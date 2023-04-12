百萬信徒快跟上！7-ELEVEN獨家開賣「籤詩包子」、「媽祖遶境隨取卡」

本土宗教年度盛事、長達9天8夜的2023年大甲媽祖遶境將於4月21日起駕，7-ELEVEN線上線下推出一系列大甲媽祖周邊商品，包括可隨買隨BUY的「媽祖遶境隨取卡」、在家就能求籤的「天后 X 鎮瀾宮籤詩包子」、以及滿滿芋頭香的「鎮瀾宮聯名大甲芋頭牛奶」等，邀請全民一起瘋媽祖。

7-ELEVEN即日起開賣「媽祖遶境隨取卡」，每張售價711元，保證放大至777元，方便信眾追隨媽祖腳步時能就近到7-ELEVEN門市補給休息，隨取卡卡套還可變身媽祖保佑立牌，可放置於辦公桌或是家中，祈求平安。另自4月19日起開賣「鎮瀾宮聯名大甲芋頭牛奶」，乳含量超過50%，喝得到滿滿芋頭香，採用直送大甲芋頭製作，將芋頭蒸熟後壓成泥再烹煮，保留完整芋頭香氣，售價38元。

即日起至5月2日7-ELEVEN門市預購推出「瘋媽祖」專區，首推獨家販售「天后 X 鎮瀾宮籤詩包子」，印有隨機36種不同籤詩的包子蒸炊紙，搭配紮實多汁肉餡的肉包，顆顆獨立包裝，在家就能邊吃邊求籤，有趣又好吃，每袋6入售價310元；「紅櫻花奶油小酥餅」採用紐西蘭進口奶油與上選糖膏熬煮的香軟內餡，手工桿製出層層酥鬆的餅皮，口感酥鬆中帶點脆，甜而不膩，外盒為大甲媽祖限定包裝，每盒6片裝售價180元。

7-ELEVEN門市預購「瘋媽祖」專區還有每年限定推出的紀念酒，包括大甲鎮瀾宮授權、金門皇家酒廠生產的「大甲媽皇家過桶高粱酒」、「大甲媽平安祈福酒」以及「大甲媽娘傘保平安酒」，值得信眾收藏。

此外，7-ELEVEN幫信徒準備遶境潮行頭，自4月12日下午3點起推出「大甲媽祖鎮瀾宮精品集點」活動，包括遶境必備的包袋、水壺、保溫杯、摺疊傘等一應俱全，還有」鶯歌Mao’s樂陶陶 X 鎮瀾宮聯名湯筷禮盒組」，共有平安組、招財進寶組等兩款，送禮收藏兩相宜；同時還有「BONNY&READ X 大甲鎮瀾宮聯名精品」集點活動，用各式水晶元素打造開運飾品，飾品皆經過鎮瀾宮過爐儀式，時髦與好運一次到位。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康