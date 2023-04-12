聽新聞
test
0:00 / 0:00
免費送冬蔭功海鮮湯、4U2腮紅！「帕泰家」喜慶潑水節
泰國的「潑水節」即將於4月14日登場。連續6年獲得泰國米其林必比登推薦的「帕泰家」，特別推出14天的慶祝活動，只要點購4人套餐，就可免費贈送「冬蔭功海鮮湯」。另外參與打卡合照活動，也能獲得泰國彩妝「4U2心型腮紅」。
潑水節是泰國每年最盛大的傳統節日，也是泰國的傳統新年。帕泰家推薦「帕泰家甘藍手卷」、「泰式炒河粉」等招牌菜色，讓民眾可以在店裡享受泰國節慶文化與美食。4月13日至4月26日期間，凡到店點購4人套餐，就可贈送「冬蔭功海鮮湯」1份，價值228元。
在潑水節期間，除了會互相潑水代表除舊佈新、祈福之外，許多人也會用痱子粉互抹代表祝福，甚至是傳達愛情心意。今年帕泰家也與泰國彩妝「4U2」合作，凡於4月13日至4月26日期間到店用餐，並參與打卡拍照任務，就可獲贈4U2「YOU HEART ME 心型刻字」腮紅1個，價值280元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言