古馳GUCCI全新Salon概念店踩點LA 台北第三季將現身

一個家的空間中，客廳無疑是最重要的一處。客廳不僅是家人的生活空間，更是與朋友相聚的私密場域。古馳（GUCCI）近日於美國洛杉磯推出全新的GUCCI Salon空間，強調全預約制、商品全為獨一無二的頂級服務，帶來兼容於法式情懷、義大利社交甜蜜情感的複合式空間。

Salon一詞源起於法國，但字源則來自義大利的Salone，意指義大利豪邸中的「待客廳」；此後沙龍更從接待、款待，延伸帶入哲學、知識辯證的人文意涵。而回看GUCCI歷史，1977年時創辦人Guccio Gucci先生之子Aldo Gucci曾在GUCCI比佛利山莊精品店樓上開創了GUCCI Galleria，以此展示獨特、珍貴的商品；1980年，Gucci Galleria前進紐約、在品牌第五大道精品店的四樓開啟全新空間體驗：透過水晶青銅電梯、以皮革包裹的黃銅鑰匙開啟了嶄新視野：親密而優渥，一如法式沙龍。時至今日，GUCCI Salon則正式誕生在洛杉磯的梅爾羅斯廣場（Melrose Place），像無數好萊塢頂級名流、也向GUCCI自身的品牌歷史獻上致意。

GUCCI Salon將全方位滿足頂級客群的天馬行空與創意，從時裝、鞋履、包款，甚至到Décor訂製傢俱，每件作品都將因為材質、工匠技術、個人的客訂需求變得獨一無二、只此一件。首個GUCCI Salon空間將由美術背景的Gideon Ponte操刀，以奢華布料、精緻象牙色明亮飾面當成環境元素，並透過水晶吊燈、鏡面柱身與窗龕、如劇場舞台上的垂墜窗簾，藉以烘托出GUCCI Valigeria旅行世界系列、珍稀包款、高級珠寶、晚禮服、西裝等頂級訂製系列。