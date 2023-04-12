超逆天長腿不合理啊！金宇彬揪團開趴 白馬王子太電人
近期將有新影集「末日騎士」上演的韓星金宇彬，188公分的身高，讓許多人很羨慕，而他也是身為Jo Malone London亞太區品牌大使，最新的形象照曝光，只見金宇彬秀出不科學的超長腿，一整個讓粉絲都看傻眼，另外他也變身帥氣的白馬王子，邀請大家一起開派對，享受即將到來的母親節。
金宇彬抗癌成功後，積極拍攝新作品，去年演出的「我們的藍調時光」，受到不少好評，目前他接演Netflix影集「末日騎士」，在劇中飾演快遞員與末日騎士5-8，即將在5月12日播出。
而金宇彬帥氣迷人的王子形象，也成為Jo Malone London亞太區品牌大使，在即將帶來的母親節，金宇彬化身香氛使者，打造出完美專屬禮物，在最新形象中，扮演多樣化的角色，還邀請狗狗、天鵝等朋友開一場香氛奇幻午茶會，充滿歡欣愉悅的感覺。
Jo Malone London也推出母親節限定5款禮盒，包括經典客選明星糅香禮盒，可任選兩款30ml經典香水，搭配身體潤膚霜15ml與迷你香氛工藝蠟燭，原價6,850元，特價5,600元；或是經典明星收藏禮盒，任選30ml與100ml經典香水，同樣享有其他贈品，特價8,300元等。
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