NSO國家交響樂團赴美巡演 紐約「台灣之光」之下開演

NSO國家交響樂團即將啟動美東巡演,21日於整修重啟的紐約林肯表演藝術中心大衛・格芬音樂廳吳蔡劇場登場。此一音樂廳天花板設置的藝術吊燈裝置由勇源基金會執行長陳致遠捐贈,開演前會緩緩上升、燈光閃爍,提醒觀眾要開演了。陳致遠透露,此一吊燈造價新台幣1億元,但他認為要捐贈就要捐贈「讓大家都會仰望的」,戲稱這是「台灣之光」。

吳蔡劇場跟台灣頗有淵源,主要贊助者蔡崇信和妻子吳明華出身台灣。新落成的吳蔡劇場擁有約2200個座位,所有的座位都更靠近舞台30%,讓聽眾能與演奏者更為貼近。大衛格芬廳是紐約愛樂的駐地。陳致遠身為紐約愛樂海外董事,獲知NSO將於華盛頓甘迺迪藝術中心演出,當他決定出資贊助音樂廳的藝術吊燈,也大力促成NSO到大衛・格芬廳演出,讓NSO成為該音樂廳重建後首個由紐約愛樂邀請的外國演出樂團。

NSO此次巡迴音樂會的亮點,由音樂總監準.馬寇爾率領NSO,攜手活躍於國際樂壇的台灣小提琴家黃俊文,共同演出多首經典曲目。準.馬寇爾表示,此次巡演,希望透過音樂讓世界更了解台灣。台灣是島國,他因此選了兩首跟海有關的曲目,包括德布西的「海」和孟德爾頌的「芬加爾岩洞」;再加上台灣作曲家李元貞將客家山歌韻味融入交響樂的「美濃之道」,以及陳可嘉「潮聲潮落」的世界首演。

他表示,「音樂可以為台灣打開世界的們、打破政治的封鎖,音樂可以創造友誼和溝通。」

國表藝董事長高志尚則說,台灣如今在世界上知名度大開、各國國會代表頻頻來台,他認為NSO赴美可以讓世界知道台灣除了台積電、還有文化。

此次NSO的行程,還包括4月19日應華盛頓表演藝術協會(Washington Performing Arts)之邀,於甘迺迪表演藝術中心(The John F. Kennedy Center for the Performing Arts)演出;4月23日則受台灣之友基金會(Friends of Taiwan Foundation)的邀請,至內珀維爾溫茲音樂廳(Wentz ConcertHall, Naperville)演出。