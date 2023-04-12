G-Dragon權志龍聯名Nike打造Kwondo 1系列台灣也買得到！發售時間、地點曝光

終於要開賣了！由韓星G-Dragon權志龍自創潮牌PEACEMINUSONE在去年就曝光了與Nike聯名的Kwondo 1系列，一直到近期正式完整公開所有細節，包括了夾克、長褲、T恤和鞋款，而且台灣也買得到，發售時間與地點也曝光了。

韓團Bigbang隊長G-Dragon權志龍，因為對於潮流文化、流行的掌握能力，只要他穿用的任何商品都會造成熱賣，所以索性打造了個人潮牌PEACEMINUSONE。G-Dragon先前就與Nike合作過Air Force 1 Para-noise鞋和Kwondo1鞋，一推出就被秒殺，至今仍是許多消費者心中的夢幻神鞋。今年雙品牌再度合作，同時延續「跆拳道」主題與黑、白配色，利用跆拳道服與得分背心等元素，延伸打造系列聯名服飾，搭配PEACEMINUSONE招牌雛菊圖案而成，G-Dragon也親自上陣拍攝形象廣告，帥出新高度。

PEACEMINUSONE x Nike Kwondo 1系列形象廣告。圖／INVINCIBLE提供

系列裡眾人焦點的Kwondo1鞋，其翼尖鞋面的點綴借鑒Brogue正裝鞋的細節和縫線設計，搭配可拆卸鞋帶罩，和後跟雛菊刺繡裝飾，讓黑、白球鞋搖身為最潮單品。另外，從G-Dragon兵旅生涯和他熱愛的跆拳道汲取靈感，透過夾克和背心組合打造分層設計的二合一夾克，可將兩者同時疊搭或單獨穿著夾克或背心，隨心切換穿搭造型，都是潮流迷必入手單品。而且這系列台灣也買得到，除了Kwondo 1鞋，需要提前上網登記抽籤之外，其他皆在4月16日時，於INVINCIBLE SP店發售。

PEACEMINUSONE x Nike Kwondo 1系列形象廣告。圖／INVINCIBLE提供

PEACEMINUSONE x Nike Kwondo 1系列形象廣告。圖／INVINCIBLE提供

PEACEMINUSONE x Nike Kwondo 1系列形象廣告。圖／INVINCIBLE提供

PEACEMINUSONE x Nike Kwondo 1系列鞋，7,200元。圖／INVINCIBLE提供

PEACEMINUSONE x Nike Kwondo 1系列長褲，4,880元。圖／INVINCIBLE提供