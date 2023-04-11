ARMY哭哭！麥當勞「BT21餐具組」明上市 突宣布不賣理由曝光

麥當勞於4月10日宣布，將於與LINE FRIENDS全球著名IP「BT21」攜手推出「BT21陶瓷餐具三件組」，並預計於4月12日開賣。但是在4月11日，麥當勞又緊急宣布，因發現產品有瑕疵，因此取消活動，不對外販售。

LINE FRIENDS著名IP「BT21」，由KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY、TATA、COOKY和VAN等8位明星組成，獲得大量粉絲的喜愛。麥當勞首度攜手BT21推出的「BT21陶瓷餐具三件組」，內容包含「BT21馬克杯」、「BT21陶瓷碗」及「BT21陶瓷餐盤」，原本預計自4月12日上午11點起開始販售，全台限量7萬組，單買價499元，套餐加購價則為459元。