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可口可樂香草、櫻桃雙口味回歸！今夏飲料「健康」領先

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
可口可樂櫻桃口味限定回歸。圖／可口可樂公司提供
可口可樂櫻桃口味限定回歸。圖／可口可樂公司提供

天氣漸暖，各飲料大廠陸續推出新品搶市，今夏首波上市飲品主打「健康」取向。OOHA氣泡飲強化0糖0卡0脂的產品特色，黑松茶花新品「一番煎茶」訴求茶葉含兩倍茶胺酸；可口可樂「香草口味」及「櫻桃口味」也再度回歸，並推出全新包裝，引爆「可樂迷」話題。

OOHA氣泡飲除了持續搶攻台灣無糖氣泡飲市場，今年夏天也推出全新「檸檬蜂蜜」口味，透過檸檬的酸澀與果香，以及蜂蜜的甘甜與蜜香，交織成酸中帶甜的口感，0卡清涼氣泡感，搭配0糖酸甜滋味，同樣主打低負擔的暢快口感。此外，近日請來金曲創作才子韋禮安擔任品牌大使，並於台北三創生活園區設置為期一個月的「OOHA氣泡飲」派樣裝置，完成指定任務即可獲得新品「檸檬蜂蜜」隨型罐乙罐，數量有限送完為止。

可口可樂的經典口味「香草口味」及「櫻桃口味」，今年不僅好評回歸，且推出全新長標包裝，香草色融合漸層的可口可樂紅，在產品架上相當吸睛，可口可樂香草口味即日起在7-ELEVEn獨家上市。可口可樂櫻桃則搭配搶眼的櫻桃色包裝，即日起在全家便利商店限定開賣。

隨著民眾健康意識興起，機能性食品飲料市場不斷擴大，黑松茶花綠茶今年第一季與去年同期相比已達雙位數成長，即起再推新品「黑松茶花一番煎茶」，選自日本茶園初春第一批採摘的「一番茶葉」，除了相對珍稀，此茶富含2倍茶胺酸，口感也更清爽、鮮甜不苦澀。品牌邀請時尚辣媽比莉成為年度新代言人，即日起至4月25日，凡是於高雄捷運各車站進出站時，刷卡閘門將以「動吃喝茶花」的音效取代「嗶」聲，比莉姐的身影也將驚喜現身。

黑松茶花今年邀請比莉擔任年度代言人，同時推出新品「黑松茶花一番煎茶」。圖／黑松公司提供
黑松茶花今年邀請比莉擔任年度代言人，同時推出新品「黑松茶花一番煎茶」。圖／黑松公司提供
OOHA氣泡飲今年再推全新風味「檸檬蜂蜜」。圖／可口可樂公司提供
OOHA氣泡飲今年再推全新風味「檸檬蜂蜜」。圖／可口可樂公司提供
OOHA氣泡飲目前共有4款產品，包括「柚子海鹽」、「荔枝乳酸」、「水蜜桃烏龍茶」及全新「檸檬蜂蜜」口味。圖／可口可樂公司提供
OOHA氣泡飲目前共有4款產品，包括「柚子海鹽」、「荔枝乳酸」、「水蜜桃烏龍茶」及全新「檸檬蜂蜜」口味。圖／可口可樂公司提供
比莉化身「黃金比莉」拍攝黑松茶花主題廣告。圖／黑松公司提供
比莉化身「黃金比莉」拍攝黑松茶花主題廣告。圖／黑松公司提供

可口可樂 蜂蜜

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