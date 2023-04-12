TaylorMade跨界UNITED ARROWS 高爾夫球裝備也潮流化了！

「潮流感」是當前流行趨勢的關鍵字，這股風潮也終究吹進高爾夫球的世界。高球專業裝備品牌TaylorMade就推出了與日系時裝品牌UNITED ARROWS聯名系列服飾，完全顛覆過去略為成熟的形象，讓網友也躍躍欲試，還表示「終於有打高爾夫球的理由了」。

在許多人的印象裡，高爾夫球裝少不了的就是短袖Polo衫搭配背心、短或長褲，再加上一頂帽子，通常用色還十分鮮豔。然而，TaylorMade與UNITED ARROWS聯名系列，卻是以「無界限」、「中性潮流」、「街頭時尚」為主題，加上石灰綠和淡紫色，創造讓人即使不在果嶺上也想穿的服飾。這系列包括了防風背心外套、套頭上衣和機能T恤、漁夫帽等9款單品，部分款式使用TaylorMade全新開發的「T-ICE」科技面料，具有雙重冷卻效果，透過織物與水分交互反應，有效降溫，可維持長效涼感，帶來更舒適穿著體驗。

「Our [Fair]way」全新花卉男款Polo衫的推出，延續adidas Golf對女性高球員支持。圖／adidas Golf提供

adidas Golf則力挺女性高球員，推出了一系列以珊瑚色作為主要色彩的女裝單品，藉以呈現女性樂觀活力。此系列包括無袖上衣、短褲以及Zoysia鞋款。不僅如此，品牌還打造了「Our [Fair]way」全新花卉男款Polo衫，除了延續adidas Golf對女性高球員支持，還邀請了Xander Schauffele等男性運動員穿著這系列Polo衫參加今年第一場大滿貫賽事，致力打造一個更平等的高爾夫環境。

TaylorMade跨界UNITED ARROWS服飾，讓網友也躍躍欲試，還表示「終於有打高爾夫球的理由了」。圖／TaylorMade提供

adidas Golf力挺女性高球員，推出了一系列以珊瑚色作為主要色彩的女裝單品，藉以呈現女性樂觀活力。圖／adidas Golf提供

TaylorMade聯名UNITED ARROWS系列輕量短袖套頭上衣，5,680元。圖／TaylorMade提供

adidas Golf女裝短褲，2,690元。圖／adidas Golf提供

TaylorMade聯名UNITED ARROWS系列兩穿防風背心外套，9,680元。圖／TaylorMade提供

adidas Golf女裝珊瑚色無袖上衣，2,190元。圖／adidas Golf提供

TaylorMade聯名UNITED ARROWS系列工裝風短裙，5,980元。圖／TaylorMade提供

TaylorMade聯名UNITED ARROWS系列漁夫帽，1,900元。圖／TaylorMade提供