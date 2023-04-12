快訊

中共宣布禁航區 國防部：位置在台灣以北85海里處

周孝安宣布離婚前擁洋妞上演18禁 前妻陳天仁發聲了

綠委質詢罵哭勞長 再嗆執政黨對不起全台千萬勞工

聽新聞
test
0:00 / 0:00

壽司郎「滿千送200」再抽折疊傘！6款鮭魚餐點限時登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導

來自日本的「壽司郎」，自即日起推出「滿載而鮭」主題活動，推出多款以鮭魚為主題的特色餐點，其中包含一次能吃到3種不同口感的「鮭魚3貫」，還有「北海道產櫻鱒」等品項。另外在4月17日起，參加粉絲團活動，還有「滿千送200」的優惠，並有機會抽中「萌抱壽司折疊傘」。

本次「滿載而鮭」活動自4月12日至4月30日，主打的「鮭魚3貫」包括有生鮭魚、鮭魚腹、炙烤鮭魚肚等3種品項，帶來豐富的口感變化，每份60元。「北海道產櫻鱒」選用北海道野生櫻鱒為主角，魚肉顏色橘中帶粉，並有著柔順魚脂香氣，每份40元。除此之外，還有「鰆魚腹」、「日式醃蘿蔔鮭魚軍艦」、「蘋果飛魚卵鮭魚腹」、「洋蔥羅勒煙燻鮭魚」等不同品項，每盤均為40元。

響應普發6,000現金，自4月17日至4月21日期間至壽司郎店內用餐，單筆消費滿1,000元以上，並按讚粉絲團，就可獲得「200元折價券」，送完為止。另外在4月24日至5月2日期間，參與粉絲團活動，就可有機會獲得「萌抱壽司折疊傘」，共計抽出100名幸運兒。

鮭魚 壽司郎

延伸閱讀

美威鮭魚專賣店新菜上陣 加LINE綁定會員贈「鮭蜜禮」

爭鮮「隱藏菜單」30元吃到3種品項 員工曝最好買時段

滿額送安妮亞筆記本！壽司郎×間諜家家酒 第二波開跑

2個月不見人影！日本壽司郎屁孩超慘近況曝光 母天黑才敢出門

相關新聞

壽司郎「滿千送200」再抽折疊傘！6款鮭魚餐點限時登場

來自日本的「壽司郎」，自即日起推出「滿載而鮭」主題活動，推出多款以鮭魚為主題的特色餐點，其中包含一次能吃到3種不同口感的...

敦謙國際接手永豐棧酒店！兩館年平均住房率上看6成

台中市五星級飯店永豐棧酒店於疫情期間屢傳勞資與租約糾紛，去年底宣布暫停營業後，今傳出敦謙國際將正式承租永豐棧酒店，並以全...

香奈兒J12新廣告 瑪格羅比和潘妮洛普比拼12秒不眨眼

香奈兒（CHANEL）發表全新J12腕表「IT'S ALL ABOUT SECONDS」形象廣告，除了金高銀、瑪格羅比（...

百萬信徒快跟上！7-ELEVEN獨家開賣「籤詩包子」、「媽祖遶境隨取卡」

本土宗教年度盛事、長達9天8夜的2023年大甲媽祖遶境將於4月21日起駕，7-ELEVEN線上線下推出一系列大甲媽祖周邊...

TaylorMade跨界UNITED ARROWS 高爾夫球裝備也潮流化了！

「潮流感」是當前流行趨勢的關鍵字，這股風潮也終究吹進高爾夫球的世界。高球專業裝備品牌TaylorMade就推出了與日系時裝品牌UNITED ARROWS聯名系列服飾，完全顛覆過去略為成熟的形象，讓網友也躍躍欲試，還表示「終於有打高爾夫球的理由了」。

西格瑪智慧管家邀你呼吸生活好空氣 節能減碳從家開始

國際級空污危機席捲全亞洲，近期在一片霧霾威脅下，空氣中的懸浮微粒(俗稱PM2.5)降低了戶外能見度也誘發了不少過敏族的呼吸道疾患的發生。當生活長期暴露在高濃度的PM2.5的環境下，漂浮在空氣中的懸浮微粒都容易侵入呼吸道，誘發心血管病、呼吸道疾病以及增加肺癌的危險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦