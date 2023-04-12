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香奈兒J12新廣告 瑪格羅比和潘妮洛普比拼12秒不眨眼

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
J12腕表「IT'S ALL ABOUT SECONDS」形象廣告全新靈感繆斯。圖／香奈兒提供
J12腕表「IT'S ALL ABOUT SECONDS」形象廣告全新靈感繆斯。圖／香奈兒提供

香奈兒（CHANEL）發表全新J12腕表「IT'S ALL ABOUT SECONDS」形象廣告，除了金高銀、瑪格羅比（Margot Robbie）及艾莉麥克洛（Ali MacGraw）之外，此次潘妮洛普克魯茲（Penélope Cruz）與周迅兩位女演員暨品牌大使加入拍攝，共5段趣味活潑的可愛小訪談，兩倆互相訪問的品牌大使透過分享一系列的親密交流和12則以「人生中最具決定性的瞬間」為主題的問答，分享她們的人生故事。在廣告中她們配戴以高抗磨陶瓷製作的33毫米J12自動腕表，搭載由香奈兒與瑞士Kenissi表廠共同攜手打造的Caliber 12.2自動上鍊機械機芯。

在瑪格羅比與周迅的問答中，周迅表示有時間可以浪費、「什麼都不做什麼都不想，是一種幸福！」，並表示若能對年輕的自己幾說句話，會是「謝謝妳的努力。」金高銀則是希望能對自己說：「你做得真不錯！你會偶爾犯錯，但也會因此而成長。」

守時的潘妮洛普做什麼事都盡量不遲到，瑪格羅比則是工作時絕不遲到，但當艾莉麥克洛問她遲到多久算恰到好處？她認為不要超過20分鐘都算可以，而且如果可以跟過去的自己對話，「我會告訴16歲的自己，那個超帥的調酒師說你應該去穿鼻環，別聽他的！」

「最初的記憶之一是5歲的時候在種滿紫羅蘭和百合的花園裡，」84歲的艾莉麥克洛向瑪格羅比和潘妮洛普表示，「我的人生由一系列重要時刻組成，巨大的變化貫穿其中。」而身為人母的潘妮洛普則認為自己生命中最重要的一刻，是第一次見到自己一雙兒女的臉的瞬間。對瑪格羅比而言，墜入愛河需要3到15秒，但不再愛一個人只需1秒鐘；短片在兩人互相拼比12秒不眨眼失敗的相視而笑中結束，把時間變得活潑可愛。

四位J12腕表形象廣告大使。圖／香奈兒提供
四位J12腕表形象廣告大使。圖／香奈兒提供
J12黑色陶瓷自動腕表。圖／香奈兒提供
J12黑色陶瓷自動腕表。圖／香奈兒提供
J12白色陶瓷自動腕表。圖／香奈兒提供
J12白色陶瓷自動腕表。圖／香奈兒提供
J12腕表形象廣告大使瑪格羅比。圖／香奈兒提供
J12腕表形象廣告大使瑪格羅比。圖／香奈兒提供
J12黑色陶瓷自動腕表。圖／香奈兒提供
J12黑色陶瓷自動腕表。圖／香奈兒提供
J12白色陶瓷自動腕表。圖／香奈兒提供
J12白色陶瓷自動腕表。圖／香奈兒提供
J12腕表形象廣告大使周迅。圖／香奈兒提供
J12腕表形象廣告大使周迅。圖／香奈兒提供

廣告 香奈兒 品牌

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