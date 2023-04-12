快訊

華航飛紐約班機傳有人死亡！降落後乘客空等下不了飛機狂怨

MLB／大谷「腋下」如何？主審上前抓外部物質 發現真相笑出來

NBA／AD無謂犯規險釀禍 湖人延長賽險勝灰狼搶下第7種子

超逆天長腿不合理啊！金宇彬揪團開趴 白馬王子太電人

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
金宇彬帥氣入鏡，超逆天長腿不科學啊！圖／Jo Malone London提供
金宇彬帥氣入鏡，超逆天長腿不科學啊！圖／Jo Malone London提供

近期將有新影集「末日騎士」上演的韓星金宇彬，188公分的身高，讓許多人很羨慕，而他也是身為Jo Malone London亞太區品牌大使，最新的形象照曝光，只見金宇彬秀出不科學的超長腿，一整個讓粉絲都看傻眼，另外他也變身帥氣的白馬王子，邀請大家一起開派對，享受即將到來的母親節

金宇彬抗癌成功後，積極拍攝新作品，去年演出的「我們的藍調時光」，受到不少好評，目前他接演Netflix影集「末日騎士」，在劇中飾演快遞員與末日騎士5-8，即將在5月12日播出。

而金宇彬帥氣迷人的王子形象，也成為Jo Malone London亞太區品牌大使，在即將帶來的母親節，金宇彬化身香氛使者，打造出完美專屬禮物，在最新形象中，扮演多樣化的角色，還邀請狗狗、天鵝等朋友開一場香氛奇幻午茶會，充滿歡欣愉悅的感覺。

Jo Malone London也推出母親節限定5款禮盒，包括經典客選明星糅香禮盒，可任選兩款30ml經典香水，搭配身體潤膚霜15ml與迷你香氛工藝蠟燭，原價6,850元，特價5,600元；或是經典明星收藏禮盒，任選30ml與100ml經典香水，同樣享有其他贈品，特價8,300元等。

金宇彬帥氣入鏡，化身香氛使者。圖／Jo Malone London提供
金宇彬帥氣入鏡，化身香氛使者。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London針對母親節，推出5款禮盒。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London針對母親節，推出5款禮盒。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London經典客選明星糅香禮盒：將明星香氛一次收藏，奢寵自己的首選，定價6,850元、特價5,600元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London經典客選明星糅香禮盒：將明星香氛一次收藏，奢寵自己的首選，定價6,850元、特價5,600元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London極致生活美學居家禮盒，質感香氛完美提升居家氛圍，定價8,440元、特價6,750元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London極致生活美學居家禮盒，質感香氛完美提升居家氛圍，定價8,440元、特價6,750元。圖／Jo Malone London提供

母親節 品牌

延伸閱讀

母親節疏運台鐵加開列車10列次 14日開放訂票

高鐵14日開賣母親節疏運售票 另推大學生5折孝親列車

警、銀聯防阻詐 男子險陷香水詐局

金宇彬化身「末日騎士」 護送氧氣力抗宋承憲

相關新聞

台鐵母親節疏運加開10列次 4月14日開放訂票

台鐵今天宣布，因應母親節疏運需求，另外加開列車10列次，14日凌晨零時起開放訂票

LISA著用款粉嫩色CELINE包 許韶恩、高允貞也著迷

CELINE全球品牌大使LISA日前驚喜現身首爾快閃店，以短版外套搭配中空迷你短裙套裝露出「人間芭比」的一雙招牌長腿，可...

超逆天長腿不合理啊！金宇彬揪團開趴 白馬王子太電人

近期將有新影集「末日騎士」上演的韓星金宇彬，188公分的身高，讓許多人很羨慕，而他也是身為Jo Malone Londo...

夯劇「怪奇物語」、「紙房子」你都追過嗎？LACOSTE聯手Netflix讓你重溫經典！

串流影音平台，成為夯劇的誕生地，像是Netflix製作的「怪奇物語」、「紙房子」、「亞森羅蘋」和「性愛自修室」等，部部都成為全世界影迷熱烈討論的目標。因此法國時尚品牌LACOSTE就與Netflix聯手，自熱門戲劇汲取靈感，重新詮釋品牌經典單品，推出聯名系列服飾、配件。

接力影帝梁朝偉 馬爹利攜手彭于晏演譯無畏態度

法國頂級干邑品牌馬爹利（Martell），繼宣布金馬影帝梁朝偉為馬爹利藍帶代言人後，日前迎來同樣擁有精湛演技的亞洲巨星彭...

又一台灣之光！古典玫瑰園勇奪世界品質評鑑大賞金獎

繼2022年獲得比利時ITQI國際美食評鑑機構最高榮譽的三星認證之後，「古典玫瑰園」及集團旗下手搖品牌「先喝道」的「花開...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦