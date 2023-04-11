許孟哲、趙孟姿幸福站台 日式珠寶品牌絕美店裝新亮相

每當六月總是婚禮的旺季。日本婚戒珠寶品牌I-PRIMO今日為中山店盛大改裝，除了推出年度新品KOKOROBOSHI「心星」系列、母親節檔期的「幸福二重奏」限定包裝，再有幸福夫妻檔許孟哲、趙孟姿一同站台出席，甜美相伴。

幸福夫妻檔許孟哲（中）與趙孟姿（右三）一同站台出席I-PRIMO中山店改裝開幕，甜美相伴。圖／I-PRIMO提供

進入台灣市場第16年、全台擁有11間分店的I-PRIMO，今日為中山店盛大開幕，除了店裝注入粉色浪漫氛圍，再打造品牌全台最大貴賓室。而今日發表的新品KOKOROBOSHI「心星」系列，則以星宿天蠍座為靈感，強調擁有俐落線條的「心星」、讓兩只戒指相依偎時，宛如組成「∞」的無限符號，象徵情比金堅、創造永恆，同時戒台側邊的「心形透光窗」新設計更能讓光芒更高比例引入、帶來更閃耀的燦爛視覺。

凡立約、下訂婚戒商品，將獲特製限量戒盒包裝與「幸福樂章」結婚書約乙份的「幸福二重奏」限量版包裝；活動不限門市，並已由即日起開跑、直至5月14日為止。圖／I-PRIMO提供 KOKOROBOSHI心星對戒婚戒。圖／I-PRIMO提供

而全新的I-PRIMO中山店並以八角形展櫃成為空間主角，此外並規劃主題拍攝區，讓相伴的戀人能在店中留下甜美回憶；空間再規劃了3間貴賓室、10間相談區（諮詢空間），讓消費者可於此瀏覽、欣賞並自150餘款婚戒中挑選投合眼緣的命定款式。

凡自4月11至16日期間，於中山店體驗並下訂婚戒、即可獲得限量、帶有清淨與祈福意念的日式「注連繩」。圖／I-PRIMO提供