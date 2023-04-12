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接力影帝梁朝偉 馬爹利攜手彭于晏演譯無畏態度

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
在夏永康執導的微電影中，彭于晏與內心的恐懼直球對決。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
在夏永康執導的微電影中，彭于晏與內心的恐懼直球對決。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

法國頂級干邑品牌馬爹利（Martell），繼宣布金馬影帝梁朝偉為馬爹利藍帶代言人後，日前迎來同樣擁有精湛演技的亞洲巨星彭于晏，擔任全新馬爹利名仕與藍淬燕代言人，詮釋「人生是場飛翔」（Soar Beyond the Expected）的品牌宣言。

在夏永康執導的微電影中，彭于晏面對重重關卡，在外界不看好的情況下，與內心的恐懼直球對決，選擇勇敢一躍，飛向成功。而在現實生活中遇到難關，彭于晏表示：「飛翔前的第一躍總是最難的，我選擇大膽邁出去。」

除迎來全新代言人，馬爹利本月也推出全新包裝，外盒以經典馬爹利藍為底色，繪上現代抽象風格燙金線條與金色手書的Noblige，設計大膽搶眼；充滿流線感的時尚瓶身與象徵馬爹利品牌精神「人生是場飛翔」的雨燕浮雕，光影流動間閃耀蓄勢待發的生命力與能量。

1858年馬爹利將干邑由西方帶到東方，首度引進中國，其優雅、飽滿的風味，迅速帶動了整個大中華區干邑的盛行。馬爹利名仕可說是馬爹利針對亞洲市場而設計，風格也與亞洲飲食文化相當契合。名仕精選大小香檳區超過150種生命之水原酒調和而成，超越V.S.O.P.等級，馥郁又清新的果香中帶有多層次的木質調香氣，口感如絲綢般柔順香醇、優雅平衡。

除了將干邑首度引進中國，馬爹利也是第一個將干邑運抵美國的品牌，為了致敬這重要里程碑，馬爹利於2017年推出全球首款以V.S.O.P干邑為原酒，並在美國波本威士忌桶中二次熟成的——藍淬燕（Blue Swift），大膽跨越干邑與威士忌的界線，結合馥郁果香與烤橡木桶風味，劃時代的產品體現了馬爹利勇於創新、往更高處飛翔的品牌精神。

彭于晏擔任全新馬爹利名仕與藍淬燕代言人。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
彭于晏擔任全新馬爹利名仕與藍淬燕代言人。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
藍淬燕大膽跨越干邑與威士忌的界線，結合馥郁果香與烤橡木桶風味。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
藍淬燕大膽跨越干邑與威士忌的界線，結合馥郁果香與烤橡木桶風味。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
馬爹利名仕全新包裝以經典馬爹利藍，搭配抽象風格燙金線條。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
馬爹利名仕全新包裝以經典馬爹利藍，搭配抽象風格燙金線條。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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