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獨／時間地點確認！中目黑人氣咖啡ONIBUS月底落腳大直

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「ONIBUS COFFEE TAIPEI 」一號店主視覺，來自日本的潮流插畫家Chalkboy。圖／摘自「onibuscoffee_taipei」IG。
「ONIBUS COFFEE TAIPEI 」一號店主視覺，來自日本的潮流插畫家Chalkboy。圖／摘自「onibuscoffee_taipei」IG。

來自日本東京中目黑區的「ONIBUS COFFEE」，即將在台灣開設「ONIBUS COFFEE TAIPEI 」一號店，新店面確定落腳台北大直的忠泰樂生活商場NOKE一樓，開幕日期是4月29日。令台灣粉絲們振奮的是，開幕期間「Onibus Coffee」創辦人坂尾篤史， 將親自於現場駐店，喜歡「ONIBUS COFFEE」的粉絲們，千萬不要錯過這個一睹坂尾篤史風采的難得機會。

「ONIBUS COFFEE」在2012年創立於東京奧澤，品牌精神為「以咖啡連結每個人」，店名「ONIBUS」是葡萄牙文的「公共汽車」的意思，因此品牌logo設計刻意在「BUS」字樣之下，加上兩個輪子，看起來就像是在路上跑的公車，令人會心一笑。

「ONIBUS COFFEE TAIPEI 」一號店預定4月29日在台北大直登場。圖／摘自摘自ONIBUS COFFEE臉書粉絲團。
「ONIBUS COFFEE TAIPEI 」一號店預定4月29日在台北大直登場。圖／摘自摘自ONIBUS COFFEE臉書粉絲團。

因應「ONIBUS COFFEE TAIPEI 」一號店開幕，品牌特別邀請雙方已有多年合作默契、來自日本的潮流插畫家Chalkboy，設計台北一號店的主視覺。Chalkboy這次延續過往的視覺設計，強調「以咖啡連結每個人」的品牌精神，並加入東京與台北的城市意象，表達「ONIBUS COFFEE TAIPEI 」希望透過一杯咖啡，傳達人與人之間溫暖交流的心意。

人氣最高的「ONIBUS COFFEE」中目黑分店在2016年開幕，是文青們到東京必訪的特色咖啡店口袋名單。圖／摘自ONIBUS COFFEE臉書粉絲團。
人氣最高的「ONIBUS COFFEE」中目黑分店在2016年開幕，是文青們到東京必訪的特色咖啡店口袋名單。圖／摘自ONIBUS COFFEE臉書粉絲團。

此外，Chalkboy預計將於四月底親自來台，為台北店進行牆面手繪壁畫，開幕期間「ONIBUS COFFEE TAIPEI 」將特別推出主視覺圖騰的限量周邊商品，令粉絲敲碗期待。

「ONIBUS COFFEE」主打以手作研磨沖煮的精品咖啡。圖／摘自ONIBUS COFFEE臉書粉絲團。
「ONIBUS COFFEE」主打以手作研磨沖煮的精品咖啡。圖／摘自ONIBUS COFFEE臉書粉絲團。

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