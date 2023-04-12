免費送冬蔭功海鮮湯、4U2腮紅！「帕泰家」喜慶潑水節

泰國的「潑水節」即將於4月14日登場。連續6年獲得泰國米其林必比登推薦的「帕泰家」，特別推出14天的慶祝活動，只要點購4人套餐，就可免費贈送「冬蔭功海鮮湯」。另外參與打卡合照活動，也能獲得泰國彩妝「4U2心型腮紅」。

潑水節是泰國每年最盛大的傳統節日，也是泰國的傳統新年。帕泰家推薦「帕泰家甘藍手卷」、「泰式炒河粉」等招牌菜色，讓民眾可以在店裡享受泰國節慶文化與美食。4月13日至4月26日期間，凡到店點購4人套餐，就可贈送「冬蔭功海鮮湯」1份，價值228元。