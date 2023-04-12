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古馳GUCCI全新Salon概念店踩點LA 台北第三季將現身

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
大熱女團NewJeans的團員Hanni也是GUCCI品牌大使，近日並在GUCCI官方IG上開箱Horsebit 1955包款，三只影片合計破10萬點閱次數。圖／翻攝自 IG @ gucci
大熱女團NewJeans的團員Hanni也是GUCCI品牌大使，近日並在GUCCI官方IG上開箱Horsebit 1955包款，三只影片合計破10萬點閱次數。圖／翻攝自 IG @ gucci

一個家的空間中，客廳無疑是最重要的一處。客廳不僅是家人的生活空間，更是與朋友相聚的私密場域。古馳（GUCCI）近日於美國洛杉磯推出全新的GUCCI Salon空間，強調全預約制、商品全為獨一無二的頂級服務，帶來兼容於法式情懷、義大利社交甜蜜情感的複合式空間。

Salon一詞源起於法國，但字源則來自義大利的Salone，意指義大利豪邸中的「待客廳」；此後沙龍更從接待、款待，延伸帶入哲學、知識辯證的人文意涵。而回看GUCCI歷史，1977年時創辦人Guccio Gucci先生之子Aldo Gucci曾在GUCCI比佛利山莊精品店樓上開創了GUCCI Galleria，以此展示獨特、珍貴的商品；1980年，Gucci Galleria前進紐約、在品牌第五大道精品店的四樓開啟全新空間體驗：透過水晶青銅電梯、以皮革包裹的黃銅鑰匙開啟了嶄新視野：親密而優渥，一如法式沙龍。時至今日，GUCCI Salon則正式誕生在洛杉磯的梅爾羅斯廣場（Melrose Place），像無數好萊塢頂級名流、也向GUCCI自身的品牌歷史獻上致意。

GUCCI Salon將全方位滿足頂級客群的天馬行空與創意，從時裝、鞋履、包款，甚至到Décor訂製傢俱，每件作品都將因為材質、工匠技術、個人的客訂需求變得獨一無二、只此一件。首個GUCCI Salon空間將由美術背景的Gideon Ponte操刀，以奢華布料、精緻象牙色明亮飾面當成環境元素，並透過水晶吊燈、鏡面柱身與窗龕、如劇場舞台上的垂墜窗簾，藉以烘托出GUCCI Valigeria旅行世界系列、珍稀包款、高級珠寶、晚禮服、西裝等頂級訂製系列。

在此GUCCI Salon裡，Salon不只是沙龍，更帶有明星的伸展台、個人美學主張實踐的多重可能。首家獨立經營的GUCCI Salon已經在西好萊塢梅爾羅斯廣場（Melrose Place）開幕，同時全球GUCCI精品店內也將特別指定區域與樓層改造為GUCCI Salon，值得一提的是：2023年更將全世界包含紐約、倫敦、米蘭、杜拜、台北與東京等城市登場。

從義大利字源而來的「Salon」將成為GUCCI年度最頂級的奢華空間體驗。圖／GUCCI提供
從義大利字源而來的「Salon」將成為GUCCI年度最頂級的奢華空間體驗。圖／GUCCI提供
GUCCI Salon將全方位滿足頂級客群的天馬行空與創意，每件作品都將因為材質、工匠技術、個人的客訂需求變得獨一無二。圖／GUCCI提供
GUCCI Salon將全方位滿足頂級客群的天馬行空與創意，每件作品都將因為材質、工匠技術、個人的客訂需求變得獨一無二。圖／GUCCI提供
造型搶眼的Harry Styles是GUCCI超級好朋友，近日也在演唱會上穿上GUCCI訂製服十足華麗。圖／翻攝自 IG @ gucci（合成圖）
造型搶眼的Harry Styles是GUCCI超級好朋友，近日也在演唱會上穿上GUCCI訂製服十足華麗。圖／翻攝自 IG @ gucci（合成圖）
古馳（GUCCI）近日於美國洛杉磯推出全新的GUCCI Salon空間，強調全預約制、商品全為獨一無二的頂級服務。圖／GUCCI提供
古馳（GUCCI）近日於美國洛杉磯推出全新的GUCCI Salon空間，強調全預約制、商品全為獨一無二的頂級服務。圖／GUCCI提供
帶有鮮明東方情懷的中式木櫃，與GUCCI頂級珍稀包款呈現了東西交錯的文化之美。圖／GUCCI提供
帶有鮮明東方情懷的中式木櫃，與GUCCI頂級珍稀包款呈現了東西交錯的文化之美。圖／GUCCI提供
圓弧形的拱門內，不僅向好萊塢明星文化致意，也像一方私密的明星會客室或伸展台，讓人盡情將創意念想付諸具體實驗。圖／GUCCI提供
圓弧形的拱門內，不僅向好萊塢明星文化致意，也像一方私密的明星會客室或伸展台，讓人盡情將創意念想付諸具體實驗。圖／GUCCI提供

義大利 Gucci 洛杉磯

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