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免費送冬蔭功海鮮湯、4U2腮紅！「帕泰家」喜慶潑水節

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
帕泰家主打泰式經典料理。圖／豆府餐飲提供
帕泰家主打泰式經典料理。圖／豆府餐飲提供

泰國的「潑水節」即將於4月14日登場。連續6年獲得泰國米其林必比登推薦的「帕泰家」，特別推出14天的慶祝活動，只要點購4人套餐，就可免費贈送「冬蔭功海鮮湯」。另外參與打卡合照活動，也能獲得泰國彩妝「4U2心型腮紅」。

潑水節是泰國每年最盛大的傳統節日，也是泰國的傳統新年。帕泰家推薦「帕泰家甘藍手卷」、「泰式炒河粉」等招牌菜色，讓民眾可以在店裡享受泰國節慶文化與美食。4月13日至4月26日期間，凡到店點購4人套餐，就可贈送「冬蔭功海鮮湯」1份，價值228元。

在潑水節期間，除了會互相潑水代表除舊佈新、祈福之外，許多人也會用痱子粉互抹代表祝福，甚至是傳達愛情心意。今年帕泰家也與泰國彩妝「4U2」合作，凡於4月13日至4月26日期間到店用餐，並參與打卡拍照任務，就可獲贈4U2「YOU HEART ME 心型刻字」腮紅1個，價值280元。

泰國彩妝4U2「YOU HEART ME 心型刻字腮紅」，市價280元。圖／豆府餐飲提供
泰國彩妝4U2「YOU HEART ME 心型刻字腮紅」，市價280元。圖／豆府餐飲提供
帕泰家因應潑水節，免費贈送「冬蔭功海鮮湯」，原價228元。圖／豆府餐飲提供
帕泰家因應潑水節，免費贈送「冬蔭功海鮮湯」，原價228元。圖／豆府餐飲提供

泰國 彩妝

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