套餐省219、免費升級炸醬麵！王品「日韓3品牌」上新菜

隨著疫情解封，越來越多人出國旅遊、賞櫻。王品旗下的「藝奇 和牛岩板燒日本料理」推出限定「櫻の祭」主題套餐，限時享現省219元。「阪前和牛鐵板燒」也應景推出「銘柄和牛春宴」；韓式料理「初瓦」則提供多款韓國料理，套餐主食還可免費升級「黑唷黑唷炸醬麵」。

藝奇本次推出的「櫻の祭」主題套餐，自即日起至4月30日期間登場，內含多款櫻花主題料理。其中「櫻の干貝最中餅」以櫻色最中餅搭配鮮甜干貝；「極黑和牛岩板燒佐櫻花漬」則是炙燒和牛佐上酸甜櫻花，還有「櫻花蝦釜飯」、「櫻の抹茶海鹽奶蓋」。每套原價1,199元，優惠價980元。活動期間內，來店消費兩客極上/名物套餐，出示活動畫面，再款待「櫻の干貝最中餅」1份。

「阪前和牛鐵板燒」自4月13日起推出「銘柄和牛春宴」將和牛盛宴增添春季氛圍，新品「鰹魚半敲燒」取台東成功港的新鮮鰹魚表面炙燒，搭配特製柴魚醬汁，交織出食材鮮甜風味。「和牛壽喜燒」則可享受半生熟的和牛肉片與特製嫩豆腐一同入口的細緻口感。「春蔬鮑魚」以清酒烹蒸鮑魚，再以春筍相佐，另還有「澳洲M9和牛三吃」、「黑毛薩摩錦牛」、「海膽和牛春筍炒飯」等品項，每套1,880元。