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百萬信徒快跟上！7-ELEVEN獨家開賣「籤詩包子」、「媽祖遶境隨取卡」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN獨家開賣「籤詩包子」、「媽祖遶境隨取卡」，邀請全民一起瘋媽祖。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家開賣「籤詩包子」、「媽祖遶境隨取卡」，邀請全民一起瘋媽祖。圖／7-ELEVEN提供

本土宗教年度盛事、長達9天8夜的2023年大甲媽祖遶境將於4月21日起駕，7-ELEVEN線上線下推出一系列大甲媽祖周邊商品，包括可隨買隨BUY的「媽祖遶境隨取卡」、在家就能求籤的「天后 X 鎮瀾宮籤詩包子」、以及滿滿芋頭香的「鎮瀾宮聯名大甲芋頭牛奶」等，邀請全民一起瘋媽祖。

7-ELEVEN即日起開賣「媽祖遶境隨取卡」，每張售價711元，保證放大至777元，方便信眾追隨媽祖腳步時能就近到7-ELEVEN門市補給休息，隨取卡卡套還可變身媽祖保佑立牌，可放置於辦公桌或是家中，祈求平安。另自4月19日起開賣「鎮瀾宮聯名大甲芋頭牛奶」，乳含量超過50%，喝得到滿滿芋頭香，採用直送大甲芋頭製作，將芋頭蒸熟後壓成泥再烹煮，保留完整芋頭香氣，售價38元。

即日起至5月2日7-ELEVEN門市預購推出「瘋媽祖」專區，首推獨家販售「天后 X 鎮瀾宮籤詩包子」，印有隨機36種不同籤詩的包子蒸炊紙，搭配紮實多汁肉餡的肉包，顆顆獨立包裝，在家就能邊吃邊求籤，有趣又好吃，每袋6入售價310元；「紅櫻花奶油小酥餅」採用紐西蘭進口奶油與上選糖膏熬煮的香軟內餡，手工桿製出層層酥鬆的餅皮，口感酥鬆中帶點脆，甜而不膩，外盒為大甲媽祖限定包裝，每盒6片裝售價180元。

7-ELEVEN門市預購「瘋媽祖」專區還有每年限定推出的紀念酒，包括大甲鎮瀾宮授權、金門皇家酒廠生產的「大甲媽皇家過桶高粱酒」、「大甲媽平安祈福酒」以及「大甲媽娘傘保平安酒」，值得信眾收藏。

此外，7-ELEVEN幫信徒準備遶境潮行頭，自4月12日下午3點起推出「大甲媽祖鎮瀾宮精品集點」活動，包括遶境必備的包袋、水壺、保溫杯、摺疊傘等一應俱全，還有」鶯歌Mao’s樂陶陶 X 鎮瀾宮聯名湯筷禮盒組」，共有平安組、招財進寶組等兩款，送禮收藏兩相宜；同時還有「BONNY&READ X 大甲鎮瀾宮聯名精品」集點活動，用各式水晶元素打造開運飾品，飾品皆經過鎮瀾宮過爐儀式，時髦與好運一次到位。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

7-ELEVEN門市預購獨家販售「天后 X 鎮瀾宮籤詩包子」，印有隨機36種不同籤詩的包子蒸炊紙，搭配紮實多汁肉餡的肉包，顆顆獨立包裝，每袋6入售價310元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市預購獨家販售「天后 X 鎮瀾宮籤詩包子」，印有隨機36種不同籤詩的包子蒸炊紙，搭配紮實多汁肉餡的肉包，顆顆獨立包裝，每袋6入售價310元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月12日下午3點起推出「大甲媽祖鎮瀾宮精品集點」活動，「限量Mao’s樂陶陶 X 鎮瀾宮聯名湯筷禮盒－招財進寶款」門市快閃購4月12日下午3點起至4月16日消費不限金額加799元，4月16日下午3點起集滿6點加799元。圖／7-ELEVEN提供
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長達9天8夜的2023年大甲媽祖遶境將於4月21日起駕，7-ELEVEN線上線下推出一系列大甲媽祖周邊商品，邀請全民一起瘋媽祖。圖／7-ELEVEN提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
長達9天8夜的2023年大甲媽祖遶境將於4月21日起駕，7-ELEVEN線上線下推出一系列大甲媽祖周邊商品，邀請全民一起瘋媽祖。圖／7-ELEVEN提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
7-ELEVEN獨家開賣「籤詩包子」、「媽祖遶境隨取卡」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家開賣「籤詩包子」、「媽祖遶境隨取卡」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月12日下午3點起推出「大甲媽祖鎮瀾宮精品集點」活動，「限量大甲媽祖保溫杯500ml」門市快閃購4月12日下午3點起至4月16日消費不限金額加499元，4月16日下午3點起集滿6點加499元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月12日下午3點起推出「大甲媽祖鎮瀾宮精品集點」活動，「限量大甲媽祖保溫杯500ml」門市快閃購4月12日下午3點起至4月16日消費不限金額加499元，4月16日下午3點起集滿6點加499元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月12日下午3點起推出「BONNY&READ X 大甲鎮瀾宮聯名精品集點」活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月12日下午3點起推出「BONNY&READ X 大甲鎮瀾宮聯名精品集點」活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月12日下午3點起推出「大甲媽祖鎮瀾宮精品集點」活動，「限量大甲媽祖零錢包」共2款，門市快閃購4月12日下午3點起至4月16日消費不限金額每款加199元，4月16日下午3點起每款集滿6點加199元。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN即日起開賣「媽祖遶境隨取卡」，方便信眾追隨媽祖腳步時能就近到7-ELEVEN門市補給休息。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN線上線下推出一系列大甲媽祖周邊商品，邀請全民一起瘋媽祖。圖／7-ELEVEN提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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7-ELEVEN自4月19日起開賣「鎮瀾宮聯名大甲芋頭牛奶」，售價38元。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN即日起開賣「媽祖遶境隨取卡」，隨取卡卡套還可變身媽祖保佑立牌，可放置於辦公桌或是家中。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN自4月12日下午3點起推出「大甲媽祖鎮瀾宮精品集點」活動，「限量大甲媽祖彈蓋水壺500ml」門市快閃購4月12日下午3點起至4月16日消費不限金額加399元，4月16日下午3點起集滿6點加399元。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN門市預購獨家販售「天后 X 鎮瀾宮籤詩包子」，印有隨機36種不同籤詩的包子蒸炊紙，搭配紮實多汁肉餡的肉包，顆顆獨立包裝，每袋6入售價310元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市預購獨家販售「天后 X 鎮瀾宮籤詩包子」，印有隨機36種不同籤詩的包子蒸炊紙，搭配紮實多汁肉餡的肉包，顆顆獨立包裝，每袋6入售價310元。圖／7-ELEVEN提供

大甲媽祖 鎮瀾宮 遶境

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