全+1社群電商」線上販售渠道，突破實體消費場域，打造線上與線下全通路消費模式。清爽系美食首推「全+1商城」販售「有機貝比生菜」，含多樣嫩菜混合搭配，清洗後可搭配沙拉醬品嘗，是輕食料理好選擇，售價169元。另根據全家便利商店觀察，炎熱天氣下消費者選擇解渴飲品時，傾向購買營養價值高、低卡輕盈的果汁來取代手搖飲，全家便利商店推出6款酸甜解渴又富含營養的飲品，只要在「全+1商城」一指下訂，幾天後就可以到附近全家便利商店店舖取貨，提供消費者清爽又營養無負擔的選擇，一定要體驗。

飲品首推台灣本土清涼飲料，包含嚴選來自台東的洛神花乾所製成的「FMC洛神酸梅湯」、使用苗栗安心杭菊花融合天然草本菁華的「FMC菊花涼茶」，皆由全家便利商店與永豐餘生技共同開發，符合Clean Label雙潔淨標章認證，天然少添加；異國風味果汁則推出「泰國山竹汁」，使用泰國100%山竹製成，酸甜熱帶果汁在全家便利商店就能輕鬆喝到；韓國人氣飲品「綠蘋果汁」低卡天然無負擔，隨手包小包裝方便攜帶；還有富含眾多營養成分的隱藏版「土耳其石榴汁」。