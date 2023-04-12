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夯劇「怪奇物語」、「紙房子」你都追過嗎？LACOSTE聯手Netflix讓你重溫經典！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
LACOSTE與Netflix聯手，自熱門戲劇汲取靈感，重新詮釋品牌經典單品，推出聯名系列服飾、配件。圖／LACOSTE提供
LACOSTE與Netflix聯手，自熱門戲劇汲取靈感，重新詮釋品牌經典單品，推出聯名系列服飾、配件。圖／LACOSTE提供

串流影音平台，成為夯劇的誕生地，像是Netflix製作的「怪奇物語」、「紙房子」、「亞森羅蘋」和「性愛自修室」等，部部都成為全世界影迷熱烈討論的目標。因此法國時尚品牌LACOSTE就與Netflix聯手，自熱門戲劇汲取靈感，重新詮釋品牌經典單品，推出聯名系列服飾、配件。

LACOSTE曝光與Netflix聯名系列，利用包括怪奇物語、紙房子和性愛自修室等8部夯劇的元素，融入在Polo衫、帽子、T恤、運動套裝及配飾上，而招牌小鱷魚圖騰也搖身一變，成為劇集中的角色。像是回應「怪奇物語」的奇幻風格，小鱷魚被換上了花瓣巨口，招搖醒目；為了向「柏捷頓家族：名門韻事（Bridgerton）」中的夏洛特女王致敬，小鱷魚戴上了一頂巨大的假髮。

LACOSTE與Netflix聯名系列，採用類似朱伊紋印花的設計，把各個劇集角色的特徵來創造不同風格的鱷魚圖案。圖／LACOSTE提供
LACOSTE與Netflix聯名系列，採用類似朱伊紋印花的設計，把各個劇集角色的特徵來創造不同風格的鱷魚圖案。圖／LACOSTE提供

另外，更有聯名單品採用類似朱伊紋印花（Toile de Jouy）的設計，把各個劇集角色的特徵來創造不同風格的鱷魚圖案，使用在襯衫製作。LACOSTE希望透過這系列，讓影迷有機會通過服飾，傳遞對自己所喜歡劇集的熱愛，因此形象大片也仿照了這些戲劇的特徵來拍攝完成。

LACOSTE與Netflix合作，自「性愛自修室」汲取靈感，重新詮釋經典Polo衫。圖／LACOSTE提供
LACOSTE與Netflix合作，自「性愛自修室」汲取靈感，重新詮釋經典Polo衫。圖／LACOSTE提供

同樣是法國時尚品牌的SANDRO這季邀請藝術家兼設計師Louis Barthélemy與品牌創辦人兼藝術總監Evelyne Chetrite合作， 透過限量系列展示創意世界。二人均希望頌揚摩洛哥和當地工藝，並以獲公認為摩洛哥首位現代畫家的Mohamed Ben Ali R’bati為主要靈感，創作出色彩明亮的圖案。SANDRO將特製圖案結合不同材質，打造襯衣、T裇和圍巾，以及短褲和長褲和兩款Kasbah袋包。特別是包包交由DOUM FOR WOMEN製造，這個致力協助摩洛哥農村的婦女的單位，同時傳承古老織籃工藝，透過現代方式守護傳統和與世界分享她們的手藝。

SANDRO這季邀請藝術家兼設計師Louis Barthélemy與品牌創辦人兼藝術總監Evelyne Chetrite合作， 展示創意世界。圖／SANDRO提供
SANDRO這季邀請藝術家兼設計師Louis Barthélemy與品牌創辦人兼藝術總監Evelyne Chetrite合作， 展示創意世界。圖／SANDRO提供

SANDRO與藝術家Louis Barthélemy攜手打造限定系列托特包，16,790元。圖／SANDRO提供
SANDRO與藝術家Louis Barthélemy攜手打造限定系列托特包，16,790元。圖／SANDRO提供

SANDRO與藝術家Louis Barthélemy攜手打造限定系列印花長袖襯衫，13,790元。圖／SANDRO提供
SANDRO與藝術家Louis Barthélemy攜手打造限定系列印花長袖襯衫，13,790元。圖／SANDRO提供

SANDRO與藝術家Louis Barthélemy攜手打造限定系列印花上衣，6,190元。圖／SANDRO提供
SANDRO與藝術家Louis Barthélemy攜手打造限定系列印花上衣，6,190元。圖／SANDRO提供

品牌 鱷魚 Netflix 法國

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