接力影帝梁朝偉 馬爹利攜手彭于晏演譯無畏態度

法國頂級干邑品牌馬爹利（Martell），繼宣布金馬影帝梁朝偉為馬爹利藍帶代言人後，日前迎來同樣擁有精湛演技的亞洲巨星彭于晏，擔任全新馬爹利名仕與藍淬燕代言人，詮釋「人生是場飛翔」（Soar Beyond the Expected）的品牌宣言。

在夏永康執導的微電影中，彭于晏面對重重關卡，在外界不看好的情況下，與內心的恐懼直球對決，選擇勇敢一躍，飛向成功。而在現實生活中遇到難關，彭于晏表示：「飛翔前的第一躍總是最難的，我選擇大膽邁出去。」

除迎來全新代言人，馬爹利本月也推出全新包裝，外盒以經典馬爹利藍為底色，繪上現代抽象風格燙金線條與金色手書的Noblige，設計大膽搶眼；充滿流線感的時尚瓶身與象徵馬爹利品牌精神「人生是場飛翔」的雨燕浮雕，光影流動間閃耀蓄勢待發的生命力與能量。

1858年馬爹利將干邑由西方帶到東方，首度引進中國，其優雅、飽滿的風味，迅速帶動了整個大中華區干邑的盛行。馬爹利名仕可說是馬爹利針對亞洲市場而設計，風格也與亞洲飲食文化相當契合。名仕精選大小香檳區超過150種生命之水原酒調和而成，超越V.S.O.P.等級，馥郁又清新的果香中帶有多層次的木質調香氣，口感如絲綢般柔順香醇、優雅平衡。