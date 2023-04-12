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LISA著用款粉嫩色CELINE包 許韶恩、高允貞也著迷

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
LISA選用CELINE 2023春夏新色粉藍色亮面小牛皮TEEN TRIOMPHE包。圖／摘自藝人IG
LISA選用CELINE 2023春夏新色粉藍色亮面小牛皮TEEN TRIOMPHE包。圖／摘自藝人IG

CELINE全球品牌大使LISA日前驚喜現身首爾快閃店，以短版外套搭配中空迷你短裙套裝露出「人間芭比」的一雙招牌長腿，可愛包子頭與2023春夏粉色調TEEN TRIOMPHE包，為法式優雅增添青春氣息。而小S徐熙娣的二女兒Lily許韶恩、以Netflix熱播韓劇「還魂：光與影」擁有高人氣的南韓女星高允貞，及因韓劇「浪漫速成班」獲得極高討論度的新人演員盧允瑞，皆在個人社群上秀出最新春夏清新色調的CELINE TRIOMPHE系列包款展現出個人的時尚態度與獨特個性。

TRIOMPHE系列包款是體現CELINE風格最炙手可熱的時尚單品。源自1970年代的品牌獨特的鏡像雙C元素，經當今藝術總監HEDI SLIMANE的重新演繹，成為極具辨識度的雙C徽誌包款鎖扣，是品牌標誌性設計以及復古回潮的象徵，更延伸出細節不同的系列。其中TRIOMPHE肩揹包的小巧尺寸及短背帶設計更加適合亞洲女性身形，以該系列的雙C徽誌做爲包款鎖扣作為設計亮點，採用品牌獨有的亮澤皮革製作，搭配觸感柔軟的小羊皮襯裡，可手持或肩背，2023春夏更換上以極富春天氣息的淡紫色、粉藍色，流露青春清新時尚魅力。

Lily許韶恩選用CELINE 2023春夏新色淡紫色亮面小牛皮TRIOMPHE飾鍊掛肩袋。圖／摘自藝人IG
Lily許韶恩選用CELINE 2023春夏新色淡紫色亮面小牛皮TRIOMPHE飾鍊掛肩袋。圖／摘自藝人IG
2023春夏新色CELINE粉藍色亮面小牛皮TRIOMPHE肩揹袋，99,000元。圖／摘自藝人IG
2023春夏新色CELINE粉藍色亮面小牛皮TRIOMPHE肩揹袋，99,000元。圖／摘自藝人IG
高允貞選用鵝軟石色亮面小牛皮TEEN TRIOMPHE包。圖／摘自藝人IG
高允貞選用鵝軟石色亮面小牛皮TEEN TRIOMPHE包。圖／摘自藝人IG
2023春夏新色CELINE淡紫色亮面小牛皮TRIOMPHE飾鍊掛肩袋，99,000元。圖／摘自藝人IG
2023春夏新色CELINE淡紫色亮面小牛皮TRIOMPHE飾鍊掛肩袋，99,000元。圖／摘自藝人IG
盧允瑞選用黑色亮面小牛皮TEEN TRIOMPHE包。圖／摘自藝人IG
盧允瑞選用黑色亮面小牛皮TEEN TRIOMPHE包。圖／摘自藝人IG
全球品牌大使LISA與Lily許韶恩選用CELINE 2023春夏新色小牛皮TRIOMPHE包。圖／摘自藝人IG
全球品牌大使LISA與Lily許韶恩選用CELINE 2023春夏新色小牛皮TRIOMPHE包。圖／摘自藝人IG
2023春夏新色CELINE粉藍色亮面小牛皮TEEN TRIOMPHE手袋，12萬5,000元。圖／摘自藝人IG
2023春夏新色CELINE粉藍色亮面小牛皮TEEN TRIOMPHE手袋，12萬5,000元。圖／摘自藝人IG
LISA選用CELINE 2023春夏新色粉藍色亮面小牛皮TEEN TRIOMPHE包。圖／摘自藝人IG
LISA選用CELINE 2023春夏新色粉藍色亮面小牛皮TEEN TRIOMPHE包。圖／摘自藝人IG

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