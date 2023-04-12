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TaylorMade跨界UNITED ARROWS 高爾夫球裝備也潮流化了！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
TaylorMade推出了與時裝品牌UNITED ARROWS聯名系列服飾，完全顛覆過去略為成熟的形象。圖／TaylorMade提供
TaylorMade推出了與時裝品牌UNITED ARROWS聯名系列服飾，完全顛覆過去略為成熟的形象。圖／TaylorMade提供

「潮流感」是當前流行趨勢的關鍵字，這股風潮也終究吹進高爾夫球的世界。高球專業裝備品牌TaylorMade就推出了與日系時裝品牌UNITED ARROWS聯名系列服飾，完全顛覆過去略為成熟的形象，讓網友也躍躍欲試，還表示「終於有打高爾夫球的理由了」。

在許多人的印象裡，高爾夫球裝少不了的就是短袖Polo衫搭配背心、短或長褲，再加上一頂帽子，通常用色還十分鮮豔。然而，TaylorMade與UNITED ARROWS聯名系列，卻是以「無界限」、「中性潮流」、「街頭時尚」為主題，加上石灰綠和淡紫色，創造讓人即使不在果嶺上也想穿的服飾。這系列包括了防風背心外套、套頭上衣和機能T恤、漁夫帽等9款單品，部分款式使用TaylorMade全新開發的「T-ICE」科技面料，具有雙重冷卻效果，透過織物與水分交互反應，有效降溫，可維持長效涼感，帶來更舒適穿著體驗。

「Our [Fair]way」全新花卉男款Polo衫的推出，延續adidas Golf對女性高球員支持。圖／adidas Golf提供
「Our [Fair]way」全新花卉男款Polo衫的推出，延續adidas Golf對女性高球員支持。圖／adidas Golf提供

adidas Golf則力挺女性高球員，推出了一系列以珊瑚色作為主要色彩的女裝單品，藉以呈現女性樂觀活力。此系列包括無袖上衣、短褲以及Zoysia鞋款。不僅如此，品牌還打造了「Our [Fair]way」全新花卉男款Polo衫，除了延續adidas Golf對女性高球員支持，還邀請了Xander Schauffele等男性運動員穿著這系列Polo衫參加今年第一場大滿貫賽事，致力打造一個更平等的高爾夫環境。

TaylorMade跨界UNITED ARROWS服飾，讓網友也躍躍欲試，還表示「終於有打高爾夫球的理由了」。圖／TaylorMade提供
TaylorMade跨界UNITED ARROWS服飾，讓網友也躍躍欲試，還表示「終於有打高爾夫球的理由了」。圖／TaylorMade提供

adidas Golf力挺女性高球員，推出了一系列以珊瑚色作為主要色彩的女裝單品，藉以呈現女性樂觀活力。圖／adidas Golf提供
adidas Golf力挺女性高球員，推出了一系列以珊瑚色作為主要色彩的女裝單品，藉以呈現女性樂觀活力。圖／adidas Golf提供

TaylorMade聯名UNITED ARROWS系列輕量短袖套頭上衣，5,680元。圖／TaylorMade提供
TaylorMade聯名UNITED ARROWS系列輕量短袖套頭上衣，5,680元。圖／TaylorMade提供

adidas Golf女裝短褲，2,690元。圖／adidas Golf提供
adidas Golf女裝短褲，2,690元。圖／adidas Golf提供

TaylorMade聯名UNITED ARROWS系列兩穿防風背心外套，9,680元。圖／TaylorMade提供
TaylorMade聯名UNITED ARROWS系列兩穿防風背心外套，9,680元。圖／TaylorMade提供

adidas Golf女裝珊瑚色無袖上衣，2,190元。圖／adidas Golf提供
adidas Golf女裝珊瑚色無袖上衣，2,190元。圖／adidas Golf提供

TaylorMade聯名UNITED ARROWS系列工裝風短裙，5,980元。圖／TaylorMade提供
TaylorMade聯名UNITED ARROWS系列工裝風短裙，5,980元。圖／TaylorMade提供

TaylorMade聯名UNITED ARROWS系列漁夫帽，1,900元。圖／TaylorMade提供
TaylorMade聯名UNITED ARROWS系列漁夫帽，1,900元。圖／TaylorMade提供

adidas Golf Our [Fair]way花卉男款Polo衫，1,890元。圖／adidas Golf提供
adidas Golf Our [Fair]way花卉男款Polo衫，1,890元。圖／adidas Golf提供

品牌 adidas 高爾夫

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