西格瑪智慧管家邀你呼吸生活好空氣 節能減碳從家開始

目前根據台灣電力數據表示，目前台灣的用電來源是已火力發電為主，量能提供占比達64.6%。在綠能發電量無法快速補足全台灣的每日用電時，能源產出的提升僅能持續靠著火力發電來滿足全民及企業的生活所需。為了維持國人所需的每日用電量，火力發電廠需要長時間的運作，排出的廢氣也讓空氣中的懸浮微粒密度隨之攀升，不只是剝奪了國人享有乾淨呼吸的生活品質。



為了滿足全民用電，除了靠著台電的自發電力也需要靠著外電採購提升穩定供電，但這一切費用支出都反應在每個月的電費帳單上，在能源稀少電費續漲的情況下，為了同時看好荷包還能降低能源碳排的前提下，居家節電也逐漸成為我國ESG發展指標之一，除了使用節能家電外，從家電用品的電量監測到降低閒置用電的發生，都能讓全民節電省荷包。



用電監測除了仰賴電表外，小型的物聯網配件也可以透過雲端協助統計家電用電量，還可以透過手機遠端斷電及運用設定時段排程進行家電運作，減少傳統家電閒置用電，就算不用花大錢更換新家電，也能讓降低現有電器的能耗量，達到節能減碳的省電目的。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

生活中影響呼吸健康的因素除了室外充斥眾多汙染物質的髒空氣外，家中有時也會因為生活習慣或是環境因素產生對人體有害的氣體及異味。無論是居家裝潢時所產生的甲醛、甲烷等多種揮發性有機化合物，有些氣體是屬於無色無味的有害物質，在人們聞不到又看不到的環境下，正傷害著我們的呼吸道健康及溫室氣體的產生。在東方人偏好快炒熟時的情況下，每道料理的烹飪過程裡所產生的油煙，也誘發了每位料理者的呼吸道疾病的產生。



當家中所有的生活場景都可以在雲端聯網的數據收集，透過體積輕巧的感測設備進行環境氣體的偵測，經過雲端資料庫的資訊運算及傳輸，用手機就可以了解到空氣中對人體有害物質是否已達影響呼吸道健康的標準，運用APP即可設定在空氣品質劣於標準時，在網路連線透過雲端分析結果用無線指令開啟空氣清淨機，讓人回到家就可以呼吸清新好空氣。除了空氣品質的掌控。



影響生活舒適度的溫濕度數值也能透過氣體監測，一起在APP中完整呈現，讓自動化的家電驅動不只具有單一面向的連動管理，多工的數值監測結果都都能在雲端資料庫統整下開/關除濕機或是調節溫控的冷暖風扇，讓家永遠保持在最宜人的室內環境裡，維持室內舒適的平衡度還能避免多餘的能源浪費，為保護地球盡心力。



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