暑假熱門旅遊目的地出爐 日韓每人最低2萬有找

疫後民眾瘋出國，不少民眾已開始規畫暑假旅遊行程。旅行業者觀察，暑假熱門目的地前3名依序為歐洲、東北亞、東南亞，並以「樂園、海島」、「全包式渡假村」及「深度旅遊」3大型態最受關注。雄獅旅遊因應暑假推出多元商品，如日韓5日遊每人最低2萬元有找，小孩同行另有折扣，指定商品早鳥優惠最高折3000元，加碼再贈國內旅遊金500元。

雄獅旅遊指出，日韓原先就受國人喜愛，加上暑假為親子出遊旺季，結合樂園及文化行程更受歡迎，如CP值最高的首爾5日遊每人2萬元有找，可全日暢遊愛寶樂園、體驗北村韓屋村傳統文化魅力；東京雙樂園5日小孩再折1萬元，可滿足東京迪士尼海陸雙園，並造訪最新橫濱打卡熱點，會行走的「RX-78-2初代鋼彈」。

雄獅旅遊表示，睽違已久的郵輪已陸續回歸，義大利品牌郵輪歌詩「達莎倫娜號」將於7月1日至9月22日以基隆為母港，推出4至6日行程、共計23航次，走訪沖繩、石垣島、宮古島、福岡、長崎、鹿兒島、釜山及濟州等日韓城市，每人1萬9900元起。

雄獅旅遊也說，受家族旅客歡迎的Club Med，暑假行程推薦「台灣虎航直飛Club Med普吉島5日」，每人3萬6200元起，第二人可折2000元。針對喜愛深度及客製化旅行的高端客群，推薦巴西單國15日行程，安排世界奇景「千湖沙漠」之旅，及搭乘直升機鳥瞰伊瓜蘇瀑布全貌，每人31萬9000元；秘魯深度探索14日可搭乘世界頂級奢華集團的Belmond Hiram Bingham景觀列車前往馬丘比丘。