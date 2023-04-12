壽司郎「滿千送200」再抽折疊傘！6款鮭魚餐點限時登場

來自日本的「壽司郎」，自即日起推出「滿載而鮭」主題活動，推出多款以鮭魚為主題的特色餐點，其中包含一次能吃到3種不同口感的「鮭魚3貫」，還有「北海道產櫻鱒」等品項。另外在4月17日起，參加粉絲團活動，還有「滿千送200」的優惠，並有機會抽中「萌抱壽司折疊傘」。

本次「滿載而鮭」活動自4月12日至4月30日，主打的「鮭魚3貫」包括有生鮭魚、鮭魚腹、炙烤鮭魚肚等3種品項，帶來豐富的口感變化，每份60元。「北海道產櫻鱒」選用北海道野生櫻鱒為主角，魚肉顏色橘中帶粉，並有著柔順魚脂香氣，每份40元。除此之外，還有「鰆魚腹」、「日式醃蘿蔔鮭魚軍艦」、「蘋果飛魚卵鮭魚腹」、「洋蔥羅勒煙燻鮭魚」等不同品項，每盤均為40元。

響應普發6,000現金，自4月17日至4月21日期間至壽司郎店內用餐，單筆消費滿1,000元以上，並按讚粉絲團，就可獲得「200元折價券」，送完為止。另外在4月24日至5月2日期間，參與粉絲團活動，就可有機會獲得「萌抱壽司折疊傘」，共計抽出100名幸運兒。